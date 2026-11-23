Der Palladiumpreis hat sich am Montag leicht von seinem Tief erholt und notiert bei rund 905 US-Dollar je Feinunze – aber das Edelmetall bleibt in der Defensive: Am Mittwoch rutschte Palladium unter die Marke von 900 Dollar, den tiefsten Stand seit April 2025, am Freitag ging es um gut fünf Prozent abwärts. Hinter dem Absturz stecken Zinsangst, ein starker Dollar und die Frage, wie lange Verbrennungsmotoren noch gebraucht werden.
Palladiumpreis: Unter 900 Dollar, minus 35 Prozent in einem Jahr – ist der Autokatalysator-Boom vorbei?
Der Palladiumpreis fiel diese Woche auf den tiefsten Stand seit April 2025 und liegt rund 35 Prozent unter dem Vorjahr. Hawkishe Fed, starker Dollar und das Elektroauto-Thema drücken auf das Edelmetall – ein Überblick über Zahlen, Treiber und Termine.
Wer in diesen Tagen auf Rohstoffe schaut, sieht ein Muster: Gold und Silber waren zuletzt unter Druck, Platin liegt bei rund 1.300 Dollar, und auch Palladium hat Boden verloren. Für das Edelmetall Palladium – im Alltag vor allem Bestandteil von Abgaskatalysatoren in Benzinfahrzeugen – kommt ein branchenspezifisches Thema dazu. Dieser Artikel ordnet den Palladiumpreis ein, nennt die belegten Zahlen und sagt offen, wo die Datenlage dünn ist.
Palladiumpreis aktuell
Wie tief ist der Palladiumpreis gefallen?
Nach den Daten von Trading Economics lag der Palladiumpreis am 18. November erstmals seit April 2025 unter 900 Dollar. Am 19. November stand er bei rund 926,50 Dollar, am 20. November ging es um 5,0 Prozent auf etwa 872,50 Dollar nach unten. Am Montag, dem 23. November, notiert das Edelmetall bei 903,50 bis 906 Dollar. Goldprice.com weist für den Freitagsschluss einen Wert von 887,47 Dollar aus (-2,32 Prozent am Tag) und ein Minus von rund 46,5 Prozent seit Jahresbeginn; die Quellen weichen im Detail voneinander ab, die Richtung ist aber identisch.
|Datum
|Palladium (USD/Feinunze)
|Bewegung
|18.11.2026
|unter 900
|Tief seit April 2025
|19.11.2026
|rund 926,50
|4 Wochen: -16 %
|20.11.2026
|rund 872,50
|-5,0 % am Tag
|23.11.2026
|903,50–906
|+1,2 bis +1,5 %
Kurse als CFD bzw. Spot, Quellen weichen leicht ab. Uhrzeiten der Quellen nicht angegeben.
Quelle: Trading Economics, Goldprice.com
Warum fällt der Palladiumpreis – was sind die Treiber?
Trading Economics nennt für die jüngste Schwäche vor allem drei Gründe. Erstens die Erwartung höherer Zinsen und hawkishe Töne aus der US-Notenbank bei weiter hartnäckiger Inflation. Zweitens einen stärkeren US-Dollar, der Rohstoffe in anderen Währungen verteuert. Drittens die Nachfrageseite: Höhere Finanzierungskosten und Kraftstoffpreise im Zuge des Nahost-Konflikts könnten die Fahrzeugnachfrage dämpfen, und der Umstieg auf Elektroautos bleibt ein struktureller Gegenwind für Katalysatormetalle.
Am Zinsmarkt ist die Lage angespannt: Für das Fed-Treffen am 8. und 9. Dezember rechnen Marktteilnehmer laut Mitrade mit einer Zinserhöhung, die Diskussion dreht sich um 25 oder 50 Basispunkte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 4,9 Prozent. Hohe Realzinsen belasten Rohstoffe, die keine Zinsen abwerfen – und Palladium ist dabei keine Ausnahme. Hinzu kam am Freitag eine breite Verkaufswelle an der Wall Street: Der S&P 500 verlor 3,7 Prozent, Margin Calls zwangen viele Anleger, auch Rohstoffpositionen zu schließen.
