Der Palladiumpreis kommt nicht von der Stelle: Am Dienstagvormittag kostete eine Feinunze des Edelmetalls rund 978 US-Dollar, ein leichtes Plus von knapp einem halben Prozent. Das ändert wenig an der Bilanz des Jahres – seit Januar hat Palladium laut Trading Economics fast 40 Prozent verloren und ist nicht einmal mehr halb so teuer wie zum Jahreshoch von rund 2.200 Dollar. Ein starker Dollar, die erwartete Zinserhöhung der US-Notenbank und eine schwache Autokonjunktur drücken auf das Metall, das vor allem in Katalysatoren steckt.
Palladiumpreis: Minus 40 Prozent seit Januar, US-Minen fördern über dem Marktpreis – kommt jetzt die Angebotswende?
Der Palladiumpreis notiert knapp unter 1.000 Dollar je Feinunze und hat seit Jahresbeginn rund 40 Prozent verloren. Fonds wetten inzwischen auf weiter fallende Kurse. Doch auf der Angebotsseite bahnt sich eine Wende an: Sibanye-Stillwater produziert in den USA teurer, als das Edelmetall kostet, und Nornickel kündigt eine lange Ofenreparatur an. Ein Überblick über das Edelmetall der Autoindustrie.
Die Bilanz
Warum ist der Palladiumpreis so stark gefallen?
Palladium erlebte 2026 eine Achterbahnfahrt: erst ein Dreijahreshoch, dann ein Absturz auf das Niveau von Mitte 2025.
Ende Januar hatte Palladium im Sog der allgemeinen Edelmetall-Rally ein Dreijahreshoch von rund 2.200 Dollar erreicht. Dann drehte der Wind: Die Nominierung von Kevin Warsh zum Fed-Chef stärkte den Dollar, spekulative Positionen wurden aufgelöst. Anfang November fiel das Edelmetall bis in die Nähe eines 16-Monats-Tiefs, zuletzt erholte es sich nur zögerlich über die Marke von 935 Dollar hinaus.
Der Kern des Problems liegt in der Nachfrage. Mehr als 80 Prozent des Palladiums gehen in die Autoindustrie, vor allem in Abgaskatalysatoren für Benziner. Jedes zusätzliche Elektroauto ohne Verbrennungsmotor fehlt als Abnehmer. Hinzu kommt das Recycling: Metals Focus erwartet für 2026 ein Plus von rund 11 Prozent bei Palladium aus Altkatalysatoren, auch weil Abwrackprogramme in China alte Fahrzeuge in die Schrottpresse bringen. Johnson Matthey rechnete im Mai für 2026 mit einem Überschuss von rund 214.000 Unzen – nach einem Defizit von 416.000 Unzen im Vorjahr.
Die Spekulanten haben daraus ihre Konsequenzen gezogen. Laut CFTC-Daten hielten Fonds an der NYMEX in der Woche bis 3. November eine Netto-Short-Position von 15.216 Kontrakten – sie setzen also mehrheitlich auf fallende Kurse. Saxo-Rohstoffstratege Ole Hansen berichtet, dass die Short-Positionen bei Palladium auch in der Woche bis 10. November weiter gestiegen sind.
Das große Bild
Wird Palladium knapp, wenn die Minen kürzertreten?
Hier wird es spannend. Denn während die Nachfrage schwächelt, gerät das Angebot unter Druck – und zwar bei den beiden wichtigsten Produzenten außerhalb Südafrikas.
In den USA hat Sibanye-Stillwater nach einem fünfwöchigen Streik seine Produktionsprognose für 2026 auf 245.000 bis 255.000 Unzen Platinmetalle gesenkt, zuvor waren 280.000 bis 300.000 Unzen geplant. Gleichzeitig hob der Konzern die Stückkosten auf 1.700 bis 1.760 Dollar je Unze an. Das ist ein bemerkenswerter Wert: Er liegt deutlich über dem aktuellen Palladiumpreis. Wer teurer fördert, als er verkauft, kann das nicht ewig durchhalten.
Der russische Weltmarktführer Nornickel hat seine Palladium-Prognose für 2026 von 2,415 bis 2,465 Millionen Unzen zwar bestätigt, nach neun Monaten lag die Produktion aber 4 Prozent unter Vorjahr. Wichtiger ist der Blick nach vorn: Der Konzern plant 2027 eine neunmonatige Generalüberholung seiner Nadezhda-Schmelzanlage und warnt, dass dies die Produktion 2027 und 2028 dämpfen könnte. Zudem nähert sich die kanadische Mine Lac des Iles laut Johnson Matthey dem Ende ihrer Lebensdauer.
