Die Rally begann vor den Zahlen. US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin warnte vor Cyberangriffen auf kritische Infrastruktur, dazu kam ein mehr als zwölfstündiger Ausfall bei Microsoft, der nicht auf einen Angriff zurückging. Für die Palo Alto Aktie kam der Schub nach einer harten Phase: Im Oktober hatte sie rund 30 Prozent verloren. Die vertraglich gesicherten künftigen Umsätze stiegen um 35 Prozent auf rund 21 Milliarden Dollar, der bereinigte freie Cashflow lag bei 1,9 Milliarden Dollar.