Was bedeutet das Elektroauto-Thema für den Palladiumpreis?
Palladium wird überwiegend in Katalysatoren eingesetzt. Wenn weniger Verbrenner verkauft werden, sinkt der Bedarf. Die Datenlage zeigt aber ein gemischtes Bild: Der weltweite Absatz von Elektroautos stieg laut BMI (zitiert von Trading Economics) im Oktober 2026 um 8 Prozent zum Vorjahr. Für 2027 wird eine moderate Erholung erwartet, gestützt von Hybridfahrzeugen – und Hybride brauchen weiterhin Katalysatoren. Das ist die Redaktionseinschätzung: Das Elektroauto-Thema erklärt eher den langfristigen Abwärtstrend als den Absturz dieser Woche, der stark von Zinsen und Liquidation getrieben wirkt.
Auf der Angebotsseite gilt weiterhin, dass Russland und Südafrika den Großteil der weltweiten Förderung stellen – nach Angaben von Trading Economics 70 bis 80 Prozent. Konkrete Nachrichten zu Nornickel-Produktion oder neuen Zöllen auf russisches Palladium konnten für diesen Artikel nicht belegt werden; sie fließen deshalb nicht in die Bewertung ein.
Palladium, Platin und Gold: wie verhalten sich die Edelmetalle zueinander?
Seit Jahresbeginn ist Palladium mit rund -46,5 Prozent der schwächste Wert im Edelmetallkorb. Platin steht laut Goldprice.com bei -41,75 Prozent (1.296,60 Dollar am Freitagsschluss), Silber bei -42,7 Prozent, Gold bei -19 Prozent. Das Gold-Silber-Verhältnis lag am Freitag bei rund 85,8. Die Edelmetalle bewegen sich damit alle deutlich unter ihren Hochs vom Jahresanfang – Gold schloss am 29. Januar bei einem Rekord von 5.405 Dollar.
|Edelmetall
|Schlusskurs (USD)
|Seit Jahresbeginn
|Palladium
|887,47
|-46,5 %
|Platin
|1.296,60
|-41,8 %
|Silber
|rund 41,26
|-42,7 %
|Gold
|rund 3.538
|-19,0 %
Schlusskurse vom Freitag, 20.11.2026. Uhrzeit nicht angegeben.
Quelle: Goldprice.com
Was sollten Anleger bei Palladium und Rohstoff-Aktien beobachten?
Wichtigste Termine laut den ausgewerteten Quellen: Am Mittwoch, dem 25. November, stehen in den USA BIP- und PCE-Daten an, am 8. und 9. Dezember folgt die Fed-Sitzung. Beide Termine bewegen Zinserwartungen und Dollar – und damit den Palladiumpreis. Rohstoff-Aktien aus dem Platingruppen-Segment (Sibanye-Stillwater, Impala Platinum, Norilsk Nickel) reagieren in der Regel mit Hebel auf den Preis der Metalle; für diese Unternehmen liegen zu diesem Artikel keine eigenen Kursdaten vor.
Häufige Fragen zum Palladiumpreis
Wie hoch ist der Palladiumpreis aktuell? Am Montag, dem 23. November 2026, lag der Palladiumpreis laut Trading Economics bei rund 905 US-Dollar je Feinunze. Das ist ein Plus von etwa 1,2 bis 1,5 Prozent zum Vortag, aber rund 35 Prozent weniger als vor einem Jahr.
Warum ist Palladium so stark gefallen? Als Treiber nennt Trading Economics höhere Zinserwartungen, einen stärkeren Dollar und Sorgen um die Fahrzeugnachfrage. Hinzu kam am Freitag eine breite Verkaufswelle an den Aktienmärkten.
Wofür wird Palladium gebraucht? Das Edelmetall steckt vor allem in Abgaskatalysatoren von Benzinfahrzeugen. Die Nachfrage hängt deshalb eng an der Autokonjunktur und am Tempo der Elektrifizierung.
Gibt es eine Prognose für den Palladiumpreis? aktiencheck.de gibt keine Preisprognosen ab. Wer sich informieren will, findet Einschätzungen von Banken und Analysten – deren Annahmen sollten immer mit Datum und Haus geprüft werden.
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