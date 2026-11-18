Die Palantir Aktie (ISIN US69608A1088, Ticker PLTR) geht mit einem zarten Lebenszeichen in den Mittwoch: Auf Tradegate kostete das Papier um 08:11 Uhr 144,50 Euro, ein Plus von 1,6 Prozent. Am Dienstag hatte die Aktie an der Nasdaq noch 2,4 Prozent auf 156,56 Dollar verloren – damit fehlen rund 26 Prozent bis zum Rekordhoch von 212,94 Dollar aus dem Oktober. Die Analysten bleiben trotzdem zuversichtlich: Das durchschnittliche Kursziel von 33 Analysten liegt laut stockanalysis.com bei 222,25 Dollar, gut 40 Prozent über dem Schlusskurs. Ob die starken Nvidia-Zahlen vom Dienstagabend die Palantir Aktienprognose wieder in Richtung dieser Ziele drehen, ist die Frage des Tages.
Palantir Aktie Prognose: Ein Viertel unter dem Rekord, Analysten sehen im Schnitt 222 Dollar – bringt Nvidia die Wende für die KI-Software?
Nvidia hat geliefert, doch Software-Werte stehen vor dem Anthropic-Börsengang weiter unter Druck. Die Palantir Aktie schloss am Dienstag bei 156,56 Dollar, rund 26 Prozent unter dem Rekordhoch. Die große Palantir Aktienprognose: Unternehmensausblick, Konsensschätzungen für 2026 und 2027, Kursziele von 80 bis 273 Dollar und die Szenarien der Analysten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Palantir Technologies Inc.
- ISIN
- US69608A1088
- Ticker
- PLTR (Nasdaq)
- Index
- S&P 500, Nasdaq 100
- 52-Wochen-Spanne
- 106,37 bis 212,94 USD
- Börsenwert
- rund 377 Mrd. USD
- Vorstandschef
- Alex Karp
- Nächste Zahlen
- Q4 2026, voraussichtlich Anfang Februar 2027
Stand: 17.11.2026, Nasdaq-Schluss 17.11.2026, 16:00 Uhr New York (22:00 Uhr MEZ)
Nvidia liefert
Umsatz und Ausblick über den Erwartungen, Nvidia-Aktie nachbörslich rund 3 Prozent fester.
Software im Ausverkauf
Salesforce, ServiceNow und Intuit brachen am Dienstag zwischen 6,5 und 9,5 Prozent ein, Palantir verlor 2,4 Prozent.
Prognose dreimal angehoben
Palantir erwartet für 2026 rund 8,53 Mrd. Dollar Umsatz, ein Plus von etwa 91 Prozent.
Weite Kursziel-Spanne
Von 80 Dollar (Jefferies) bis 273 Dollar (Barclays) – Phillip Securities hob zuletzt auf 248 Dollar.
Der Auslöser
Warum steht die Palantir Aktie so stark unter Druck?
Der Dienstag war ein Lehrstück dafür, wie unterschiedlich die Börse derzeit mit KI-Werten umgeht. Während Chipwerte vor den Nvidia-Zahlen vergleichsweise stabil blieben, rauschten Softwaretitel ab. Salesforce verlor laut Capp Notes 9,5 Prozent, Intuit 7,2 Prozent, ServiceNow 6,5 Prozent; der Software-ETF IGV gab 3,3 Prozent nach. Der S&P 500 fiel um 1,0 Prozent auf ein Fünfmonatstief, der Nasdaq 100 um 0,7 Prozent. Die Palantir Aktie schlug sich mit minus 2,4 Prozent noch vergleichsweise ordentlich, setzte aber ihre Verlustserie fort: Allein am Montag hatte sie 4,5 Prozent eingebüßt.
Mehrere Faktoren überlagern sich. Erstens bündelt der Börsengang von Anthropic Aufmerksamkeit und Kapital: Die Emission soll heute bepreist werden und ist laut Berichten von CNBC und Yahoo Finance sechs- bis siebenfach überzeichnet. Marktberichte verweisen darauf, dass Anleger bestehende KI-Positionen verkaufen könnten, um Geld für die neuen Aktien freizumachen. Zweitens steigt die Zinsnervosität, heute Abend um 20 Uhr folgt das Protokoll der US-Notenbank. Drittens haben Insider zuletzt verkauft: Technologiechef Shyam Sankar trennte sich laut Form-4-Meldung am 10. und 11. November von 384.680 Aktien für rund 65 Millionen Dollar, Direktor Alexander Moore am 13. November von 16.000 Aktien für 2,7 Millionen Dollar – beides über vorab festgelegte Handelspläne nach Regel 10b5-1.
