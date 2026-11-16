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Palo-Alto-Aktie: Fast eine Milliarde neues Abo-Geschäft in einem Quartal – Cantor bleibt an Bord

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Palo Alto Networks hat im Schlussquartal so viel wiederkehrendes Neugeschäft gewonnen wie nie. Cantor Fitzgerald bleibt bei „Buy“ für die Palo-Alto-Aktie, das Kursziel liegt rund 36 Prozent über dem Kurs.

Makroaufnahme einer Platine mit vielen elektronischen Bauteilen
Bild: Foto: Ludovico Ceroseis / Unsplash
Rating Cantor Fitzgerald (bestätigt)
Buy
Kursziel
425 $
Kurs 16.11.2026
313,05 $
Abstand zum Kursziel
+35,8 %

Steckbrief

Unternehmen
Palo Alto Networks, Inc.
Handelssymbol
PANW (Nasdaq)
Analyst
Jonathan R… (Name in der Übersicht gekürzt)
Bank
Cantor Fitzgerald
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
425 US-Dollar

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Fast eine Milliarde US-Dollar neues Abo-Geschäft in nur drei Monaten: Mit dieser Bilanz geht Palo Alto Networks in die nächsten Zahlen. Cantor Fitzgerald bleibt für die Palo-Alto-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 425 US-Dollar. Zum Kurs von 313,05 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 36 Prozent.

Cantor Fitzgerald zur Palo-Alto-Aktie

Plattform statt Einzelprodukt – die Strategie greift

Cantor Fitzgerald bestätigt die Kaufempfehlung. Immer mehr Kunden bündeln ihre Sicherheit bei Palo Alto.

Palo Alto setzt auf die sogenannte Plattformisierung: Kunden sollen möglichst viele Sicherheitsprodukte aus einer Hand beziehen. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 kamen rund 220 solcher Plattformkunden hinzu, 44 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Der neu gewonnene wiederkehrende Umsatz mit Next-Generation-Security-Produkten stieg um 98 Prozent auf rund 970 Millionen US-Dollar.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Cantor Fitzgerald zu lesen ist:

  1. Treue Plattformkunden

    Die Nettobindungsrate der Plattformkunden lag über 120 Prozent.

  2. Cortex wächst

    Der wiederkehrende Umsatz der Plattform XSIAM überstieg 700 Millionen US-Dollar und wuchs um rund 70 Prozent.

  3. Langfristziel

    Bis zum Geschäftsjahr 2030 strebt Palo Alto 20 Milliarden US-Dollar NGS ARR an.

  4. Prognose 2027

    Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management 11,075 bis 11,175 Milliarden US-Dollar NGS ARR.

Langsameres Wachstum eingeplant

Das NGS-ARR-Wachstum soll sich im Gesamtjahr auf 22 bis 23 Prozent abschwächen, nach 63 Prozent im Vorjahr. Ein Teil des Vorjahresschubs stammte aus einem einmaligen Großkundenwechsel.

Am 18. November nach US-Börsenschluss legt Palo Alto die Zahlen zum ersten Quartal vor.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Cantor Fitzgerald & Co., Analyst Jonathan R… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 425 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.cantor.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Kaufen, Kursziel 425,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Jonathan R… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Cantor Fitzgerald & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 20:07 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 20:07 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Jonathan R… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Cantor Fitzgerald & Co..

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.