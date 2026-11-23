Trading Economics nennt für die jüngste Schwäche vor allem drei Gründe. Erstens die Erwartung höherer Zinsen und hawkishe Töne aus der US-Notenbank bei weiter hartnäckiger Inflation. Zweitens einen stärkeren US-Dollar, der Rohstoffe in anderen Währungen verteuert. Drittens die Nachfrageseite: Höhere Finanzierungskosten und Kraftstoffpreise im Zuge des Nahost-Konflikts könnten die Fahrzeugnachfrage dämpfen, und der Umstieg auf Elektroautos bleibt ein struktureller Gegenwind für Katalysatormetalle.

Am Zinsmarkt ist die Lage angespannt: Für das Fed-Treffen am 8. und 9. Dezember rechnen Marktteilnehmer laut Mitrade mit einer Zinserhöhung, die Diskussion dreht sich um 25 oder 50 Basispunkte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 4,9 Prozent. Hohe Realzinsen belasten Rohstoffe, die keine Zinsen abwerfen – und Palladium ist dabei keine Ausnahme. Hinzu kam am Freitag eine breite Verkaufswelle an der Wall Street: Der S&P 500 verlor 3,7 Prozent, Margin Calls zwangen viele Anleger, auch Rohstoffpositionen zu schließen.