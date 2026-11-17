Die Palantir Aktie (Ticker PLTR, ISIN US69608A1088) steckt mitten im Ausverkauf der KI-Werte. Zum Nasdaq-Schluss am Montag kostete das Papier 160,39 Dollar, 4,5 Prozent weniger als am Freitag; auf Tradegate wurden am Dienstag um 14:11 Uhr 146,56 Euro bezahlt, ein leichtes Plus von 0,7 Prozent. Auslöser des Drucks ist kein Unternehmensereignis, sondern die Nervosität im gesamten KI-Sektor vor den Nvidia-Zahlen, die heute Abend nach US-Börsenschluss erwartet werden. Seit dem Rekordhoch von 212,94 Dollar aus dem Oktober hat die Aktie rund 25 Prozent verloren, obwohl Palantir Anfang November ein Umsatzplus von 96 Prozent gemeldet hat. Diese Palantir Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Widerspruch steckt.
Palantir Aktienanalyse: 96 Prozent Wachstum, trotzdem ein Viertel unter dem Rekord – werden die Nvidia-Zahlen heute Abend zum Wendepunkt?
Der KI-Ausverkauf hat die Palantir Aktie am Montag um weitere 4,5 Prozent gedrückt, seit dem Rekordhoch im Oktober fehlen rund 25 Prozent. Heute Abend legt Nvidia Zahlen vor, erstmals unter Interimschefin Colette Kress. Die Palantir Aktienanalyse ordnet Quartalszahlen, Bewertung, Insiderverkäufe und Charttechnik ein und zeigt, welche Szenarien die Palantir Aktienprognose am Markt prägen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Palantir Technologies Inc.
- Ticker
- PLTR (Nasdaq)
- ISIN
- US69608A1088
- Index
- S&P 500, Nasdaq 100
- Börsenwert
- rund 386 Mrd. USD
- Dividende
- keine
- Sitz
- Denver (Colorado)
Stand: 17.11.2026, US-Kurs: Schlusskurs 16.11.2026, 16:00 Uhr New York; EUR-Kurs Tradegate 14:11 Uhr MEZ
Rekordwachstum im dritten Quartal
Umsatz +96 Prozent auf 2,31 Mrd. Dollar, Jahresprognose auf rund 8,53 Mrd. Dollar angehoben.
Schwächeres Neugeschäft
Der Gesamtvertragswert neuer Abschlüsse wuchs nur noch um 6 Prozent, nach 49 Prozent im Vorquartal.
Sektorweiter Druck
Nasdaq 100 am Montag rund −2,7 Prozent, Nvidia-Zahlen heute Abend unter Interimschefin Kress.
Hohe Bewertung bleibt das Thema
Forward-KGV rund 70, deutlich über Peers wie Datadog oder ServiceNow.
Der Auslöser
Warum fällt die Palantir Aktie?
Der Montag war für Technologiewerte einer der schwächsten Tage seit Wochen. Der Nasdaq-100-Fonds QQQ schloss 2,67 Prozent tiefer, der S&P 500 gab 1,9 Prozent nach, der Nasdaq Composite 2,5 Prozent. Chipwerte führten die Verluste an. Gleich mehrere Belastungen kamen zusammen: Das US-Handelsministerium verschärfte per Eilverordnung die Regeln für den Fernzugriff auf KI-Chips über Rechenzentren in Drittländern, und rund um Nvidia herrscht Unsicherheit. Firmengründer Jensen Huang war am 12. November überraschend als Chef zurückgetreten, Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern seither kommissarisch. Heute um etwa 22:20 Uhr MEZ legt Nvidia seine Quartalszahlen vor, die Telefonkonferenz beginnt um 23 Uhr MEZ.
Für Palantir selbst gab es am Montag keine negativen Unternehmensnachrichten. Es war der dritte Verlusttag in Folge. Als Begründung nennen Marktberichte Gewinnmitnahmen bei hoch bewerteten Softwarewerten, Zweifel an der Rendite von KI-Investitionen in Unternehmen und Insiderverkäufe. Technologiechef Shyam Sankar hat laut Form-4-Meldung vom 13. November am 10. und 11. November zusammen 384.680 Aktien für rund 65 Millionen Dollar verkauft. Die Verkäufe liefen über einen bereits im August aufgesetzten Handelsplan nach Regel 10b5-1, sind also nicht kurzfristig entschieden worden.
Vorbörslich zeichnet sich in New York eine leichte Stabilisierung ab: Die Futures auf den Nasdaq 100 notierten am Dienstagmorgen laut TradingKey rund ein halbes Prozent im Plus. Dazu passt der leicht positive Tradegate-Kurs. Einschätzung der Redaktion: Ein eigener, neuer Auslöser für Palantir ist heute nicht erkennbar. Die Aktie dürfte vor allem der Stimmung im KI-Sektor folgen, die sich am Abend an den Nvidia-Zahlen entscheidet.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Palantir sein Geld?
