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Palantir Quartalszahlen: Rekord bei allen Zahlen – doch was die Analysten wirklich stört, steht im Kleingedruckten

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 09:29 13 Min.

96 Prozent Wachstum. Erstmals mehr als 2 Milliarden Dollar Umsatz in einem Quartal. Eine Prognose, die den Konsens um fast 200 Millionen Dollar übertrifft. Auf dem Papier sind die Palantir Quartalszahlen die besten der Firmengeschichte. Und doch rutschte die Aktie nachbörslich zeitweise um mehr als 5 Prozent ab. Wer verstehen will, warum, muss die Seite der Pressemitteilung lesen, die Alex Karp nicht vorliest. Dort stehen die Zahlen zum Auftragseingang, zum Auftragsbestand und zum Auslandsgeschäft – und genau dort haben die Analysten über Nacht ihre Rotstifte angesetzt. Eine Spurensuche in fünf Akten.

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Palantir Quartalszahlen: Rekord bei allen Zahlen – doch was die Analysten wirklich stört, steht im Kleingedruckten Autor: Redaktion, aktiencheck.de · 3. November 2026 · Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, US-Symbol: PLTR) Palantir Quartalszahlen Q3 2026: Die Kritikpunkte der Analysten auf einen Blick Neu abgeschlossene Verträge (TCV): 2,918 Mrd. US-Dollar, nur +6 % zum Vorjahr (Q2: +49 %) US-Unternehmensgeschäft (TCV): 1,463 Mrd. US-Dollar, nur +11 % (Q2: +153 %), −31 % zum Vorquartal Vertraglich gesicherter Auftragsbestand (RPO): rund 4,9 Mrd. US-Dollar, gegenüber dem Vorquartal unverändert Gesamter Restvertragswert (RDV): 13,4 Mrd. US-Dollar, Wachstum von 83 % auf 55 % verlangsamt Internationales Unternehmensgeschäft: 184 Mio. US-Dollar, nur +21 % (Q2: +26 %), +1 % zum Vorquartal Bereinigter freier Cashflow: 1,216 Mrd. US-Dollar, gegenüber dem Vorquartal unverändert – trotz 20 % mehr Umsatz Die Ausgangslage: Palantir Quartalszahlen übertreffen jede Schätzung Um die Reaktion der Börse einzuordnen, lohnt ein kurzer Blick auf die Schlagzeilenzahlen. Palantir steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 96 Prozent auf 2,313 Milliarden Dollar, erwartet waren rund 2,18 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,44 Dollar über den erwarteten 0,41 Dollar – der zehnte Übertreffer in Folge. Das US-Geschäft mit Unternehmenskunden wuchs um 148 Prozent auf 984 Millionen Dollar und überholte erstmals das US-Regierungsgeschäft mit 953 Millionen Dollar. Auch der Ausblick ließ die Wall Street hinter sich. Für das vierte Quartal erwartet Palantir 2,649 bis 2,653 Milliarden Dollar Umsatz, der Konsens lag laut LSEG bei 2,46 Milliarden Dollar. Die Jahresprognose stieg auf 8,530 bis 8,534 Milliarden Dollar, Analysten hatten im Schnitt rund 8,21 Milliarden Dollar erwartet. Die Netto-Umsatzbindung bei Bestandskunden kletterte zudem von 157 auf 165 Prozent – Bestandskunden geben also deutlich mehr Geld aus als vor einem Jahr. Und trotzdem: Die Aktie hatte den regulären Handel am Montag bereits mit einem Minus von 3,13 Prozent bei 178,34 Dollar beendet. Nach den Quartalszahlen sprang sie zunächst um bis zu 4 Prozent an, drehte dann aber und fiel nachbörslich zeitweise auf rund 169 Dollar – ein Minus von gut 5 Prozent. Ein klassisches „Sell the News". Doch dahinter steckt mehr als bloße Gewinnmitnahme. Akte 1: Der Auftragseingang bricht ein – das niedrigste Wachstum seit 2023 Der zentrale Kritikpunkt an den Palantir Quartalszahlen ist