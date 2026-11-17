aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 17:03 11 Min.

Phillip Securities erhöht Kursziel

Die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NASDAQ-Symbol: PLTR) steht erneut im Mittelpunkt einer spektakulären Analystenprognose. Während die Aktie des amerikanischen KI-Spezialisten an der NASDAQ auf 156,36 USD zurückfällt und 2,5 Prozent verliert, sieht das Analysehaus Phillip Securities erhebliches Aufwärtspotenzial. In seiner aktuellen Aktienanalyse vom 16. November 2026 hebt Analyst Alif Fahmi das Kursziel von 215 auf 248 USD an und bestätigt das Rating "buy". Das entspricht einer Kurszielerhöhung um rund 15,3 Prozent. Noch beeindruckender ist der Abstand zum aktuellen Aktienkurs: Sollte die Palantir-Aktie das Kursziel 248 USD erreichen, würde dies einem rechnerischen Kursgewinn von rund 58,6 Prozent entsprechen. Die Gründe für den Optimismus sind außergewöhnlich: 92 Prozent Umsatzwachstum, eine explosionsartig steigende Nachfrage amerikanischer Geschäftskunden und KI-Projekte, die sich innerhalb kurzer Zeit in millionenschwere Verträge verwandeln. Doch kann Palantir diese Entwicklung dauerhaft fortsetzen?

Phillip Securities: Kursziel 248 USD und Rating "buy" bestätigt

Die neue Palantir-Aktienanalyse von Phillip Securities liefert Anlegern eine klare Botschaft. Analyst Alif Fahmi erhöht das Kursziel 248 USD gegenüber der bisherigen Bewertung von 215 USD deutlich und hält unverändert am Rating "buy" fest. Die neue Bewertung basiert auf einem Discounted-Cashflow-Modell, das die erwarteten zukünftigen Zahlungsströme des Unternehmens berücksichtigt. Besonders interessant: Phillip Securities hat seine Umsatzprognose für 2026 um 5 Prozent und die Schätzung für den Gewinn nach Steuern und Minderheitsanteilen um 9 Prozent angehoben. Die Annahmen zu den gewichteten Kapitalkosten und zum langfristigen Wachstum blieben dagegen unverändert. Das höhere Kursziel resultiert somit wesentlich aus verbesserten Geschäftserwartungen. Alif Fahmi begründet die Anpassung mit den starken Quartalsergebnissen, der erhöhten Unternehmensprognose und der dynamischen Entwicklung im Regierungs- und Unternehmenskundengeschäft.

92 Prozent Umsatzwachstum: Palantir setzt neue Maßstäbe

Die Zahlen, auf die sich Phillip Securities in seiner Aktienanalyse stützt, sind bemerkenswert. Im dritten Quartal 2026 steigerte Palantir den Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 92 Prozent. Damit gehört das Unternehmen zu den besonders dynamisch wachsenden Anbietern von Unternehmenssoftware. Analyst Alif Fahmi stellt in seiner Studie fest: "Der Konzernumsatz stieg im Jahresvergleich um 92 Prozent." Noch wichtiger ist die Qualität dieses Wachstums. Palantir profitiert nicht ausschließlich von staatlichen Großaufträgen, sondern zunehmend auch von Unternehmen, die künstliche Intelligenz unmittelbar in ihre Geschäftsprozesse integrieren möchten. Nach Angaben von Phillip Securities entsprach der Umsatz nach neun Monaten bereits 72 Prozent der eigenen Gesamtjahresschätzung. Beim Gewinn nach Steuern und Minderheitsanteilen waren sogar 84 Prozent der prognostizierten Jahresgröße erreicht. Das Ergebnis übertraf damit die Erwartungen von Alif Fahmi.

