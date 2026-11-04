Jefferies habe das Rating "underperform2 für die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NASDAQ-Symbol: PLTR) mit dem unveränderten Kursziel von 80 USD bestätigt. Das Analysehaus habe dem Softwareunternehmen starkes Quartal bescheinigt, bleibe hinsichtlich der weiteren Kursentwicklung jedoch ausgesprochen skeptisch. Nach Einschätzung der Analysten verschiebe sich die entscheidende Diskussion rund um die Palantir-Aktie. Während bislang v.a. die starke Nachfrage nach den KI-Lösungen und die erfolgreiche operative Umsetzung der Wachstumsstrategie im Mittelpunkt standen, rücke nun eine andere Frage in den Fokus: Könne Palantir sein beschleunigtes Wachstum auch angesichts zunehmend anspruchsvoller Vorjahresvergleichswerte aufrechterhalten?
Palantir Aktie: Starke Quartalszahlen, aber Warnung vor Kursrisiken!
Microsoft, Oracle und Snowflake attraktiver?
Jefferies erkenne die überzeugende Geschäftsentwicklung von Palantir ausdrücklich an. Allerdings sehe die Investmentbank bei anderen Unternehmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz ein deutlich attraktiveres Verhältnis zwischen Chancen und Risiken. Besonders bevorzuge Jefferies die großen Cloud-Anbieter Microsoft und Oracle. Auch andere KI-Softwareunternehmen wie Snowflake würden den Analysten interessanter erscheinen. Nach Einschätzung von Jefferies würden diese Unternehmen ebenfalls starke, langfristige Wachstumsperspektiven bieten, an der Börse jedoch zu attraktiveren Bewertungen gehandelt.
Trotz überzeugender Quartalszahlen bleibe Jefferies bei Palantir zurückhaltend. Die Investmentbank stelle nicht die starke Nachfrage oder die operative Leistungsfähigkeit infrage, sondern die Nachhaltigkeit der Wachstumsbeschleunigung und die anspruchsvolle Aktienbewertung. Mit dem bestätigten Rating "underperform" und dem Kursziel von lediglich 80 USD signalisiere Jefferies weiterhin erhebliche Skepsis gegenüber der Palantir-Aktie. Microsoft, Oracle und Snowflake würden aus Sicht der Analysten derzeit das überzeugendere Chance-Risiko-Verhältnis im KI-Sektor bieten, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 03.11.2026)
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