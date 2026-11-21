Es ist das vielleicht größte Paradox dieses Börsenherbstes: Kein anderer großer Softwarekonzern wächst so schnell wie Palantir – und kaum einer wird so gnadenlos abgestraft. Die Palantir-Aktie schloss am Freitag bei 143,49 Dollar, ein Tagesminus von 6,63 Prozent. Vom Rekordschluss bei 209,05 Dollar am 9. Oktober fehlen damit rund 31 Prozent, seit Jahresbeginn steht ein Minus von rund 15 Prozent zu Buche – obwohl der Umsatz im dritten Quartal um 96 Prozent gewachsen ist. Diese Palantir Aktienanalyse erklärt, warum Rekordzahlen nicht mehr reichen und was die Palantir Aktienprognose jetzt bestimmt.
Palantir Aktienanalyse: Umsatz plus 96 Prozent, Aktie minus 31 Prozent vom Rekord – wer verkauft hier den Traum von der KI-Souveränität?
Rekordquartal, Prognose angehoben, 62 Prozent Marge – und trotzdem schloss die Palantir-Aktie am Crash-Freitag bei nur 143,49 Dollar, fast ein Drittel unter dem Rekordschluss von Oktober. Unsere große Palantir Aktienanalyse zerlegt die Zahlen, die Sorgen um den Auftragseingang, die Bewertung mit dem 100-fachen KGV und die Analystenziele von 130 bis 273 Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Palantir Technologies Inc.
- Sitz
- Denver, Colorado
- ISIN
- US69608A1088
- WKN
- A2QA4J
- Handelssymbol
- PLTR
- US-Handelssymbol
- PLTR (Nasdaq)
- Kurs
- 143,49 Dollar
- Börsenwert
- rund 315 Milliarden Euro
- Vorstandschef
- Alex Karp
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Anfang Februar 2027
Stand: 20.11.2026, Nasdaq-Schluss 20.11.2026; Börsenwert und KGV laut aktiencheck.de
Die Stammdaten für Anleger: Die Palantir-Aktie trägt die ISIN US69608A1088 und die WKN A2QA4J. Das Handelssymbol lautet PLTR, an der Nasdaq wird sie ebenfalls unter dem US-Handelssymbol PLTR gehandelt.
Die Zahlen
Erstmals über 2 Milliarden: ein Quartal der Superlative
An den Zahlen selbst gibt es wenig zu deuteln – sie sind das stärkste Argument jeder Palantir Aktienanalyse.
Im dritten Quartal steigerte Palantir den Umsatz um 96 Prozent auf 2,31 Milliarden Dollar – Analysten hatten nur 2,18 Milliarden erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 44 Cent statt 41 Cent. Treiber war das US-Geschäft mit Unternehmen, das um 148 Prozent auf 984 Millionen Dollar zulegte, während das Regierungsgeschäft um 96 Prozent auf 953 Millionen Dollar wuchs. Die bereinigte operative Marge erreichte 62 Prozent, der Nettogewinn stieg auf 1,13 Milliarden Dollar, der Kassenbestand auf 10,4 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr peilt Palantir nun rund 8,53 Milliarden Dollar Umsatz an, für das vierte Quartal 2,65 Milliarden.
Palantir: Umsatz im dritten und vierten Quartal
Mrd. Dollar
- Ausblick des Managements
Q4 2026: Ausblick von 2,649 bis 2,653 Milliarden Dollar, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Palantir Technologies, Quartalsmitteilungen; Redaktionsarchiv
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 2025
|1,18
|Q3 2026
|2,31
|Q4 2026
|2,65
Das Problem
Der Auftragseingang: warum die Börse trotzdem verkauft
Die Schwachstelle liegt nicht im Umsatz, sondern in der Zukunft. Der Wert neu abgeschlossener Verträge stieg im dritten Quartal nur um 6 Prozent auf 2,92 Milliarden Dollar, im US-Unternehmensgeschäft sogar nur um 11 Prozent – nach 153 Prozent im Vorquartal. William Blair nannte das den niedrigsten Wert seit 2023. Der vertraglich gesicherte Auftragsbestand stagnierte bei rund 4,9 Milliarden Dollar, das internationale Geschäft mit Unternehmen wuchs nur um 21 Prozent. Anleger, die das Hundertfache des Gewinns zahlen, fragen sich: Reicht das Tempo von heute auch für 2027? Dazu kommt: Rund 41 Prozent des Umsatzes stammen von Regierungskunden, ein knapperes Pentagon-Budget wäre ein Risiko.
