Palo-Alto-Aktie: Fast eine Milliarde neues Abo-Geschäft in einem Quartal – Cantor bleibt an Bord

Palo Alto setzt auf die sogenannte Plattformisierung: Kunden sollen möglichst viele Sicherheitsprodukte aus einer Hand beziehen. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 kamen rund 220 solcher Plattformkunden hinzu, 44 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Der neu gewonnene wiederkehrende Umsatz mit Next-Generation-Security-Produkten stieg um 98 Prozent auf rund 970 Millionen US-Dollar.