Die Palantir Aktie (ISIN US69608A1088, Ticker PLTR) ist in dieser Woche ein Wert für starke Nerven: Am Montag sprang sie um rund 11 Prozent auf 159,36 Dollar, am Mittwoch pendelte sie zwischen etwa 151,50 und 164 Dollar und schloss nach vorliegenden Daten bei rund 163,59 Dollar. Die Palantir Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch klar optimistisch: Das durchschnittliche Palantir Kursziel liegt bei rund 223 Dollar, etwa 36 Prozent über dem Schlusskurs.
Palantir Aktie Prognose: Umsatz +96 Prozent, doch KGV von rund 65 für 2027 – wie viel Wachstum steckt im Kurs? Analysten sehen im Schnitt 223 Dollar
Die Palantir Aktie schloss vor Thanksgiving bei rund 164 Dollar. Die Palantir Aktienprognose der Analysten: Durchschnittliches Kursziel rund 223 Dollar, Spanne 80 bis 273 Dollar. Was Zahlen, Bewertung und Insider-Käufe und -Verkäufe aussagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Palantir Technologies Inc., Denver
- ISIN / Ticker
- US69608A1088 / PLTR
- Handelsplatz
- Nasdaq (USD)
- Marktkapitalisierung
- ca. 388 Mrd. $ (Kurs 24.11.)
- 52-Wochen-Spanne
- 106,37–212,94 $
- Umsatz Q3 2026
- 2,313 Mrd. $ (+96 %)
- Dividende
- keine
Stand: 25.11.2026, Letzter Schlusskurs; US-Börsen sind am 26.11.2026 wegen Thanksgiving geschlossen
Heute ruht der US-Handel wegen Thanksgiving, die Kurse stammen vom Mittwoch. Die Frage, die Anleger beschäftigt: Wie viel Wachstum steckt in einer Palantir Aktie, die nach Konsensschätzungen mit rund dem 65-Fachen des erwarteten Gewinns für 2027 bewertet ist? Dieser Beitrag setzt auf einen neuen Blickwinkel gegenüber unserer Analyse vom Vortag: Bewertung, Zahlen und Insider-Aktivitäten. Ein eigenes Kursziel gibt aktiencheck.de nicht ab.
Wachstum auf Rekordniveau
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 96 Prozent auf 2,313 Milliarden Dollar, das US-Geschäft mit Unternehmenskunden um 148 Prozent.
Bewertung bleibt das Thema
Auf Basis der Konsensschätzungen ergibt sich ein KGV von rund 65 für 2027 und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 30.
Insider mit gemischten Signalen
Mitgründer Peter Thiel kaufte laut Meldung am 20. November Aktien für 122,3 Millionen Dollar, andere Führungskräfte verkauften.
Konsens: Kaufen
Nach einer Auswertung von 31 Analysten: 3 Strong Buy, 19 Buy, 9 Hold, keine Verkaufsempfehlung.
Auslöser
Was ist bei der Palantir Aktie zuletzt passiert?
Die Aktie hat einen turbulenten November hinter sich: Auf Monatssicht steht ein Minus von rund 19 Prozent, seit Jahresbeginn von etwa 9 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 212,94 Dollar, das Tief bei 106,37 Dollar. Nach einem Schlusskurs von 143,49 Dollar am 20. November folgte am 23. November ein Sprung von mehr als 11 Prozent, am Dienstag lag der Schlusskurs bei 161,18 Dollar. Das Marktumfeld bleibt angespannt: Der Technologieindex Nasdaq steht im November rund sieben Prozent im Minus.
Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt der Titel durch Insider-Aktivitäten. Peter Thiel kaufte am 20. November 850.100 Aktien für 122,3 Millionen Dollar, im Schnitt zu 143,81 Dollar. Nach den Unterlagen erfolgte der Kauf im Rahmen eines bereits am 19. August aufgesetzten Handelsplans. Berichten zufolge verkauften zugleich Vorstandschef Alex Karp Aktien für rund 75 Millionen Dollar und Technikchef Shyam Sankar für rund 48 Millionen Dollar. Zudem meldete der Investor Michael Burry laut Medienberichten, seine Nasdaq-100-Wetten aufgelöst zu haben, hält aber weiter eine Short-Position in Palantir.
Geschäftsmodell
Wie verdient Palantir sein Geld?
Palantir liefert Datenanalyse- und KI-Plattformen (Gotham, Foundry, Apollo und die KI-Plattform AIP) an Regierungen und Unternehmen. Das Geschäft teilt sich in Government und Commercial; besonders schnell wächst derzeit das US-Geschäft mit Firmenkunden. Auffällig ist die Profitabilität: Die bereinigte operative Marge lag im dritten Quartal bei 62 Prozent.