Am Abend dann der Lichtblick: Nvidia meldete einen Quartalsumsatz von 115,84 Milliarden Dollar und stellte für das Schlussquartal rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht, deutlich mehr als erwartet. Die Nvidia-Aktie legte nachbörslich rund 3 Prozent zu. Der leicht höhere Tradegate-Kurs der Palantir Aktie am Mittwochmorgen zeigt, dass der Markt die Zahlen als Entlastung für den gesamten KI-Sektor liest. Ob das reicht, um den Druck auf hoch bewertete Software zu brechen, entscheidet sich erst im US-Handel.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Palantir sein Geld?
Palantir baut Software, die verstreute Daten zu einem digitalen Abbild von Organisationen verknüpft, der sogenannten Ontologie. Auf dieser Basis laufen die Plattformen Gotham für Militär und Behörden, Foundry für Unternehmen und seit 2023 die KI-Plattform AIP, die Sprachmodelle direkt in Arbeitsabläufe einbindet. Der Konzern verdient vor allem an mehrjährigen Software-Verträgen, die häufig klein als Pilotprojekt beginnen und dann ausgeweitet werden. Lange war Palantir ein Regierungsdienstleister. Im dritten Quartal 2026 lag der Umsatz mit US-Unternehmen erstmals über dem mit der US-Regierung – für die Palantir Aktie 2027 ist das der wichtigste strukturelle Treiber.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Palantir für 2026 selbst ab?
Die Zahlen zum dritten Quartal vom 2. November bestätigen die eigene Darstellung: Der Umsatz stieg um 96 Prozent auf 2,31 Milliarden Dollar, erwartet worden waren rund 2,18 Milliarden Dollar. Das US-Geschäft mit Unternehmen wuchs um 148 Prozent auf 984 Millionen Dollar, das mit der US-Regierung um 96 Prozent auf 953 Millionen Dollar. Der Gewinn je Aktie lag nach GAAP wie bereinigt bei 0,44 Dollar, die bereinigte operative Marge bei 62 Prozent. Der bereinigte freie Cashflow erreichte 1,22 Milliarden Dollar, auf der Bilanz liegen 10,4 Milliarden Dollar an Barmitteln und US-Staatsanleihen.
Zum dritten Mal in diesem Jahr hob Palantir die Unternehmensprognose an. Für 2026 erwartet der Konzern nun 8,530 bis 8,534 Milliarden Dollar Umsatz, ein bereinigtes operatives Ergebnis von 5,245 bis 5,249 Milliarden Dollar und einen bereinigten freien Cashflow von 4,8 bis 5,0 Milliarden Dollar. Das US-Unternehmensgeschäft soll um mindestens 143 Prozent auf mehr als 3,56 Milliarden Dollar wachsen. Für das vierte Quartal stellt das Management 2,649 bis 2,653 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht.
Der Haken liegt in den Frühindikatoren. Der Gesamtwert neu abgeschlossener Verträge (TCV) stieg nur um 6 Prozent auf 2,92 Milliarden Dollar, im US-Unternehmensgeschäft um 11 Prozent. Genau diese Kennzahl nährt am Markt die Sorge, dass das Rekordtempo 2027 nachlassen könnte.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|8,6 Mrd. USD
|13,06 Mrd. USD
|Umsatzwachstum
|rund +91 %
|rund +53 %
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|1,70 USD
|2,51 USD
|KGV
|rund 92
|rund 62
|KUV
|rund 44
|rund 29
Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. KGV und KUV auf Basis 156,56 USD (Nasdaq-Schluss 17.11.2026) und rund 377 Mrd. USD Börsenwert selbst gerechnet.
Quelle: stockanalysis.com (Stand 05.11.2026)
Die Analysten
Wie lautet die Palantir Aktienprognose der Analysten?
An der Wall Street ist kaum eine große Aktie so umstritten wie Palantir. Laut stockanalysis.com raten 22 von 33 Analysten zum Kauf, neun empfehlen Halten, zwei Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 222,25 Dollar, der Median bei 235 Dollar; TradingKey kommt mit 220,06 Dollar auf einen fast identischen Wert. Die Spanne reicht jedoch von 80 bis 273 Dollar – das tiefste Ziel liegt rund 49 Prozent unter dem aktuellen Kurs, das höchste rund 74 Prozent darüber.
