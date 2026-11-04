Palantir Aktie: Starke Quartalszahlen, aber Warnung vor Kursrisiken!

Jefferies habe das Rating "underperform2 für die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NASDAQ-Symbol: PLTR) mit dem unveränderten Kursziel von 80 USD bestätigt. Das Analysehaus habe dem Softwareunternehmen starkes Quartal bescheinigt, bleibe hinsichtlich der weiteren Kursentwicklung jedoch ausgesprochen skeptisch. Nach Einschätzung der Analysten verschiebe sich die entscheidende Diskussion rund um die Palantir-Aktie. Während bislang v.a. die starke Nachfrage nach den KI-Lösungen und die erfolgreiche operative Umsetzung der Wachstumsstrategie im Mittelpunkt standen, rücke nun eine andere Frage in den Fokus: Könne Palantir sein beschleunigtes Wachstum auch angesichts zunehmend anspruchsvoller Vorjahresvergleichswerte aufrechterhalten?