Die Aktie hat einen turbulenten November hinter sich: Auf Monatssicht steht ein Minus von rund 19 Prozent, seit Jahresbeginn von etwa 9 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 212,94 Dollar, das Tief bei 106,37 Dollar. Nach einem Schlusskurs von 143,49 Dollar am 20. November folgte am 23. November ein Sprung von mehr als 11 Prozent, am Dienstag lag der Schlusskurs bei 161,18 Dollar. Das Marktumfeld bleibt angespannt: Der Technologieindex Nasdaq steht im November rund sieben Prozent im Minus.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt der Titel durch Insider-Aktivitäten. Peter Thiel kaufte am 20. November 850.100 Aktien für 122,3 Millionen Dollar, im Schnitt zu 143,81 Dollar. Nach den Unterlagen erfolgte der Kauf im Rahmen eines bereits am 19. August aufgesetzten Handelsplans. Berichten zufolge verkauften zugleich Vorstandschef Alex Karp Aktien für rund 75 Millionen Dollar und Technikchef Shyam Sankar für rund 48 Millionen Dollar. Zudem meldete der Investor Michael Burry laut Medienberichten, seine Nasdaq-100-Wetten aufgelöst zu haben, hält aber weiter eine Short-Position in Palantir.