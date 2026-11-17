Der Montag war für Technologiewerte einer der schwächsten Tage seit Wochen. Der Nasdaq-100-Fonds QQQ schloss 2,67 Prozent tiefer, der S&P 500 gab 1,9 Prozent nach, der Nasdaq Composite 2,5 Prozent. Chipwerte führten die Verluste an. Gleich mehrere Belastungen kamen zusammen: Das US-Handelsministerium verschärfte per Eilverordnung die Regeln für den Fernzugriff auf KI-Chips über Rechenzentren in Drittländern, und rund um Nvidia herrscht Unsicherheit. Firmengründer Jensen Huang war am 12. November überraschend als Chef zurückgetreten, Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern seither kommissarisch. Heute um etwa 22:20 Uhr MEZ legt Nvidia seine Quartalszahlen vor, die Telefonkonferenz beginnt um 23 Uhr MEZ.

Für Palantir selbst gab es am Montag keine negativen Unternehmensnachrichten. Es war der dritte Verlusttag in Folge. Als Begründung nennen Marktberichte Gewinnmitnahmen bei hoch bewerteten Softwarewerten, Zweifel an der Rendite von KI-Investitionen in Unternehmen und Insiderverkäufe. Technologiechef Shyam Sankar hat laut Form-4-Meldung vom 13. November am 10. und 11. November zusammen 384.680 Aktien für rund 65 Millionen Dollar verkauft. Die Verkäufe liefen über einen bereits im August aufgesetzten Handelsplan nach Regel 10b5-1, sind also nicht kurzfristig entschieden worden.