Der Palladiumpreis ist am Mittwoch, 18. November 2026, auf rund 948 US-Dollar je Feinunze gefallen und liegt damit 2,9 Prozent unter dem Vortag. Seit Jahresbeginn hat das Edelmetall rund 40 Prozent verloren, binnen eines Monats gut 15 Prozent. Auslöser sind der Dollar auf dem höchsten Stand seit April 2025, die Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung der Fed im Dezember und eine Autoindustrie, die weniger Palladium braucht.
Palladiumpreis: Unter 1.000 Dollar, minus 40 Prozent seit Jahresbeginn – ist Palladium der große Verlierer unter den Edelmetallen?
Der Palladiumpreis fällt am 18.11.2026 auf 948 Dollar je Feinunze und liegt rund 40 Prozent unter dem Stand zum Jahresbeginn. Starker Dollar, Zinserhöhungssorgen und schwache Autonachfrage belasten das Edelmetall – doch auf der Angebotsseite gibt es Risiken.
Palladiumpreis aktuell
Warum fällt der Palladiumpreis so stark?
Palladium ist anders als Gold kein Fluchtwert, sondern ein Industrierohstoff. Der größte Teil der Nachfrage stammt aus Abgaskatalysatoren für Benzinfahrzeuge. Trading Economics nennt als Belastungsfaktoren hohe Finanzierungskosten, eine schwächere Fahrzeugproduktion und den schrittweisen Wechsel zu Elektroantrieben. Hinzu kommt der Zinsblick: Der Dollar-Index stand am 16. November nahe 103,4, dem höchsten Wert seit April 2025, und der Markt spielt eine entschlossenere Zinserhöhung im Dezember durch. Nach einer Reuters-Meldung vom 12. November lag die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 25 Basispunkte zuletzt bei 87 Prozent.
Dazu kommt ein Preisrutsch in kurzer Zeit. Am 10. November notierte Palladium noch rund 1.050 Dollar, am 12. November nach einem Tagesminus von gut 5 Prozent bei 993 Dollar, am 16. November rutschte es unter die Marke von 1.000 Dollar. Trading Economics verweist zusätzlich auf schwache physische Nachfrage und reichlich vorhandene Lagerbestände im Inland. Mitte August hatte das Metall noch bei rund 1.350 Dollar gehandelt (Kitco-Daten, zitiert von IPMI). Der aktuelle Kurs liegt damit knapp 30 Prozent darunter, und mehr als 70 Prozent unter dem Rekord von über 3.400 Dollar aus dem März 2022.
Edelmetalle im Vergleich
Wie steht Palladium im Vergleich zu Gold, Silber und Platin da?
Der gesamte Edelmetallmarkt steht unter Druck, doch Palladium fällt stärker als Gold. Die folgende Übersicht zeigt den Stand der vier Edelmetalle am 12. November laut Reuters sowie den aktuellen Palladiumkurs.
|Edelmetall
|Preis
|Tagesveränderung
|Gold (12.11.)
|3.880,93
|-2,7 %
|Silber (12.11.)
|50,12
|-3,0 %
|Platin (12.11.)
|1.518,49
|-1,2 %
|Palladium (12.11.)
|995,91
|-3,1 %
|Palladium (18.11.)
|948,00
|-2,9 %
Reuters-Werte vom 12.11.2026, 13:53 Uhr New Yorker Zeit (19:53 Uhr MEZ); Palladium 18.11.2026 laut Trading Economics, Uhrzeit nicht ausgewiesen.
Quelle: Reuters via MarketScreener, Trading Economics
Auffällig: Palladium ist inzwischen deutlich billiger als Platin. Wer das Verhältnis beider Metalle beobachtet, sieht, dass der Markt Palladium derzeit stärker abstraft als den Schwesterrohstoff. Zum Platinpreis hat aktiencheck.de zuletzt über das Ein-Jahres-Tief und die Defizitprognose des WPIC berichtet.
Angebot
Welche Rolle spielen Russland und Nornickel für den Palladiummarkt?
