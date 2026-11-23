Am Freitag war der S&P 500 auf 6.910 Punkte gefallen, in der Woche ein Minus von 8,6 Prozent; der Nasdaq Composite büßte rund 10 Prozent ein. Palantir verlor am Freitag laut Marktberichten 6,5 Prozent. Am Montag kehrt sich das Bild um: Nach der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten von Nvidia schnellt die KI-Branche nach oben, die Nasdaq 100 gewinnt rund 6 Prozent. Palantir wird in diesen Sog gezogen.

Belegt ist kein Unternehmensereignis als Kurstreiber. In den vergangenen Tagen kamen mehrere Einzelmeldungen zusammen: Ein Analysehaus hob sein Kursziel an, CEO Alex Karp hat einen geplanten Aktienverkauf angezeigt – laut den Berichten Teil eines vorab festgelegten Handelsplans –, und in Großbritannien soll der Auftrag für die Datenplattform des staatlichen Gesundheitsdienstes neu ausgeschrieben werden. Ob eine dieser Nachrichten den Montagssprung erklärt, lässt sich nicht belegen. Wer die Palantir Aktie heute kauft, kauft vor allem die Erholung des gesamten Sektors.