Zahlen und Ausblick
Wie stark wachsen Umsatz und Gewinn der Palantir Aktie?
Laut Quartalsmitteilung vom 2. November erzielte Palantir im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 2,313 Milliarden Dollar (+96 Prozent), das US-Commercial-Geschäft kam auf 984 Millionen Dollar (+148 Prozent). Das Ergebnis je Aktie lag sowohl nach US-GAAP als auch bereinigt bei 0,44 Dollar. Der bereinigte freie Cashflow betrug 1,216 Milliarden Dollar (Marge 53 Prozent); Barmittel und Staatsanleihen summierten sich auf 10,4 Milliarden Dollar. Die Summe aus Wachstum und Marge („Rule of 40“) gab Palantir mit 158 Prozent an.
Für das vierte Quartal stellt der Konzern 2,649 bis 2,653 Milliarden Dollar Umsatz und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 1,640 bis 1,644 Milliarden Dollar in Aussicht. Für 2026 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 8,530 bis 8,534 Milliarden Dollar (+91 Prozent), im US-Commercial-Geschäft mehr als 3,559 Milliarden Dollar, ein bereinigtes operatives Ergebnis von 5,245 bis 5,249 Milliarden Dollar und einen bereinigten freien Cashflow von 4,8 bis 5,0 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|8,55 Mrd. $
|13,11 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie (bereinigt)
|1,70 $
|2,54 $
|KGV (rechnerisch)
|ca. 96
|ca. 64
|KUV (rechnerisch)
|ca. 45
|ca. 30
Konsens der Analysten, Stand Mitte November 2026; Werte für 2028 nicht belegt. KGV und KUV rechnerisch (eigene Rechnung, keine Prognose) auf Basis von 163,59 $ bzw. rund 388 Mrd. $ Marktkapitalisierung.
Quelle: Analystenschätzungen, Stand 16.11.2026
Analysten
Wie lautet die Palantir Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens lautet „Kaufen“. Nach einer Auswertung von 31 Analysten stehen 3 „Strong Buy“ und 19 „Buy“ neun Halteempfehlungen gegenüber, Verkaufsempfehlungen gibt es nicht. Der durchschnittliche Kursziel für die Palantir Aktie liegt bei rund 223 Dollar (Median 235 Dollar), die Spanne reicht von 80 Dollar (Jefferies, „Underperform“) bis 273 Dollar (Barclays). Das rechnerische Potenzial zum Schlusskurs von rund 164 Dollar beträgt etwa 36 Prozent; es ist eine Rechengröße Dritter und keine Kursaussage.
|Haus
|Rating
|Kursziel (alt → neu)
|Datum
|Barclays
|k. A.
|273 $ (höchstes Ziel)
|Nov. 2026
|Citigroup
|Buy
|250 → 265 $
|um den 03.11.2026
|JPMorgan
|Overweight
|262 $ (Coverage-Start)
|07.11.2026
|Piper Sandler
|Overweight
|231 → 235 $
|um den 03.11.2026
|Goldman Sachs
|k. A.
|230 → 235 $
|05.11.2026
|Morgan Stanley
|Equal-Weight
|205 → 233 $
|um den 03.11.2026
|RBC Capital Markets
|Underperform
|90 → 130 $
|um den 03.11.2026
|Jefferies
|Underperform
|80 $ (unverändert)
|Nov. 2026
Ratings und Kursziele Dritter nach den Quartalszahlen. Datumsangaben rund um den 3. November, bei einigen Häusern nicht tagesgenau belegt. Keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Studien der genannten Analystenhäuser
Die Spanne zeigt, wie umstritten die Bewertung ist: Citigroup hob das Ziel von 250 auf 265 Dollar an, Morgan Stanley von 205 auf 233 Dollar, RBC von 90 auf 130 Dollar. JPMorgan startete die Beobachtung am 7. November mit einem Ziel von 262 Dollar. Jefferies bleibt mit 80 Dollar und „Underperform“ der prominenteste Skeptiker. Kursziele, die nach den heftigen Kursschwankungen der vergangenen Tage geändert wurden, sind uns bislang nicht bekannt.
Bewertung
Wie teuer ist die Palantir Aktie im Softwarevergleich?
