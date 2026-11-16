Kaufempfehlung trotz knapper Kasse: H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ für die Palatin-Aktie und nennt ein Kursziel von 12 US-Dollar. Zum Kurs von 6,11 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 96 Prozent. Palatin entwickelt Wirkstoffe, die am Melanocortin-4-Rezeptor ansetzen, einem Schalter für Hunger und Sättigung.
Palatin-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ – Kursziel 12 Dollar
H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Palatin Technologies und nennt ein Kursziel von 12 US-Dollar. Zum Kurs von 6,11 US-Dollar sind das rund 96 Prozent Potenzial. Palatin entwickelt Mittel gegen seltene Formen von Fettleibigkeit.
Steckbrief
- Unternehmen
- Palatin Technologies, Inc.
- Handelssymbol
- PTN (NYSE American)
- Analyst
- Joseph Pantginis
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 12 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Palatin-Aktie
Seltene Fettleibigkeit im Fokus – Pantginis bleibt beim Kaufurteil
Joseph Pantginis hält an seiner Kaufempfehlung fest. Palatin konzentriert sich auf seltene, genetisch bedingte Formen von Übergewicht.
Im Fokus stehen Erkrankungen wie die hypothalamische Adipositas und das Prader-Willi-Syndrom. Für diese gibt es kaum zugelassene Medikamente.
Palatin verfolgt dabei mehrere Ansätze, darunter Spritzen und eine Tablette.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis zu lesen ist:
Partner Boehringer
Aus der Zusammenarbeit mit Boehringer Ingelheim flossen im Geschäftsjahr 2026 rund 9,4 Millionen US-Dollar.
Erste Umsätze
Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Palatin 13,2 Millionen US-Dollar aus Kooperationen und Lizenzen.
Seltene Krankheiten
Die Konzentration auf seltene Formen der Fettleibigkeit vermeidet den direkten Wettbewerb mit großen Abnehmspritzen.
Mehrere Kandidaten
Palatin entwickelt Peptide und einen Wirkstoff in Tablettenform.
Finanzierung unsicher
Nach dem jüngsten Jahresabschluss reichen die Barmittel laut Finanzmedien nicht für zwölf Monate. Damit gibt es erneut Zweifel am Fortbestand ohne neue Finanzierung.
Auch der Zeitplan für die Tablette PL7737 hat sich verschoben.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Joseph Pantginis. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 12 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.hcwco.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Palatin Technologies, Inc. (PTN): Kaufen, Kursziel 12,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Joseph Pantginis, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 17:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 17:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Joseph Pantginis, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.