US-Geschäftskunden: 148 Prozent Wachstum sorgen für Begeisterung

Der vielleicht wichtigste Wachstumstreiber ist das amerikanische Unternehmenskundengeschäft. Laut Phillip Securities stiegen die Erlöse in diesem Segment im dritten Quartal um beeindruckende 148 Prozent auf 984 Millionen USD. Eine solche Wachstumsrate ist besonders bemerkenswert, weil Palantir bereits im Vorjahr kräftig expandiert hatte. Analyst Alif Fahmi bezeichnet das US-Geschäftskundensegment als den zentralen Wachstumsmotor des Konzerns. Gleichzeitig erhöhte sich die Kundenzahl gegenüber dem Vorjahr um 29 Prozent auf 686. Der verbleibende Vertragswert legte sogar um 79 Prozent zu. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass bestehende und neue Kunden zunehmend größere Projekte mit Palantir vereinbaren. Für Phillip Securities ist dies ein wichtiges Argument für das Kursziel 248 USD und das Rating "buy". Entscheidend bleibt allerdings, ob das Unternehmen die hohen Wachstumsraten auch bei einer weiter steigenden Umsatzbasis aufrechterhalten kann.

Aus 3 Millionen werden 29 Millionen USD: Der entscheidende KI-Effekt

Besonders eindrucksvoll sind zwei Beispiele aus der Aktienanalyse von Phillip Securities. Analyst Alif Fahmi berichtet von einem Pilotprojekt mit einem anfänglichen Vertragswert von 3 Millionen USD, das auf einen jährlichen Vertragswert von 29 Millionen USD ausgeweitet wurde. Ein weiteres Pilotprojekt mit ursprünglich 1,6 Millionen USD entwickelte sich zu einem Vertrag mit einem jährlichen Volumen von 21 Millionen USD. Diese Beispiele zeigen, warum Palantirs Geschäftsmodell für Anleger so interessant ist. Unternehmen beginnen häufig mit begrenzten KI-Anwendungen, testen deren wirtschaftlichen Nutzen und erweitern anschließend erfolgreiche Projekte. Aus vergleichsweise kleinen Einstiegsaufträgen können so umfangreiche Softwareverträge entstehen. Die Fähigkeit, Pilotprojekte in produktive Anwendungen zu überführen, ist nach Einschätzung von Alif Fahmi ein wesentlicher Faktor für das zukünftige Wachstum. Allerdings dürfen solche außergewöhnlichen Vertragsentwicklungen nicht automatisch auf sämtliche Kunden übertragen werden.

Artificial Intelligence Platform: Warum Palantir vom KI-Boom profitiert

Im Mittelpunkt der Wachstumsstrategie steht die Artificial Intelligence Platform, kurz AIP. Die Plattform soll Unternehmen dabei unterstützen, künstliche Intelligenz mit vorhandenen Daten, Anwendungen und operativen Abläufen zu verbinden. Im Unterschied zu reinen KI-Modellen geht es bei Palantir darum, Technologien unmittelbar für konkrete Entscheidungen und Prozesse nutzbar zu machen. Phillip Securities sieht in der beschleunigten Einführung von AIP einen entscheidenden Treiber der Geschäftsentwicklung. Analyst Alif Fahmi verweist außerdem auf die Bedeutung der sogenannten Ontology-Technologie, mit der Palantir Daten und betriebliche Zusammenhänge strukturiert abbildet. Diese Architektur kann die Integration komplexer KI-Anwendungen erleichtern und bestehende Kundenbeziehungen vertiefen. Nach Einschätzung von Phillip Securities stärkt die Kombination aus Ontology und AIP die Wettbewerbsposition des Unternehmens. Die entscheidende Frage lautet, wie dauerhaft dieser technologische Vorsprung gegenüber konkurrierenden Software- und Cloudanbietern bleibt.