Palantir entwickelt Software, mit der Behörden und Unternehmen große, verstreute Datenbestände zusammenführen, auswerten und für Entscheidungen nutzen. Die Plattform Gotham richtet sich vor allem an Militär, Geheimdienste und Sicherheitsbehörden, Foundry an Unternehmen. Mit der KI-Plattform AIP bindet Palantir Sprachmodelle in diese Datenwelt ein, Apollo steuert die Auslieferung der Software. Der Konzern mit Sitz in Denver lebt traditionell von Regierungsaufträgen, allen voran aus den USA. Das hat sich zuletzt verschoben: Im dritten Quartal überholte das US-Geschäft mit Unternehmen erstmals das mit der US-Regierung. Kritisch gesehen wird von Teilen der Öffentlichkeit die Arbeit für Behörden wie die US-Einwanderungsbehörde ICE.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen der Palantir Aktie?
Am 2. November meldete Palantir für das dritte Quartal einen Umsatz von 2,31 Milliarden Dollar, 96 Prozent mehr als im Vorjahr und 20 Prozent mehr als im Vorquartal. Erwartet worden waren laut Futurum rund 2,18 Milliarden Dollar. Das US-Unternehmensgeschäft wuchs um 148 Prozent auf 984 Millionen Dollar, das US-Regierungsgeschäft um 96 Prozent auf 953 Millionen Dollar. Der Gewinn je Aktie lag nach GAAP wie bereinigt bei 0,44 Dollar, die bereinigte operative Marge bei 62 Prozent. Die Nettokundenbindung (Net Dollar Retention) stieg auf 165 Prozent.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|2,313 Mrd. USD
|+96 %
|US-Unternehmenskunden
|984 Mio. USD
|+148 %
|US-Regierung
|953 Mio. USD
|+96 %
|Gewinn je Aktie (GAAP und bereinigt)
|0,44 USD
|Vorjahr GAAP: 0,18 USD
|Bereinigte operative Marge
|62 %
|–
|Bereinigter Free Cashflow
|1,216 Mrd. USD
|Marge 53 %
|Gesamtvertragswert (TCV)
|2,918 Mrd. USD
|+6 %
Quelle: Palantir, Quartalsmitteilung (8-K) vom 02.11.2026; Futurum; Motley Fool (17.11.2026)
Die Prognose wurde erneut angehoben. Für das Gesamtjahr 2026 peilt Palantir nun 8,530 bis 8,534 Milliarden Dollar Umsatz an, ein Plus von rund 91 Prozent. Im August waren es noch rund 8,15 Milliarden Dollar gewesen. Das US-Unternehmensgeschäft soll um mindestens 143 Prozent auf über 3,56 Milliarden Dollar wachsen, der bereinigte freie Cashflow 4,8 bis 5,0 Milliarden Dollar erreichen. Für das vierte Quartal stellt Palantir 2,649 bis 2,653 Milliarden Dollar Umsatz und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 1,640 bis 1,644 Milliarden Dollar in Aussicht.
Warum fiel die Aktie trotzdem? Der Markt schaut auf die Frühindikatoren. Der Gesamtvertragswert neuer Abschlüsse stieg nur um 6 Prozent, nach 49 Prozent im Vorquartal; im US-Unternehmensgeschäft wuchs das Auftragsvolumen laut TradingKey nur noch um 11 Prozent nach 153 Prozent. Zudem impliziert die Umsatzprognose für das vierte Quartal ein Wachstum von rund 15 Prozent zum Vorquartal, weniger als die 20 Prozent im dritten Quartal. Laut Motley Fool hängt der schwache Vertragswert teilweise mit großen staatlichen KI-Aufträgen mit ungewöhnlich kurzer Laufzeit zusammen. Der Restwert offener US-Unternehmensverträge stieg dagegen um 79 Prozent auf 6,52 Milliarden Dollar.
|Unternehmen
|Börsenwert
|Forward-KGV
|Forward-KUV
|Palantir
|404,8 Mrd. USD
|73,1
|33,9
|Snowflake
|102,6 Mrd. USD
|115,4
|14,3
|Datadog
|66,5 Mrd. USD
|61,8
|12,7
|ServiceNow
|105,8 Mrd. USD
|22,5
|5,8
Forward-Kennzahlen je nach Anbieter verschieden (Motley Fool nennt für Palantir rund 96x Gewinn und 46x Umsatz).
Quelle: stockanalysis.com, Kursbasis 13.11.2026 (ServiceNow 06.11.2026)
Die Tabelle zeigt das Kernproblem: Palantir ist an der Börse fast viermal so viel wert wie Snowflake oder ServiceNow und wird mit dem mehr als Doppelten des erwarteten Umsatzes von Snowflake oder Datadog bewertet. Beim erwarteten Gewinn liegt die Aktie mit einem KGV um 70 zwar unter Snowflake, das noch kaum Gewinne schreibt, aber gut dreimal so hoch wie ServiceNow. Nach den Kursverlusten seit Oktober ist die Bewertung gesunken, bleibt aber die höchste unter großen Softwarewerten. Dafür wächst Palantir deutlich schneller und erzielt mit 62 Prozent bereinigter operativer Marge eine für die Branche ungewöhnliche Profitabilität. Die Bilanz ist solide: rund 10,4 Milliarden Dollar Barmittel und US-Staatsanleihen stehen nur etwa 225 Millionen Dollar Schulden gegenüber.
