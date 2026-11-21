Wenn der Markt Risiko abbaut, trifft es zuerst die teuersten Aktien. Kaum eine ist teurer als diese: Die Palantir-Aktie (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Handelssymbol Xetra: PTX, US-Handelssymbol: PLTR, Nasdaq) wird laut Motley Fool mit dem 59-Fachen des Jahresumsatzes bewertet – der höchste Wert im gesamten S&P 500. Am Freitag fiel sie um 6,63 Prozent auf 143,49 Dollar.
Palantir-Aktie: 96 Prozent Wachstum, 59-facher Umsatz – im Crash fällt die teuerste Aktie im S&P 500
Die Palantir-Aktie verliert am Freitag 6,6 Prozent auf 143,49 Dollar und binnen eines Monats rund ein Viertel. Das Geschäft wächst rasant, die Bewertung bleibt extrem. Die Wochenbilanz.
Der Widerspruch
Ein Geschäft, das boomt – eine Aktie, die fällt
Operativ gibt es wenig auszusetzen. Der Umsatz wächst mit 96 Prozent, das Geschäft mit US-Unternehmenskunden legt zu, die Verbindung zu Staat und KI-Infrastruktur wird enger. Trotzdem hat die Palantir-Aktie binnen eines Monats rund ein Viertel verloren. Motley Fool nennt zwei Gründe: die Sorge, dass KI-Modelle selbst zu Wettbewerbern werden, und den Preis. Die Aktie kostet das 118-Fache des Gewinns der vergangenen zwölf Monate.
Die Woche
Wer verkauft – und warum jetzt
Laut Yahoo Finance gehört die Palantir-Aktie zu den Werten, die in der Woche zwischen 11 und 14 Prozent verloren haben. Auffällig: Börsengehandelte Fonds waren zuletzt Nettoverkäufer, auch Ark Invest hat Bestände reduziert. Das Handelsvolumen lag am Freitag mit 36,6 Millionen Aktien deutlich über dem Dreimonatsschnitt von 25,3 Millionen.
Die Analysten
Kursziele weit über dem Kurs
Laut MarketBeat führt Piper Sandler die Palantir-Aktie mit „Overweight“ und einem Kursziel von 235 Dollar, Rosenblatt mit „Buy“ und 260 Dollar, Mizuho mit „Outperform“ und 245 Dollar. Die Einschätzungen stammen von Anfang November und Mitte Oktober, also aus der Zeit vor dem Ausverkauf. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion
Wachstum schützt nicht vor Bewertung
Die Woche hat gezeigt, dass gute Zahlen in einem solchen Markt kein Schutz sind. Nvidia meldete ein Rekordquartal und verlor 22 Prozent. Für die Palantir-Aktie gilt das erst recht: Wer das 59-Fache des Umsatzes bezahlt, kauft nicht die Gegenwart, sondern viele Jahre Zukunft – und genau diese Zukunft bewertet der Markt gerade neu. Das 52-Wochen-Tief bei 106,37 Dollar ist noch ein gutes Stück entfernt.
FAQ
Häufige Fragen zur Palantir-Aktie
Warum fällt die Palantir-Aktie?
Im Ausverkauf der Technologiewerte werden hoch bewertete Aktien besonders stark verkauft. Palantir ist nach Umsatz die teuerste Aktie im S&P 500.
Wo steht die Palantir-Aktie?
Bei 143,49 Dollar zum Schluss am 20.11., ein Tagesverlust von 6,63 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Palantir-Aktie?
ISIN US69608A1088, WKN A2QA4J. In Deutschland lautet das Kürzel PTX, an der Nasdaq PLTR.
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