Russland ist der weltgrößte Palladiumproduzent. UBS bezifferte den Anteil an der weltweiten Minenproduktion im November 2025 auf rund 40 Prozent. Nach Angaben von Trading Economics warnt Nornickel, dass eine Überholung in einem seiner Werke bis ins Jahr 2028 reichen könnte. Das ist ein Angebotsrisiko, das zurzeit vom Nachfrageschwund überlagert wird.
Der politische Rahmen ist in den USA ein anderer als noch im Frühjahr. Nach einem IPMI-Bericht vom August endete das US-Handelsverfahren gegen russisches Palladium im Mai ohne Zölle, nachdem die US-Handelskommission ITC keine erhebliche Schädigung der heimischen Industrie festgestellt hatte. Das nimmt dem Markt eine Fantasie, die im vergangenen Jahr zeitweise für Preissprünge sorgte. Die Metals-Focus-Prognose eines Defizits von 376.000 Unzen für 2026 stammt aus demselben Bericht und ist daher mit Vorsicht zu lesen.
Nachfrage
Weniger Fahrzeugproduktion, höhere Finanzierungskosten und der Trend zu Elektroautos schwächen den Palladiumbedarf, den Trading Economics erst für 2027 bei stabiler Hybridnachfrage wieder moderat erholt sieht.
Angebot
Russland dominiert die Förderung; die Nornickel-Überholung könnte bis 2028 laufen.
Geldpolitik
Ein starker Dollar und mögliche Zinserhöhungen der Fed belasten alle Edelmetalle, auch Gold und Silber.
Palladium-Aktien und ETFs
Was bedeutet der Preisverfall für Minenaktien und Palladium-ETFs?
Palladium-Produzenten verdienen zusätzlich an Platin, Rhodium und Nebenprodukten, ihre Erlöse hängen aber stark an den Metallpreisen. Zu den börsennotierten Rohstoff-Aktien mit Platingruppenmetallen im Portfolio zählen Sibanye-Stillwater, Impala Platinum und Valterra Platinum. Mit sinkenden Palladiumpreisen schrumpfen deren Margen schneller, als die Kosten fallen. Anleger, die den Rohstoff direkt abbilden, nutzen oft physisch hinterlegte ETFs und ETCs, etwa den abrdn Physical Palladium Shares ETF (Ticker PALL) oder den Invesco Physical Palladium Fund (8PSC an der Xetra). Solche Produkte folgen dem Preis, schützen aber nicht vor Verlusten.
Termine
Was beobachten Anleger jetzt beim Palladiumpreis?
Entscheidend sind der Dollar, die Fed-Kommunikation vor der Dezember-Sitzung und die Absatzzahlen der Autoindustrie. Auch Meldungen von Nornickel zum Werksumbau und mögliche neue Handelsmaßnahmen der USA gegen russische Metalle können den Palladiumpreis schnell bewegen. Eine aktuelle Fed-Entscheidung bleibt abzuwarten; aktiencheck.de gibt keine Preisprognosen ab.
FAQ
Häufige Fragen zum Palladiumpreis
Wie hoch ist der Palladiumpreis aktuell? Am 18. November 2026 lag der Preis bei rund 948 US-Dollar je Feinunze (Trading Economics, Uhrzeit nicht ausgewiesen), 2,9 Prozent unter dem Vortag.
Wofür wird Palladium vor allem gebraucht? Hauptsächlich für Katalysatoren in Benzin- und Hybridfahrzeugen, außerdem in Elektronik und Chemie.
Warum ist Palladium billiger als Platin? Die schwache Autonachfrage trifft Palladium stärker, während Platin zusätzlich von Schmuck- und Industriebedarf gestützt wird. Das Verhältnis kann sich jederzeit ändern.
Wie können Anleger Palladium handeln? Über physisch hinterlegte ETFs und ETCs, Futures oder Aktien von Minenbetreibern. Jede Variante hat eigene Risiken: Währungsrisiko, Preisschwankungen, bei Minenaktien zusätzlich Unternehmensrisiken.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.