eine Kennzahl, die bei Softwarekonzernen als Frühindikator gilt: der Total Contract Value, kurz TCV. Er misst den Gesamtwert aller im Quartal neu abgeschlossenen Verträge. Während der Umsatz zeigt, was Palantir heute aus alten Verträgen abrechnet, zeigt der TCV, was in den kommenden Jahren nachkommt. Und hier hakt es. Der TCV stieg im dritten Quartal nur um 6 Prozent auf 2,918 Milliarden Dollar. Im zweiten Quartal hatte das Plus noch 49 Prozent betragen. Gegenüber dem Vorquartal sank der Wert um rund 13 Prozent. Noch drastischer ist das Bild im wichtigsten Segment, dem US-Unternehmensgeschäft. Dort wuchs der TCV nur um 11 Prozent auf 1,463 Milliarden Dollar, nach 153 Prozent im Vorquartal. Gegenüber dem zweiten Quartal mit 2,132 Milliarden Dollar ist das ein Einbruch um 31 Prozent. Louie DiPalma, Analyst bei William Blair, brachte die Stimmung in einer Studie auf den Punkt: „Some investors may be disappointed with the U.S. commercial bookings" – manche Investoren könnten vom Auftragseingang im US-Unternehmensgeschäft enttäuscht sein. Das Wachstum von 11 Prozent liege deutlich unter den 153 Prozent des Vorquartals und sei das niedrigste seit 2023. Für eine Aktie, deren gesamte Bewertung auf der Annahme beruht, dass das Unternehmensgeschäft noch über Jahre explosiv wächst, ist das kein Detail. Akte 2: Der Auftragsbestand tritt auf der Stelle Der zweite Kritikpunkt hängt direkt mit dem ersten zusammen. Wenn weniger neue Verträge hereinkommen, als Umsatz abgerechnet wird, schrumpft das Polster für die Zukunft. Genau das zeigen die Palantir Quartalszahlen. Die sogenannten Remaining Performance Obligations, also der vertraglich fest zugesicherte, aber noch nicht verbuchte Umsatz, lagen mit rund 4,88 Milliarden Dollar praktisch auf dem Niveau des Vorquartals von 4,90 Milliarden Dollar. Im Jahresvergleich verlangsamte sich das Wachstum von 103 auf 88 Prozent. Auch der breiter gefasste Restvertragswert aller laufenden Verträge, die Remaining Deal Value, stieg nur noch um rund 2 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf 13,4 Milliarden Dollar. Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr halbierte sich nahezu von 83 auf 55 Prozent. Im US-Unternehmensgeschäft legte der Restvertragswert gegenüber dem Vorquartal nur um 4 Prozent auf 6,517 Milliarden Dollar zu. Das Analysehaus Dolphin Research fasste es so zusammen: Das Quartal selbst sei stark gewesen, doch der sinkende Auftragseingang und der schrumpfende langfristige Auftragsbestand würfen einen Schatten über das vierte Quartal hinaus. Mit anderen Worten: Palantir zehrt derzeit schneller von seinen Reserven, als es sie auffüllt. Akte 3: Kürzere Verträge – Erklärung oder Ausrede? Palantir hatte die Kritik offenbar kommen sehen. Finanzchef David Glazer lieferte in der Telefonkonferenz eine Erklärung: Man habe im Quartal mehrere Verträge im zweistelligen Millionenbereich abgeschlossen, die „shorter in duration than usual" gewesen seien – also kürzer laufen als üblich. Der Grund: Kunden führten die neuen Sovereign-AI-Funktionen in hohem Tempo ein und starteten deshalb mit kürzeren Laufzeiten. Mit wachsendem Nutzen, so Glazer, würden sowohl die Laufzeit als auch das Volumen dieser Verträge steigen. Das Management untermauerte das mit Beispielen: Ein Industriekonzern habe ein Pilotprojekt von knapp 3 Millionen Dollar in einen Vertrag mit 29 Millionen Dollar Jahreswert umgewandelt, ein