Einschätzung der Redaktion: Die Kombination aus Netto-Short-Positionen der Fonds und schrumpfendem Minenangebot schafft die Voraussetzung für heftige Gegenbewegungen. Ob daraus eine nachhaltige Wende wird, hängt aber an der Autonachfrage – und die zeigt bislang keine Erholung.
|Kennzahl
|Wert
|Quelle/Stand
|Palladiumpreis
|rund 978 $/oz
|Trading Economics, 17.11.
|Marktbilanz 2026
|+214.000 oz
|Johnson Matthey, Mai 2026
|Marktbilanz 2025
|−416.000 oz
|Johnson Matthey, Mai 2026
|Nornickel-Prognose 2026
|2,415–2,465 Mio. oz
|Oktober 2026
|Recycling 2026
|rund +11 %
|Metals Focus, Mai 2026
|Durchschnittspreis 2026
|1.570 $/oz
|Metals Focus, Mai 2026
Quelle: Johnson Matthey; Nornickel; Metals Focus; Trading Economics; Stand 17.11.2026
Die Durchschnittsprognose von Metals Focus stammt aus dem Mai und ist durch den Preisverfall überholt; sie zeigt aber, wie stark sich die Erwartungen im Jahresverlauf verschoben haben. Prognosen stammen von den genannten Häusern, nicht von aktiencheck.de.
Politik
Was wurde aus den US-Zöllen auf russisches Palladium?
Lange hoffte der Markt auf Schutzzölle. Das US-Handelsministerium hatte Antidumpingzölle von 132,83 Prozent und Ausgleichszölle von 109,10 Prozent auf russisches Palladium festgelegt, beantragt von Sibanye-Stillwater und der Gewerkschaft United Steelworkers. Doch die US-Handelskommission USITC stellte am 29. Mai 2026 keinen Schaden für die heimische Industrie fest – die Zölle traten damit nie in Kraft. Russisches Palladium fließt weiter ungehindert in die USA, was den Druck auf amerikanische Produzenten erhöht.
Die Aktien
Welche Rohstoff-Aktien hängen am Palladiumpreis?
Direkt betroffen sind die Platinmetall-Produzenten. Die Sibanye-Stillwater Aktie ist der wichtigste börsennotierte Palladium-Wert im Westen, Nornickel ist für westliche Anleger wegen der Sanktionen kaum handelbar. In Südafrika fördern Anglo American Platinum (Valterra Platinum), Impala Platinum und Northam Platinum Palladium als Nebenprodukt von Platin. Für Minenaktien gilt der bekannte Hebel: Liegen die Kosten nahe am Verkaufspreis, schlagen schon kleine Preisbewegungen stark auf die Gewinne durch. Wer das Edelmetall direkt abbilden will, nutzt physisch hinterlegte ETCs oder ETFs.
Die Termine
Was sollten Palladium-Anleger jetzt beobachten?
Dienstag, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze, wichtig für Dollar und Zinsen
Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der letzten Fed-Sitzung
Freitag: neue CFTC-Positionsdaten
Ende November: Halbjahreszahlen von Johnson Matthey mit Marktkommentar (Termin noch offen)
8. und 9. Dezember: Zinsentscheid der Fed
Häufige Fragen zum Palladiumpreis
Wie hoch ist der Palladiumpreis aktuell?
Am Dienstagvormittag kostete eine Feinunze Palladium rund 978 Dollar, laut Trading Economics.
Warum fällt der Palladiumpreis 2026?
Wegen schwacher Autonachfrage, mehr Recycling, eines Marktüberschusses, eines starken Dollars und der erwarteten Fed-Zinserhöhung.
Wofür wird Palladium gebraucht?
Zu mehr als 80 Prozent in der Autoindustrie, vor allem in Katalysatoren für Benzinmotoren und Hybridfahrzeuge.
Gibt es eine Palladium Prognose?
Johnson Matthey erwartete im Mai für 2026 einen Überschuss von rund 214.000 Unzen; Metals Focus nannte damals 1.570 Dollar als Durchschnittspreis, was inzwischen überholt ist.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.