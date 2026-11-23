Die Palantir Aktie legt am Montag um 9,4 Prozent zu. Einen eigenen Auslöser gibt es nicht; die Nasdaq 100 liegt zeitgleich rund 6 Prozent im Plus.
Palantir Aktienanalyse: Plus 9 Prozent ohne eigene Nachricht – wie viel Luft hat die Aktie nach dem Rebound?
Die Palantir Aktie springt am Montag um gut 9 Prozent auf rund 157 Dollar – getragen von der Tech-Erholung, nicht von einer Firmenmeldung. Die Palantir Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analysten-Konsens und Chartmarken ein und zeigt, was die Palantir Aktienprognose des Marktes trägt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Palantir Technologies Inc.
- Ticker / ISIN
- PLTR / US69608A1088
- Börse
- Nasdaq (USD)
- Börsenwert
- rechnerisch rund 375 Mrd. USD
- Seit Jahresbeginn
- rechnerisch rund −12 %
- 52-Wochen-Spanne
- 106,37 bis 212,94 USD
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Anfang Februar 2027
Stand: 23.11.2026, Kurs Nasdaq, Montag 23.11.2026 gegen 16:57 Uhr MEZ; weitere Werte laut Quartalsmeldung und Analysten-Konsens
Kurssprung ohne Firmen-News
Operativ ein Ausnahmequartal
Umsatz +96 Prozent, bereinigte operative Marge 62 Prozent, „Rule of 40“ laut Unternehmen bei 158 Prozent.
Bewertung bleibt die Streitfrage
Auch nach dem Rücksetzer kostet die Palantir Aktie rechnerisch rund das 44-Fache des erwarteten Jahresumsatzes.
Charttechnisch an der Schlüsselmarke
Der Kurs testet die 200-Tage-Linie bei rund 154 bis 158 Dollar, die 50-Tage-Linie liegt weit darüber.
Die Palantir Aktie (PLTR, ISIN US69608A1088) erlebt am Montag einen der kräftigsten Erholungstage der vergangenen Wochen. Gegen 16:57 Uhr MEZ (10:57 Uhr in New York) notiert das Papier an der Nasdaq bei rund 157 US-Dollar, ein Plus von 9,4 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von rund 143,5 Dollar. Der Anlass ist allerdings nicht Palantir selbst, sondern ein Marktumfeld, das nach der schwächsten Börsenwoche seit März 2020 hektisch nach oben dreht. Diese Palantir Aktienanalyse fragt deshalb zuerst, was hinter der Bewegung steckt, und danach, ob Zahlen und Bewertung sie tragen.
Was ist bei der Palantir Aktie passiert?
Am Freitag war der S&P 500 auf 6.910 Punkte gefallen, in der Woche ein Minus von 8,6 Prozent; der Nasdaq Composite büßte rund 10 Prozent ein. Palantir verlor am Freitag laut Marktberichten 6,5 Prozent. Am Montag kehrt sich das Bild um: Nach der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten von Nvidia schnellt die KI-Branche nach oben, die Nasdaq 100 gewinnt rund 6 Prozent. Palantir wird in diesen Sog gezogen.
Belegt ist kein Unternehmensereignis als Kurstreiber. In den vergangenen Tagen kamen mehrere Einzelmeldungen zusammen: Ein Analysehaus hob sein Kursziel an, CEO Alex Karp hat einen geplanten Aktienverkauf angezeigt – laut den Berichten Teil eines vorab festgelegten Handelsplans –, und in Großbritannien soll der Auftrag für die Datenplattform des staatlichen Gesundheitsdienstes neu ausgeschrieben werden. Ob eine dieser Nachrichten den Montagssprung erklärt, lässt sich nicht belegen. Wer die Palantir Aktie heute kauft, kauft vor allem die Erholung des gesamten Sektors.
Wie verdient Palantir sein Geld?
Palantir verkauft Software, die Daten aus vielen Quellen zusammenführt und für Entscheidungen nutzbar macht. Das Geschäft ruht auf zwei Säulen: Regierungsaufträge, vor allem in den USA, und kommerzielle Kunden, die mit der KI-Plattform AIP eigene Anwendungen bauen. Im dritten Quartal 2026 trugen die US-Regierungsgeschäfte 953 Millionen Dollar bei (+96 Prozent), das US-Geschäft mit Unternehmenskunden 984 Millionen Dollar (+148 Prozent). Das kommerzielle US-Geschäft ist damit ein Stück größer als das staatliche.
Wie sehen die Zahlen und die Bewertung der Palantir Aktie aus?
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung / Einordnung
|Umsatz
|2,313 Mrd. USD
|+96 % zum Vorjahr
|US-Geschäft insgesamt
|1,937 Mrd. USD
|+119 %
|Nettogewinn (GAAP)
|1,128 Mrd. USD
|operative Marge 47 %
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|1,427 Mrd. USD
|Marge 62 %
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|0,44 USD
|Erwartung 0,41 USD
|Bereinigter Free Cashflow
|1,216 Mrd. USD
|Marge 53 %
|Auftragswert (Total Contract Value)
|rund 2,92 Mrd. USD
|+6 %
Bereinigte Werte wie vom Unternehmen ausgewiesen.
Quelle: Quartalsmeldung des Unternehmens vom 2. November 2026
Das Unternehmen hob seine Jahresprognose an: Für 2026 stellt es einen Umsatz von rund 8,53 Milliarden Dollar in Aussicht (+91 Prozent), ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 5,25 Milliarden und einen bereinigten Free Cashflow von 4,8 bis 5,0 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal liegt die Umsatzspanne bei 2,649 bis 2,653 Milliarden Dollar. Der einzige Wermutstropfen im Zahlenwerk: Der Auftragswert wuchs im dritten Quartal nur um 6 Prozent, nach 49 Prozent im Vorquartal.