Regierungsgeschäft: 96 Prozent Wachstum und neue Verteidigungsaufträge

Neben dem kommerziellen Geschäft entwickelt sich auch die Zusammenarbeit mit amerikanischen Regierungsbehörden außergewöhnlich dynamisch. Laut Phillip Securities stiegen die Umsätze mit der US-Regierung im dritten Quartal um 96 Prozent auf 953 Millionen USD. Der gesamte Regierungsbereich verzeichnete ein Wachstum von 82 Prozent. Besonders wichtig ist dabei die zunehmende Nutzung von Palantirs Software innerhalb der amerikanischen Verteidigungsstrukturen. Das Maven-Programm hat nach Angaben der Analysten inzwischen mehr als 100.000 Nutzer erreicht und wurde auf sämtliche Teilstreitkräfte ausgeweitet. Darüber hinaus erhielt Palantir von der US-Armee einen Auftrag für acht TITAN-Systeme. Analyst Alif Fahmi sieht darin einen Beleg für die wachsende Bedeutung des Unternehmens bei militärischen KI-Anwendungen. Die langfristigen Chancen sind erheblich, allerdings hängen staatliche Aufträge von politischen Entscheidungen, Haushaltsmitteln und komplexen Vergabeverfahren ab.

Phillip Securities erwartet 8,53 Milliarden USD Jahresumsatz

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Phillip Securities mit einem Palantir-Umsatz von 8,53 Milliarden USD. Das entspräche einem Wachstum von 91 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig erwartet Analyst Alif Fahmi ein bereinigtes operatives Ergebnis von 5,25 Milliarden USD. Diese Prognosen verdeutlichen, wie stark Phillip Securities die weitere wirtschaftliche Entwicklung einschätzt. Besonders interessant ist die Kombination aus hohem Umsatzwachstum und einer erheblichen operativen Ertragskraft. Softwareunternehmen können von Skaleneffekten profitieren, wenn zusätzliche Kunden und größere Verträge nicht im gleichen Umfang zusätzliche Kosten verursachen. Allerdings müssen die prognostizierten Ergebnisse erst tatsächlich erreicht werden. Die Analystenschätzungen von Phillip Securities beruhen auf der Annahme, dass die Nachfrage nach AIP weiter steigt, Pilotprojekte erfolgreich in größere Verträge überführt werden und das amerikanische Unternehmenskundengeschäft dynamisch wächst.

85 Prozent Bruttomarge: Palantirs beeindruckende Profitabilität

Ein weiterer wichtiger Faktor in der Aktienanalyse von Phillip Securities ist die hohe Bruttomarge. In den vergangenen zwölf Monaten erreichte Palantir nach Angaben des Analysehauses einen Wert von 85 Prozent. Diese Kennzahl verdeutlicht, welcher Anteil des Umsatzes nach Abzug der unmittelbar zurechenbaren Umsatzkosten verbleibt. Eine hohe Bruttomarge kann ein Hinweis auf die Attraktivität eines Softwaregeschäfts und dessen wirtschaftliche Skalierbarkeit sein. Sie bedeutet allerdings nicht, dass 85 Prozent des Umsatzes als Nettogewinn übrig bleiben. Forschung, Entwicklung, Vertrieb, Verwaltung und weitere Aufwendungen müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Analyst Alif Fahmi sieht in der hohen Bruttomarge einen Beleg für die operative Effizienz von Palantir. Für die langfristige Bewertung der Aktie wird entscheidend sein, ob das Unternehmen seine Profitabilität auch bei steigenden Investitionen und zunehmendem Wettbewerb behaupten kann.

Warum Phillip Securities die Prognosen erhöht

Die Anhebung auf das Kursziel 248 USD ist keine bloße Reaktion auf den allgemeinen KI-Boom. Phillip Securities begründet die Entscheidung mit konkreten Verbesserungen der Geschäftsaussichten. Analyst Alif Fahmi schreibt in seiner Studie sinngemäß, dass die höheren Prognosen auf stärkere Regierungs- und Unternehmensumsätze nach den überzeugenden Quartalsergebnissen und dem verbesserten Ausblick zurückzuführen seien. Die erwartete Umsatzentwicklung für 2026 wurde um 5 Prozent nach oben angepasst, die Gewinnschätzung um 9 Prozent. Besonders positiv bewertet Phillip Securities die Kombination aus zunehmender AIP-Nutzung, größeren Kundenverträgen und der starken Position im amerikanischen Regierungsmarkt. Die Originalstudie trägt sinngemäß den Titel: "Die Umwandlung von Pilotprojekten erschließt die nächste Wachstumsphase." Damit bringt Alif Fahmi seine zentrale Investmentthese auf den Punkt: Palantir muss nicht ausschließlich neue Kunden gewinnen, sondern kann durch den Ausbau bestehender Projekte erheblich wachsen.

