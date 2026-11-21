Warum fällt die Palantir-Aktie?

Im Ausverkauf der Technologiewerte werden hoch bewertete Aktien besonders stark verkauft. Palantir ist nach Umsatz die teuerste Aktie im S&P 500.

Wo steht die Palantir-Aktie?

Bei 143,49 Dollar zum Schluss am 20.11., ein Tagesverlust von 6,63 Prozent.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Palantir-Aktie?

ISIN US69608A1088, WKN A2QA4J. In Deutschland lautet das Kürzel PTX, an der Nasdaq PLTR.