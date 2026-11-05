Palladium: Konter wird ausgebaut - Chartanalyse

Das Piercing Pattern, das mit dem gestrigen Konter entstanden sei, sei zunächst bullisch zu werten. Allerdings müsse Palladium jetzt über der Zone um 940 USD bis 955 USD bleiben, um nicht direkt eine Etage tiefer bis 873 USD und den Support bei 831 USD zu fallen. Die Erholung sei zwar dynamisch, aber noch nicht stark genug gewesen, um den Trendkanal zu verlassen. Mit einem Ausbruch über 1.040 USD und den Widerstand bei 1.063 USD wäre dies aber gelungen und in der Folge ein Anstieg bis 1.147 USD zu erwarten. Damit hätte sich der Palladiumkurs mit einem großen Schritt der übergeordneten Trendwende genähert.