Haushaltsgerätehersteller ein Projekt von 1 Million Dollar binnen eines Quartals auf 15 Millionen Dollar Jahreswert ausgebaut. Die Erklärung ist plausibel: Kürzere Verträge senken den TCV, ohne dass die jährlichen Ausgaben der Kunden sinken müssen. Ein Detail macht sie allerdings schwer überprüfbar. Im zweiten Quartal hatte Palantir noch hervorgehoben, dass der Auftragseingang im US-Unternehmensgeschäft bereinigt um die Vertragslaufzeit sogar um 271 Prozent gewachsen sei. Genau diese laufzeitbereinigte Kennzahl fehlt in den aktuellen Palantir Quartalszahlen – obwohl die Laufzeit nun das zentrale Argument des Managements ist. Kritische Beobachter wie der Analysedienst Kristal werten das als Lücke in der Transparenz. Wer seine eigene Erklärung nicht mit Zahlen belegt, lädt die Börse ein, das Schlimmste anzunehmen. Akte 4: Das Auslandsgeschäft kommt nicht vom Fleck Der vierte Kritikpunkt betrifft die globale Erzählung. Alex Karp vermarktet Palantir als Plattform für die „Sovereign AI"-Bewegung – Regierungen und Unternehmen weltweit sollen die Kontrolle über ihre Daten und KI-Modelle behalten. Doch außerhalb der USA zeigt sich davon bislang wenig. Das internationale Unternehmensgeschäft wuchs nur um 21 Prozent auf 184 Millionen Dollar, nach 26 Prozent im Vorquartal. Gegenüber dem zweiten Quartal betrug das Plus gerade einmal 1 Prozent. Das internationale Regierungsgeschäft legte immerhin um 31 Prozent auf 192 Millionen Dollar zu. Zusammen erwirtschaftet Palantir außerhalb der USA nur noch 16 Prozent seines Umsatzes. Gerade die RBC-Analysten um Rishi Jaluria, die prominentesten Skeptiker an der Wall Street, haben das schwache Auslandsgeschäft seit Langem auf ihrer Liste. Für eine Aktie, die als globaler KI-Gewinner bewertet wird, ist ein Wachstum von 1 Prozent zum Vorquartal im internationalen Unternehmensgeschäft eine unbequeme Zahl. Akte 5: Cashflow, Forderungen und das nachlassende Tempo Ein fünfter Punkt fällt erst beim genauen Rechnen auf. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorquartal um knapp 20 Prozent, der bereinigte freie Cashflow aber blieb mit 1,216 Milliarden Dollar praktisch unverändert. Die Cashflow-Marge sank dadurch von 63 auf 53 Prozent. Gleichzeitig kletterten die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Ende Juni um rund 27 Prozent auf 1,88 Milliarden Dollar. Palantir verkauft also mehr, wartet aber auch länger auf das Geld. Hinzu kommt die Dynamik im Ausblick. Die Prognose für das vierte Quartal liegt zwar klar über dem Konsens, entspricht aber einem Wachstum von rund 15 Prozent gegenüber dem Vorquartal – nach 20 Prozent im dritten Quartal. Im Jahresvergleich ergäbe sich ein Plus von rund 90 Prozent nach 96 Prozent. Bei Palantir war die Ansage über Monate, dass das Wachstum sich Quartal für Quartal beschleunigt. Eine Prognose, die erstmals eine leichte Verlangsamung andeutet, reicht bei dieser Erwartungshaltung, um Zweifel zu säen – auch wenn Palantir in der Vergangenheit seine eigenen Prognosen regelmäßig übertroffen hat. Das Bewertungsproblem: Warum kleine Risse große Wirkung haben Jeder dieser Punkte wäre bei einem normal bewerteten Softwarekonzern eine Randnotiz. Bei Palantir sind sie es nicht. Mit einem Börsenwert von rund 430 Milliarden Dollar wird das Unternehmen mit fast dem 50-Fachen der neuen Jahresumsatzprognose gehandelt, das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne liegt bei rund dem 97-Fachen. RBC hatte vor den Zahlen vorgerechnet, Palantir sei die teuerste Aktie in seiner gesamten Software-Abdeckung. Eine solche Bewertung preist nicht nur Wachstum ein, sondern auch Gewissheit über dieses Wachstum. Genau diese Gewissheit haben die schwachen Auftragszahlen angekratzt. Die Gegenrede: Warum viele Analysten ihre Kursziele trotzdem anheben So laut die Kritik ist – die Mehrheit der Analysten zieht aus den Palantir Quartalszahlen ein positives Fazit, und mehrere Häuser haben über Nacht ihre Kursziele angehoben. Morgan Stanley erhöhte das Ziel von 205 auf 233 Dollar, bleibt aber bei „Equalweight". Die Bank sieht in Sovereign AI einen weiteren Wendepunkt für Palantir und hob ihre Wachstumsprognose für 2027 von 45 auf 65 Prozent an, die Prognose für die operative Marge von 61,0 auf 63,5 Prozent. Die Deutsche Bank setzte ihr Kursziel von 225 auf 240 Dollar herauf und bekräftigte die Kaufempfehlung. Selbst der schärfste Kritiker bewegt sich: RBC Capital hob das Kursziel laut Marktberichten von 90 auf 130 Dollar an. Das liegt allerdings immer noch rund ein Viertel unter dem aktuellen Kurs – ein Zeichen, dass RBC die operative Stärke anerkennt, die Bewertung aber weiter für überzogen hält. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt je nach Datenanbieter bei rund 214 bis 221 Dollar und damit deutlich über dem nachbörslichen Kurs. Die Bullen haben zudem ein starkes Argument auf ihrer Seite: Die Umsatzbindung von 165 Prozent, ein Rechnungsvolumen, das sich laut Dolphin Research im Quartal verdoppelte, und die Umwandlung kleiner Pilotprojekte in Großverträge sprechen dafür, dass die Nachfrage nicht wegbricht, sondern sich in ihrer Form verändert. Wenn Glazers Erklärung stimmt, werden die kurzen Verträge von heute die Großaufträge von morgen. Worauf Anleger nach den Palantir Quartalszahlen achten sollten Der Auftragseingang im vierten Quartal: Erholt sich der TCV im US-Unternehmensgeschäft, war das dritte Quartal eine Delle. Bleibt er schwach, wird aus der Delle ein Trend. Die Vertragslaufzeiten: Liefert Palantir die laufzeitbereinigten Zahlen nach, ließe sich die Erklärung des Managements überprüfen. Fehlen sie erneut, dürfte die Skepsis wachsen. Der Auftragsbestand: RPO und Restvertragswert müssen wieder deutlich zulegen, um das Wachstum 2027 abzusichern. Das Auslandsgeschäft: Die Sovereign-AI-These muss sich auch außerhalb der USA in Zahlen niederschlagen. Die Marke von 162 Dollar: Laut Optionsmarkt lag das untere Ende der erwarteten Schwankungsbreite für diese Woche bei rund 162 Dollar – ein Niveau, unter dem die Aktie seit Anfang August nicht mehr geschlossen hat. Palantir Technologies auf einen Blick Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, US-Symbol: PLTR) Schlusskurs 2. November 2026: 178,34 US-Dollar (−3,13 Prozent) Nachbörslich nach den Quartalszahlen: zeitweise rund 169 US-Dollar (gut −5 Prozent) Allzeithoch im Handelsverlauf: 212,94 US-Dollar (Oktober 2026) Marktkapitalisierung: rund 430 Milliarden US-Dollar Umsatz Q3 2026: 2,313 Mrd. US-Dollar (+96 Prozent), Konsens rund 2,18 Mrd. US-Dollar Bereinigter Gewinn je Aktie Q3 2026: 0,44 US-Dollar, Konsens 0,41 US-Dollar TCV Q3 2026: 2,918 Mrd. US-Dollar (+6 Prozent), davon US Commercial 1,463 Mrd. US-Dollar (+11 Prozent) Prognose Q4 2026: Umsatz 2,649 bis 2,653 Mrd. US-Dollar, Konsens rund 2,46 Mrd. US-Dollar Prognose 2026: