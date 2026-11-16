Fast eine Milliarde US-Dollar neues Abo-Geschäft in nur drei Monaten: Mit dieser Bilanz geht Palo Alto Networks in die nächsten Zahlen. Cantor Fitzgerald bleibt für die Palo-Alto-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 425 US-Dollar. Zum Kurs von 313,05 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 36 Prozent.
Palo-Alto-Aktie: Fast eine Milliarde neues Abo-Geschäft in einem Quartal – Cantor bleibt an Bord
Palo Alto Networks hat im Schlussquartal so viel wiederkehrendes Neugeschäft gewonnen wie nie. Cantor Fitzgerald bleibt bei „Buy“ für die Palo-Alto-Aktie, das Kursziel liegt rund 36 Prozent über dem Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Palo Alto Networks, Inc.
- Handelssymbol
- PANW (Nasdaq)
- Analyst
- Jonathan R… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- Cantor Fitzgerald
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 425 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Cantor Fitzgerald zur Palo-Alto-Aktie
Plattform statt Einzelprodukt – die Strategie greift
Cantor Fitzgerald bestätigt die Kaufempfehlung. Immer mehr Kunden bündeln ihre Sicherheit bei Palo Alto.
Palo Alto setzt auf die sogenannte Plattformisierung: Kunden sollen möglichst viele Sicherheitsprodukte aus einer Hand beziehen. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 kamen rund 220 solcher Plattformkunden hinzu, 44 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Der neu gewonnene wiederkehrende Umsatz mit Next-Generation-Security-Produkten stieg um 98 Prozent auf rund 970 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Cantor Fitzgerald zu lesen ist:
Treue Plattformkunden
Die Nettobindungsrate der Plattformkunden lag über 120 Prozent.
Cortex wächst
Der wiederkehrende Umsatz der Plattform XSIAM überstieg 700 Millionen US-Dollar und wuchs um rund 70 Prozent.
Langfristziel
Bis zum Geschäftsjahr 2030 strebt Palo Alto 20 Milliarden US-Dollar NGS ARR an.
Prognose 2027
Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management 11,075 bis 11,175 Milliarden US-Dollar NGS ARR.
Langsameres Wachstum eingeplant
Das NGS-ARR-Wachstum soll sich im Gesamtjahr auf 22 bis 23 Prozent abschwächen, nach 63 Prozent im Vorjahr. Ein Teil des Vorjahresschubs stammte aus einem einmaligen Großkundenwechsel.
Am 18. November nach US-Börsenschluss legt Palo Alto die Zahlen zum ersten Quartal vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Cantor Fitzgerald & Co., Analyst Jonathan R… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 425 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.cantor.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Kaufen, Kursziel 425,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jonathan R… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Cantor Fitzgerald & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:07 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:07 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jonathan R… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Cantor Fitzgerald & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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