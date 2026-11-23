Die Palantir Aktie (ISIN: US69608A1088, FSE: PTX, NASDAQ: PLTR) hat seit dem Oktober-Hoch rund ein Viertel verloren und notierte am 20. November 2026 bei rund 151 US-Dollar, nachdem sie allein innerhalb von 24 Stunden um 5,7 Prozent nachgegeben hatte. Die Palantir Aktienprognose der Analysten blickt dennoch weit darüber: Das durchschnittliche Palantir Kursziel liegt bei rund 223 Dollar, die Spanne reicht von 80 bis 273 Dollar. Wer liegt richtig – die Optimisten oder die Skeptiker, die die Bewertung für überzogen halten?

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