Der Markt
Crash-Freitag und Nvidia-Schock: Palantir mitten im Strudel
Hinzu kommt das Umfeld. Nach den Midterms am 3. November und dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang geriet die gesamte KI-Branche unter Druck. Am Freitag brach der Nasdaq 100 um 5,61 Prozent ein, nachdem ein Bericht über eine SEC-Prüfung bei Nvidia die Halbleiterwerte in die Tiefe riss. Die Palantir-Aktie verlor 6,63 Prozent, nachdem sie schon am Montag 4,5 Prozent abgegeben hatte. Seit dem Rekordhoch im Oktober ist sie in den freien Fall übergegangen – mit zweistelligen Verlusttagen wie am 5. November, als sie ohne eigene Nachricht um rund 10 Prozent nachgab.
Palantir-Aktie: Kursverlauf seit dem Rekord
Dollar
Schlusskurse an der Nasdaq.
Quelle: Nasdaq, aktiencheck.de-Kursdaten, Redaktionsarchiv
Daten als Tabelle
|Datum
|Dollar
|9. Oktober (Rekordschluss)
|209,05
|2. November
|178,34
|13. November
|167,99
|20. November
|143,49
Die Analysten
Von 130 bis 273 Dollar: das Lager ist tief gespalten
Die Analysten bleiben überwiegend optimistisch – zumindest bei den Zielen. Barclays nennt 273 Dollar, Citi 265, Rosenblatt 260, DA Davidson 250. Goldman Sachs und Piper Sandler sehen 235 Dollar, Morgan Stanley 233 Dollar bei neutraler Einstufung. Cantor Fitzgerald bleibt mit 207 Dollar neutral. Größter Skeptiker ist RBC Capital mit 130 Dollar und einer Verkaufsempfehlung. Im Schnitt liegt das Ziel bei rund 215 Dollar – 50 Prozent über dem Schlusskurs von Freitag. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, die vor dem jüngsten Kursrutsch abgegeben wurden.
Palantir-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Kurs: Nasdaq-Schluss vom 20. November 2026.
Quelle: 24/7 Wall St., Benzinga, MarketBeat, Medienberichte; Stand 3. bis 13. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Barclays
|273
|Citi
|265
|Rosenblatt
|260
|DA Davidson
|250
|Goldman Sachs
|235
|Morgan Stanley
|233
|Cantor Fitzgerald
|207
|Schlusskurs 20. November
|143,49
|RBC Capital
|130
Die Szenarien
Palantir Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Das Chartbild ist angeschlagen: Die Aktie liegt weit unter dem Rekord, das Jahrestief vom Juni bei rund 107 Dollar ist aber noch fern.
Szenario 1: Beschleunigung statt Bremse
Das Management belegt im Februar mit Q4-Zahlen und Ausblick 2027, dass der Auftragseingang wieder anzieht. Dann könnte die Palantir-Aktie in Richtung 170 bis 190 Dollar zurückkehren.
Szenario 2: Seitwärts mit hoher Bewertung
Umsatz wächst weiter stark, der Auftragseingang bleibt verhalten. Die Aktie pendelt zwischen 130 und 165 Dollar.
Szenario 3: Neubewertung
Verlangsamt sich das Wachstum sichtbar oder kürzt Washington Budgets, rückt die Zone um 107 Dollar und das Ziel der Skeptiker von 130 Dollar in den Blick.
Häufige Fragen zur Palantir Aktienanalyse
Welche ISIN und WKN hat die Palantir-Aktie?
Die ISIN lautet US69608A1088, die WKN A2QA4J, das Handelssymbol und US-Handelssymbol PLTR (Nasdaq).
Warum fällt die Palantir-Aktie trotz Rekordzahlen?
Wegen der extrem hohen Bewertung, des schwachen Auftragseingangs und des breiten Ausverkaufs bei KI-Werten.
Wie hoch ist das KGV der Palantir-Aktie?
Laut aktiencheck.de rund 100.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die genannten Häuser liegen zwischen 130 Dollar (RBC) und 273 Dollar (Barclays). Das sind Einschätzungen Dritter.
Wann folgen die nächsten Zahlen?
Voraussichtlich Anfang Februar 2027.
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