Das größte Risiko: Wie viel Wachstum steckt bereits im Aktienkurs?

Trotz der optimistischen Aktienanalyse von Phillip Securities bleibt die Bewertung der Palantir-Aktie ein entscheidender Risikofaktor. Unternehmen mit außergewöhnlichen Wachstumsraten werden an der Börse häufig mit hohen Erwartungen gehandelt. Sollten sich diese Erwartungen nicht erfüllen, können selbst profitable Unternehmen erhebliche Kursverluste erleiden. Bei einem prognostizierten Jahresumsatz von 8,53 Milliarden USD und einem Kursziel 248 USD hängt die zukünftige Bewertung wesentlich davon ab, wie lange Palantir seine hohen Wachstumsraten aufrechterhalten kann. Bereits eine moderate Abschwächung könnte die Marktstimmung verändern. Hinzu kommen der Wettbewerb durch große Technologieunternehmen, mögliche Verzögerungen bei Kundenprojekten und die Abhängigkeit von staatlichen Aufträgen. Auch Datenschutz, Regulierung und der gesellschaftliche Umgang mit KI-Anwendungen können wirtschaftliche Auswirkungen haben. Diese Risiken sind eine ergänzende redaktionelle Einordnung und nicht als wörtliche Aussagen von Alif Fahmi zu verstehen.

Analysten uneinig: Zwischen 80 und 273 USD ist alles möglich

Die Einschätzungen anderer Analysehäuser zeigen, wie unterschiedlich die Zukunft von Palantir bewertet wird. Barclays hatte Anfang November ein Kursziel von 273 USD veröffentlicht, während Bank of America Securities 255 USD und Goldman Sachs 235 USD ansetzten. Besonders skeptisch positionierte sich Jefferies mit einem Kursziel von lediglich 80 USD. Diese große Spanne verdeutlicht die Unsicherheit bei der Bewertung schnell wachsender KI-Unternehmen. Während optimistische Analysten auf eine langfristige Expansion des Softwaregeschäfts setzen, warnen skeptische Beobachter vor überhöhten Erwartungen. Phillip Securities positioniert sich mit dem Kursziel 248 USD und dem Rating "buy" klar auf der positiven Seite. Für Anleger ist allerdings entscheidend, die unterschiedlichen Annahmen hinter den Bewertungen zu berücksichtigen. Ein hohes Kursziel allein sagt noch nichts darüber aus, wie wahrscheinlich dessen Erreichen tatsächlich ist.

Palantir-Aktie bei 156,36 USD: Was bedeutet das Kursziel für Anleger?

Der aktuelle NASDAQ-Kurs von 156,36 USD liegt deutlich unter dem Kursziel 248 USD von Phillip Securities. Daraus ergibt sich ein rechnerischer Abstand von 91,64 USD beziehungsweise rund 58,6 Prozent. Gleichzeitig verliert die Palantir-Aktie aktuell 2,5 Prozent. Diese Kombination aus kurzfristigem Verkaufsdruck und optimistischen Analystenprognosen macht die Situation besonders spannend. Einerseits wächst Palantir außergewöhnlich schnell und erschließt neue Geschäftsmöglichkeiten. Andererseits ist der Börsenwert stark von zukünftigen Erwartungen abhängig. Analyst Alif Fahmi bleibt mit dem Rating "buy" optimistisch und sieht in den jüngsten Quartalszahlen eine Bestätigung seiner positiven Einschätzung. Anleger sollten jedoch berücksichtigen, dass das Kursziel 248 USD keine garantierte Rendite darstellt. Entscheidend wird sein, ob Palantir die ambitionierten Wachstumsprognosen in den kommenden Quartalen erfüllen oder sogar übertreffen kann.

Fazit: Phillip Securities sieht die nächste Wachstumsphase erst am Anfang