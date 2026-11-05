Rückblick: Der große, bei Kursen um 2.160 USD im Januar gestartete Abwärtstrend drückte den Kurs von Palladium im September an und wenig später unter das markante Tief der ersten Verkaufswelle bei 1.154 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.
Palladium: Konter wird ausgebaut - Chartanalyse
Die Bullen bauen den Konter weiter aus
Dem Verkaufssignal sei ein erneuter Kursrutsch gefolgt, der zuletzt das Abwärtsziel bei 990 USD und sogar die 940-USD-Marke erreicht habe. Dort sei der Kurs gestern an der Unterseite des etablierten Abwärtstrendkanals nach oben abgeprallt und habe den Handel über der 990-USD-Marke geschlossen. Heute würden die Bullen den Konter weiter ausbauen.
Ausblick
Das Piercing Pattern, das mit dem gestrigen Konter entstanden sei, sei zunächst bullisch zu werten. Allerdings müsse Palladium jetzt über der Zone um 940 USD bis 955 USD bleiben, um nicht direkt eine Etage tiefer bis 873 USD und den Support bei 831 USD zu fallen. Die Erholung sei zwar dynamisch, aber noch nicht stark genug gewesen, um den Trendkanal zu verlassen. Mit einem Ausbruch über 1.040 USD und den Widerstand bei 1.063 USD wäre dies aber gelungen und in der Folge ein Anstieg bis 1.147 USD zu erwarten. Damit hätte sich der Palladiumkurs mit einem großen Schritt der übergeordneten Trendwende genähert.
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