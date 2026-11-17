Ende Januar hatte Palladium im Sog der allgemeinen Edelmetall-Rally ein Dreijahreshoch von rund 2.200 Dollar erreicht. Dann drehte der Wind: Die Nominierung von Kevin Warsh zum Fed-Chef stärkte den Dollar, spekulative Positionen wurden aufgelöst. Anfang November fiel das Edelmetall bis in die Nähe eines 16-Monats-Tiefs, zuletzt erholte es sich nur zögerlich über die Marke von 935 Dollar hinaus.

Der Kern des Problems liegt in der Nachfrage. Mehr als 80 Prozent des Palladiums gehen in die Autoindustrie, vor allem in Abgaskatalysatoren für Benziner. Jedes zusätzliche Elektroauto ohne Verbrennungsmotor fehlt als Abnehmer. Hinzu kommt das Recycling: Metals Focus erwartet für 2026 ein Plus von rund 11 Prozent bei Palladium aus Altkatalysatoren, auch weil Abwrackprogramme in China alte Fahrzeuge in die Schrottpresse bringen. Johnson Matthey rechnete im Mai für 2026 mit einem Überschuss von rund 214.000 Unzen – nach einem Defizit von 416.000 Unzen im Vorjahr.