Mit einem rechnerischen KGV von rund 64 für 2027 und einem KUV von rund 30 für 2027 gehört die Palantir Aktie zu den teuersten Softwarewerten. Der Vergleich mit anderen Unternehmen zeigt, was der Markt für das hohe Wachstum und die hohen Margen zahlt.
|Unternehmen
|Erwartetes KGV
|KUV
|Umsatzwachstum
|Palantir
|ca. 64 (2027e)
|ca. 30 (2027e)
|+96 %
|Snowflake
|ca. 115–131
|ca. 19
|+32–35 %
|ServiceNow
|ca. 23
|ca. 7
|+22 %
|Datadog
|–
|–
|+35 %
Werte laut Konsensschätzungen und Unternehmensangaben, Datenstand Anfang bis Mitte November 2026; nicht mit gleichem Stichtag erhoben. Nur grobe Orientierung.
Quelle: Analystenschätzungen und Unternehmensangaben, Stand November 2026
Chart
Was sagt die Charttechnik zur Palantir Aktie?
Der Schlusskurs von rund 164 Dollar liegt knapp über der 200-Tage-Linie bei etwa 158 Dollar und der 20-Tage-Linie bei rund 160 Dollar, aber deutlich unter der 50-Tage-Linie bei etwa 183 Dollar. Als Unterstützungen gelten Marken um 152 und 149 Dollar; auf der Oberseite nennen Chartbeobachter Widerstände bei 158, 161 und 167 Dollar. Der Relative-Stärke-Index liegt mit 39 bis 41 im neutralen bis leicht schwachen Bereich. Diese Marken sind beschreibend und keine Prognose.
Szenarien
Bull-, Base- und Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Palantir Aktie?
|Szenario
|Argumente
|Genannt von
|Bull-Case
|Wachstum von 96 %, US-Commercial +148 %, bereinigte operative Marge 62 %, hoher Free Cashflow
|Citigroup, Piper Sandler, JPMorgan
|Base-Case
|Konsens-Kursziele um 223 $, Wachstum stark, Bewertung bleibt anspruchsvoll
|Analystenkonsens, Morgan Stanley
|Bear-Case
|KGV von rund 65 und KUV von rund 30 verlangen anhaltend extremes Wachstum; Insider-Verkäufe; Marktumfeld
|Jefferies, RBC Capital Markets
Argumente stammen von den genannten Analystenhäusern und Marktbeobachtern. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine eigene Prognose ab.
Quelle: Studien von Citigroup, JPMorgan, Piper Sandler, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Jefferies und weiteren Beobachtern
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Palantir Aktie jetzt?
27. November: Verkürzter US-Handel nach Thanksgiving, dünne Umsätze.
Dezember: Kursziel-Aktualisierungen der Analystenhäuser zum Jahresausblick 2027.
Anfang 2027: Zahlen zum vierten Quartal 2026; der Termin ist nach unseren Informationen noch nicht bestätigt.
Palantir zahlt keine Dividende.
FAQ
Häufige Fragen zur Palantir Aktie
Wie lautet die Palantir Aktienprognose der Analysten? Nach einer Auswertung von 31 Analysten raten 22 zum Kauf (davon drei „Strong Buy“), neun zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 223 Dollar.
Welches Kursziel hat die Palantir Aktie? Die Spanne reicht von 80 Dollar (Jefferies) bis 273 Dollar (Barclays). Citigroup nannte zuletzt 265 Dollar, JPMorgan 262 Dollar, Goldman Sachs 235 Dollar.
Warum schwankt die Palantir Aktie so stark? Hohe Bewertung, starkes Wachstum, Insider-Transaktionen und das Marktumfeld bei KI-Werten sorgen für große Kursausschläge.
Wie entwickelt sich die Palantir Aktie 2026 und 2027? Der Konzern erwartet für 2026 einen Umsatz von rund 8,53 Milliarden Dollar. Der Konsens sieht für 2027 etwa 13,1 Milliarden Dollar und ein Ergebnis je Aktie von 2,54 Dollar.
Wann gibt es die nächsten Zahlen zur Palantir Aktie? Die Zahlen zum vierten Quartal 2026 werden Anfang 2027 erwartet; ein Termin ist nicht bestätigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Kursziele und Einstufungen externer Analystenhäuser wieder (u. a. Barclays, Citigroup, JPMorgan, Piper Sandler, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Jefferies). Es handelt sich nicht um eine Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen der Häuser: Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Barclays, Jefferies.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Palantir Technologies Inc. (PLTR): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Analystenhäuser Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Piper Sandler, RBC, Jefferies u. a. (siehe Tabelle) vom 07.11.2026, 15:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Analystenhäuser Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Piper Sandler, RBC, Jefferies u. a. (siehe Tabelle).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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