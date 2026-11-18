Palladium ist anders als Gold kein Fluchtwert, sondern ein Industrierohstoff. Der größte Teil der Nachfrage stammt aus Abgaskatalysatoren für Benzinfahrzeuge. Trading Economics nennt als Belastungsfaktoren hohe Finanzierungskosten, eine schwächere Fahrzeugproduktion und den schrittweisen Wechsel zu Elektroantrieben. Hinzu kommt der Zinsblick: Der Dollar-Index stand am 16. November nahe 103,4, dem höchsten Wert seit April 2025, und der Markt spielt eine entschlossenere Zinserhöhung im Dezember durch. Nach einer Reuters-Meldung vom 12. November lag die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 25 Basispunkte zuletzt bei 87 Prozent.

Dazu kommt ein Preisrutsch in kurzer Zeit. Am 10. November notierte Palladium noch rund 1.050 Dollar, am 12. November nach einem Tagesminus von gut 5 Prozent bei 993 Dollar, am 16. November rutschte es unter die Marke von 1.000 Dollar. Trading Economics verweist zusätzlich auf schwache physische Nachfrage und reichlich vorhandene Lagerbestände im Inland. Mitte August hatte das Metall noch bei rund 1.350 Dollar gehandelt (Kitco-Daten, zitiert von IPMI). Der aktuelle Kurs liegt damit knapp 30 Prozent darunter, und mehr als 70 Prozent unter dem Rekord von über 3.400 Dollar aus dem März 2022.