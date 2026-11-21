Es ist das vielleicht größte Paradox dieses Börsenherbstes: Kein anderer großer Softwarekonzern wächst so schnell wie Palantir – und kaum einer wird so gnadenlos abgestraft. Die Palantir-Aktie schloss am Freitag bei 143,49 Dollar, ein Tagesminus von 6,63 Prozent. Vom Rekordschluss bei 209,05 Dollar am 9. Oktober fehlen damit rund 31 Prozent, seit Jahresbeginn steht ein Minus von rund 15 Prozent zu Buche – obwohl der Umsatz im dritten Quartal um 96 Prozent gewachsen ist. Diese Palantir Aktienanalyse erklärt, warum Rekordzahlen nicht mehr reichen und was die Palantir Aktienprognose jetzt bestimmt.