Die Sicht der Analysten
Was sagen Analysten zur Palantir Aktie?
Der Konsens ist positiv, die Meinungen gehen aber weit auseinander. Laut stockanalysis.com stufen 33 Analysten die Aktie im Schnitt mit „Kaufen“ ein, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 222,25 Dollar (Stand 14. November). TradingKey nennt ein mittleres Ziel von 220,06 Dollar und eine Spanne von 80 bis 273 Dollar. Damit liegt das niedrigste Ziel rund 50 Prozent unter dem aktuellen Kurs, das höchste rund 70 Prozent darüber. Kaum eine andere große US-Aktie ist so umstritten. Am Montag hat ein Haus sein Kursziel trotz des Kursrutsches angehoben; Skeptiker verweisen dagegen vor allem auf die Bewertung.
|Kennzahl
|Wert
|Anzahl Analysten
|33
|Durchschnittliche Einstufung
|Kaufen
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 220–222 USD
|Niedrigstes Kursziel
|80 USD
|Höchstes Kursziel
|273 USD
Quelle: stockanalysis.com (14.11.2026), TradingKey (16.11.2026)
Charttechnik
Wie steht die Palantir Aktie im Chart?
Das Chartbild hat sich eingetrübt. Laut stockanalysis.com verläuft die 50-Tage-Linie bei rund 185 Dollar, also deutlich über dem aktuellen Kurs; die 200-Tage-Linie liegt bei rund 154 Dollar (Stand 13. November). Die Aktie hat damit den kurzfristigen Aufwärtstrend verlassen, notiert aber noch über dem langfristigen Durchschnitt. Das Tagestief vom Montag lag bei 158,68 Dollar. Der RSI fiel laut TradingKey auf rund 36 und nähert sich damit dem überverkauften Bereich, ohne ihn zu erreichen. Einschätzung der Redaktion: Als erste Unterstützung gilt die Zone um die 200-Tage-Linie bei 150 bis 155 Dollar, als Widerstand die Zone um die 50-Tage-Linie bei 180 bis 185 Dollar. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 106,37 Dollar, das Rekordhoch bei 212,94 Dollar.
Szenarien
Wie sieht die Palantir Aktienprognose am Markt aus?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Am Markt werden derzeit drei Szenarien diskutiert. Im positiven Szenario liefert Nvidia heute Abend starke Zahlen und einen überzeugenden Ausblick, die Sorgen um die KI-Investitionen lassen nach, und hoch bewertete Wachstumswerte wie Palantir erholen sich. Das durchschnittliche Analystenziel von rund 220 Dollar läge dann weiterhin gut ein Drittel über dem aktuellen Kurs. Trefis verweist darauf, dass die Aktie nach Rückgängen von mehr als 20 Prozent seit 2020 in sechs von zehn Fällen ein Jahr später höher stand; das ist eine historische Statistik, keine Vorhersage.
Im neutralen Szenario bleibt die Reaktion auf Nvidia verhalten, und die Palantir Aktie pendelt zwischen 200- und 50-Tage-Linie, bis neue Daten zum Neugeschäft vorliegen. Im negativen Szenario enttäuscht Nvidia oder die Unsicherheit um die Führung belastet, der Ausverkauf setzt sich fort, und die Diskussion um die Bewertung verschärft sich. Das niedrigste Analystenziel von 80 Dollar steht für die Sicht der Skeptiker. Für die Palantir Aktienprognose dürfte mittelfristig entscheidend sein, ob das Neugeschäft im vierten Quartal wieder anzieht.
Termine
Was sollten Anleger bei Palantir jetzt beobachten?
Wichtig in den kommenden Tagen: die Reaktion des KI-Sektors auf Nvidia, weitere Insidermeldungen und Hinweise auf neue Großaufträge, die das Neugeschäft beleben könnten.
FAQ zur Palantir Aktie
Warum ist die Palantir Aktie gefallen? Vor allem wegen des breiten Ausverkaufs bei KI-Werten vor den Nvidia-Zahlen. Hinzu kommen das langsamer wachsende Neugeschäft, die hohe Bewertung und Insiderverkäufe.
Wie stark ist Palantir im dritten Quartal gewachsen? Der Umsatz stieg um 96 Prozent auf 2,31 Milliarden Dollar, das US-Unternehmensgeschäft um 148 Prozent.
Wie lautet die Palantir Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 220 Dollar, die Spanne reicht von 80 bis 273 Dollar.
Wie hoch ist die Bewertung der Palantir Aktie? Laut stockanalysis.com liegt das Forward-KGV bei rund 70 und das Forward-KUV bei rund 34, deutlich über Datadog oder ServiceNow.
Zahlt Palantir eine Dividende? Nein, Palantir schüttet keine Dividende aus.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.