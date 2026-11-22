Die Palo Alto Aktie (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, US-Symbol: PANW) legte schon im regulären Handel um gut 7 Prozent auf rund 331 Dollar zu und sprang nach den Zahlen nachbörslich weiter, laut einer Indikation auf rund 340 Dollar. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 39 Prozent auf 3,45 Milliarden Dollar. Die wichtigste Kennzahl, der wiederkehrende Jahresumsatz mit Plattformprodukten, kletterte um 66 Prozent auf 9,73 Milliarden Dollar.
Palo Alto Aktie: Plattform-Umsatz springt um 66 Prozent, Jahresziele angehoben – wie lange hält der Cyber-Boom?
Palo Alto Networks übertrifft alle Erwartungen und hebt die Prognose an. Die Palo Alto Aktie ist der größte Gewinner im Nasdaq 100. Die große Analyse: was hinter den Rekordzahlen steckt, warum Cybersecurity gerade gefragt ist und wo der Haken liegt.
Palo Alto Aktie: Umsatzprognose 2027 in Milliarden Dollar
Mrd. Dollar
Obere und untere Grenze der angehobenen Prognose, zuvor 14,1 bis 14,2 Milliarden Dollar
Quelle: Palo Alto Networks laut Projekt-Doc vom 18.11.
Daten als Tabelle
|Alte Prognose (Mitte)
|14,15
|Neue Prognose (unten)
|14,52
|Neue Prognose (oben)
|14,57
Die Ursachen
Cyber-Angst als Wachstumstreiber
Die Rally begann vor den Zahlen. US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin warnte vor Cyberangriffen auf kritische Infrastruktur, dazu kam ein mehr als zwölfstündiger Ausfall bei Microsoft, der nicht auf einen Angriff zurückging. Für die Palo Alto Aktie kam der Schub nach einer harten Phase: Im Oktober hatte sie rund 30 Prozent verloren. Die vertraglich gesicherten künftigen Umsätze stiegen um 35 Prozent auf rund 21 Milliarden Dollar, der bereinigte freie Cashflow lag bei 1,9 Milliarden Dollar.
Prognose angehoben
Gewinn je Aktie 4,26 bis 4,30 Dollar für 2027, der Markt hatte mit 4,18 Dollar gerechnet.
Branchenrückenwind
Auch CrowdStrike und Fortinet profitierten von der Cyber-Rally.
Analystenlage
Laut TipRanks raten 32 von 40 Analysten zum Kauf, das ist die Einschätzung der Häuser.
Der Haken: Palo Alto hat in den vergangenen Monaten mehrere große Übernahmen getätigt, und laut Berichten soll mit Applied Compute ein weiteres Unternehmen für rund 4,5 Milliarden Dollar in Aktien übernommen werden. Das bringt Integrationsrisiken. Nach dem Kurssprung ist die Palo Alto Aktie zudem nicht mehr günstig.
Stammdaten der genannten Unternehmen: Palo Alto Aktie – ISIN US6974351057, WKN A1JZ0Q, US-Symbol PANW. CrowdStrike – ISIN US22788C1053, WKN A2PK2R, Symbol 45C, US-Symbol CRWD. Fortinet – ISIN US34959E1091, WKN A1JMDF, Symbol FO8, US-Symbol FTNT. Microsoft – ISIN US5949181045, WKN 870747, Symbol MSF, US-Symbol MSFT. Applied Compute ist nicht börsennotiert.
Häufige Fragen zur Palo Alto Aktie
Warum steigt die Palo Alto Aktie?
Der Konzern übertraf im ersten Quartal die Erwartungen und hob die Jahresprognose an. Dazu kommt der Rückenwind für die gesamte Cybersecurity-Branche.
Wie lauten ISIN und WKN der Palo Alto Aktie?
Die ISIN lautet US6974351057, die WKN A1JZ0Q. Das US-Symbol ist PANW.
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