Die Bewertung ist der Kern jeder Palantir Aktienprognose. Bei einem Kurs von rund 157 Dollar und rund 2,4 Milliarden Aktien ergibt sich rechnerisch ein Börsenwert von etwa 375 Milliarden Dollar, also das rund 44-Fache des Jahresumsatzes 2026 – eine Redaktionsrechnung. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis lag zuletzt (Stand 9. November, bei höherem Kurs) bei rund 100. Zum Vergleich: Der Softwareanbieter Snowflake kam zum selben Stichtag auf ein Umsatzwachstum von 35 Prozent, ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 18,9 und ein erwartetes KGV von 131. Palantir ist beim Umsatz je Wachstumspunkt also nicht zwangsläufig teurer, aber in absoluten Multiplikatoren eine der anspruchsvollsten Aktien im S&P 500.
Palantir und Snowflake im Vergleich (Stand 9.11.2026)
Kennzahl
- Palantir
- Snowflake
Kurs-Umsatz-Verhältnis und Umsatzwachstum; Palantir-Kurs zum Stichtag höher als heute.
Quelle: Auswertung von Marktdaten, Stand 9. November 2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Palantir
|Snowflake
|Kurs-Umsatz-Verhältnis
|54,5
|18,9
|Umsatzwachstum in %
|96
|35
Was sagen Analysten zur Palantir Aktienprognose?
Die Einschätzungen liegen weit auseinander. Der Analysten-Konsens der vergangenen drei Monate (Stand 20. November) umfasst 26 Einstufungen: 19 Kaufen, 5 Halten und 2 Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 229 Dollar, die Spanne reicht von 80 bis 273 Dollar. Eine zweite Auswertung (Stand 23. November) sieht bei 34 Analysten ein Durchschnittsziel von rund 223 Dollar und einen Median von 235 Dollar. Alle diese Ziele stammen aus der Zeit vor dem Montagssprung und liegen deutlich über dem aktuellen Kurs; sie beschreiben Erwartungen Dritter, keine Aussage von aktiencheck.de.
|Kennzahl
|Auswertung 20.11.
|Auswertung 23.11.
|Analysten
|26 Einstufungen
|34 Analysten
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|19 / 5 / 2
|keine Aufteilung
|Ø-Kursziel
|rund 229 USD
|rund 223 USD
|Spanne
|80 bis 273 USD
|80 bis 273 USD
Die beiden Auswertungen erfassen unterschiedlich viele Analysten; Kursziele vor dem Kurssprung vom 23.11.
Quelle: Analysten-Konsens, Stand 20. und 23.11.2026
Wie sieht die Charttechnik der Palantir Aktie aus?
Die Palantir Aktie liegt rund 25 Prozent unter ihrem Oktober-Hoch von 212,94 Dollar. Vor dem Montagssprung notierte sie bei knapp 150 Dollar, der Relative-Stärke-Index (RSI) stand mit gut 33 nahe dem überverkauften Bereich. Die 200-Tage-Linie verläuft je nach Berechnung bei rund 154 bis 158 Dollar und wird vom Kurs nun getestet; die 50-Tage-Linie liegt mit rund 181 Dollar weit darüber. Als Unterstützungen nennen Chartanalysten Marken bei rund 147,7 und 145,6 Dollar, als kurzfristige Widerstände rund 151 und 152 Dollar – diese Marken hat der Kurs am Montag bereits überwunden. Die Werte stammen von der Zeit vor dem Anstieg und sind entsprechend überholt.
Was spricht für, was gegen die Palantir Aktie?
Wie geht es mit der Palantir Aktienprognose weiter?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Markt diskutiert im Wesentlichen zwei Szenarien. Im ersten bestätigt Palantir das Wachstum: Die Prognose von rund 8,53 Milliarden Dollar Jahresumsatz impliziert ein starkes Schlussquartal, und Analysten mit Zielen um 230 bis 270 Dollar rechnen damit, dass die Aktie in ihre Bewertung hineinwächst. Im zweiten Szenario bleibt die Bewertung der Bremsklotz: Die Skeptiker – das niedrigste Analystenziel liegt bei 80 Dollar – verweisen auf den langsameren Auftragszuwachs und auf die Abhängigkeit von der Stimmung am KI-Markt. Welches Szenario sich durchsetzt, entscheidet sich an den nächsten Quartalszahlen und an den Zinssignalen der Notenbank.
Was sollten Anleger bei der Palantir Aktie jetzt beobachten?
FAQ zur Palantir Aktie
Warum steigt die Palantir Aktie heute? Die Palantir Aktie profitiert von der breiten Erholung der Technologiewerte nach der schwächsten Börsenwoche seit März 2020. Ein eigener Auslöser des Unternehmens ist nicht belegt.
Wie hoch ist die Palantir Aktie bewertet? Rechnerisch liegt der Börsenwert bei rund 375 Milliarden Dollar, das entspricht etwa dem 44-Fachen des für 2026 erwarteten Umsatzes. Das erwartete KGV lag zuletzt bei rund 100.
Was sagt die Palantir Aktienprognose der Analysten? Der Analysten-Konsens sieht das durchschnittliche Kursziel bei rund 223 bis 229 Dollar; die Spanne reicht von 80 bis 273 Dollar. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt Kaufen.
Wann legt Palantir die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal werden üblicherweise Anfang Februar erwartet; ein Termin ist nicht bestätigt.
Ist die Palantir Aktienanalyse eine Anlageempfehlung? Nein. Die Palantir Aktienanalyse von aktiencheck.de enthält weder ein Kauf- oder Verkaufsurteil noch ein eigenes Kursziel.
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