Umsatz 8,530 bis 8,534 Mrd. US-Dollar Kursziele nach den Zahlen: Deutsche Bank 240 US-Dollar (Buy), Morgan Stanley 233 US-Dollar (Equalweight), RBC Capital 130 US-Dollar Häufige Fragen zu den Palantir Quartalszahlen Warum fällt die Palantir-Aktie trotz starker Quartalszahlen? Vor allem wegen des schwachen Auftragseingangs. Der Wert neuer Verträge stieg nur um 6 Prozent, im US-Unternehmensgeschäft nur um 11 Prozent nach 153 Prozent im Vorquartal. Dazu kommen ein stagnierender Auftragsbestand, ein schwaches Auslandsgeschäft und die sehr hohe Bewertung. Was sagen Analysten zu den Palantir Quartalszahlen? William Blair warnte vor Enttäuschung beim Auftragseingang. Gleichzeitig hoben Morgan Stanley (233 Dollar), die Deutsche Bank (240 Dollar) und RBC Capital (130 Dollar) ihre Kursziele an. Wie erklärt Palantir den schwachen Auftragseingang? Finanzchef David Glazer verweist auf mehrere große Verträge mit ungewöhnlich kurzer Laufzeit, weil Kunden die neuen Sovereign-AI-Funktionen schnell einführen. Er erwartet, dass Laufzeit und Volumen dieser Verträge steigen. Hat Palantir die Erwartungen übertroffen? Ja. Umsatz, Gewinn je Aktie, das US-Unternehmensgeschäft und die Prognose für das vierte Quartal lagen über den Schätzungen der Analysten. Welche ISIN und welches US-Handelssymbol hat die Palantir-Aktie? ISIN US69608A1088, WKN A2QA4J, US-Handelssymbol PLTR an der Nasdaq. Fazit: Die Gegenwart glänzt, die Zukunft muss sich erst beweisen Die Palantir Quartalszahlen erzählen zwei Geschichten zugleich. Die eine handelt von einem Unternehmen, das schneller wächst als je zuvor, Margen erzielt, von denen die Konkurrenz nur träumt, und seine eigene Prognose erneut pulverisiert. Die andere handelt von einem Auftragseingang, der plötzlich stockt, einem Auftragsbestand, der stagniert, und einem Management, das die wichtigste Zahl zur Überprüfung seiner Erklärung nicht mehr veröffentlicht. Für das laufende Jahr ist das kaum relevant – der Umsatz für 2026 ist praktisch gesichert. Für die Bewertung aber, die schon die Jahre 2027 und 2028 vorwegnimmt, ist es entscheidend. Die Analysten haben das erkannt: Sie heben die Kursziele, aber sie stellen Fragen. Ob die Palantir-Aktie wieder Kurs auf das Rekordhoch nimmt, entscheidet sich nicht an den heutigen Umsätzen, sondern an den Verträgen der kommenden Monate. Die nächsten Palantir Quartalszahlen im Februar werden zeigen, ob die kurzen Verträge von heute tatsächlich die Großaufträge von morgen sind. Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Unternehmenszahlen stammen aus der Mitteilung der Palantir Technologies Inc. vom 2. November 2026 sowie aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. Konsensschätzungen stammen aus öffentlich verfügbaren Analystenumfragen (u. a. LSEG, MarketBeat) und können je nach Datenanbieter abweichen. Wiedergegebene Analystenmeinungen, Zitate und Kursziele sind Einschätzungen Dritter; englische Zitate wurden im Original wiedergegeben und sinngemäß übersetzt. Veränderungen gegenüber dem Vorquartal, Cashflow-Margen und Bewertungskennzahlen sind teilweise eigene Berechnungen der Redaktion. Kursangaben beziehen sich auf den US-Handel an der Nasdaq (Stand: 2. November 2026, Schlusskurs und nachbörslicher Handel). Investitionen in Aktien sind mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Redaktion, aktiencheck.de

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