Nach den Quartalszahlen haben fast alle großen Häuser ihre Ziele angehoben, auch die Skeptiker. RBC Capital erhöhte trotz Verkaufsempfehlung von 90 auf 130 Dollar und verwies auf stagnierende Vertragsbestände. Jefferies blieb bei „Underperform“ und 80 Dollar. Morgan Stanley hob kräftig von 205 auf 233 Dollar an, bleibt aber neutral. Die jüngste Anhebung kam am 16. November mitten im Kursrutsch: Phillip Securities erhöhte das Ziel von 215 auf 248 Dollar und bestätigte die Kaufempfehlung. Begründet wird das mit höheren Schätzungen für das Regierungs- und Unternehmensgeschäft sowie dem Burggraben der Ontologie-Technologie.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Phillip Securities (A. Fahmi)
|Buy
|248 USD (zuvor 215)
|16.11.2026
|TheFly, Investing.com
|Goldman Sachs (G. Borges)
|Buy
|235 USD (zuvor 230)
|05.11.2026
|stockanalysis.com
|BofA Securities (R. Epstein)
|Buy
|255 USD (bestätigt)
|05.11.2026
|stockanalysis.com
|Barclays (A. Valentini)
|Buy
|273 USD (zuvor 265)
|04.11.2026
|stockanalysis.com
|Freedom Capital Markets
|Buy
|250 USD (zuvor 230)
|04.11.2026
|stockanalysis.com
|Citi
|Buy
|265 USD (zuvor 250)
|03.11.2026
|24/7 Wall St.
|Piper Sandler
|Overweight
|235 USD (zuvor 231)
|03.11.2026
|24/7 Wall St.
|Morgan Stanley
|Equal Weight
|233 USD (zuvor 205)
|03.11.2026
|24/7 Wall St.
|RBC Capital
|Underperform
|130 USD (zuvor 90)
|03.11.2026
|24/7 Wall St.
|Jefferies
|Underperform
|80 USD (unverändert)
|03.11.2026
|Stocktwits
Einstufungen und Kursziele Dritter in US-Dollar, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Barclays-Einstufung in der Normierung von stockanalysis.com.
Quelle: TheFly/Investing.com, stockanalysis.com, 24/7 Wall St., Stocktwits
Bewertung
Ist die Palantir Aktie im Software-Vergleich noch zu teuer?
|Unternehmen
|Börsenwert
|Forward-KGV
|Forward-KUV
|Palantir
|rund 377 Mrd. USD
|rund 68
|rund 32
|Snowflake
|102,6 Mrd. USD
|115,4
|14,3
|Datadog
|66,5 Mrd. USD
|61,8
|12,7
|ServiceNow
|105,8 Mrd. USD
|22,5
|5,8
Forward-Kennzahlen laut stockanalysis.com. Palantir auf 156,56 USD umgerechnet (eigene Rechnung); Peers mit Kursen vom 13.11.2026 (ServiceNow 06.11.2026), also vor dem Software-Ausverkauf vom 17.11.
Quelle: stockanalysis.com (Stand 06.–14.11.2026)
Auch nach dem Rückgang ist Palantir an der Börse mehr wert als Snowflake, Datadog und ServiceNow zusammen. Beim erwarteten Umsatz zahlen Anleger etwa das Doppelte bis Dreifache dessen, was für die schnell wachsenden Peers üblich ist, beim Gewinn liegt die Palantir Aktie zwischen Datadog und Snowflake – aber dreimal so hoch wie ServiceNow. Gerechtfertigt wird das Premium mit einer Kombination, die in der Branche selten ist: Wachstum um 90 Prozent bei einer bereinigten operativen Marge von über 60 Prozent. Genau deshalb reagiert die Aktie empfindlich, wenn Frühindikatoren wie der Vertragswert schwächeln oder Kapital in neue KI-Titel wie Anthropic umgeschichtet wird.
Charttechnik
Welche Marken zählen für die Palantir Aktie?
Das Chartbild ist angeschlagen. Mit dem Schlusskurs von 156,56 Dollar notiert die Palantir Aktie weit unter der 50-Tage-Linie, die laut stockanalysis.com zuletzt bei rund 185 Dollar verlief, und nur noch knapp über der 200-Tage-Linie bei rund 154 Dollar. Dieser Bereich ist damit die entscheidende Bewährungsprobe: Hält er, bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt; ein Bruch würde das Bild weiter eintrüben. Der Relative-Stärke-Index lag laut TradingKey am Dienstag bei rund 32 und damit nahe an der Schwelle zum überverkauften Bereich. Das 52-Wochen-Tief vom Juni liegt bei 106,37 Dollar. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie nach eigener Rechnung rund 12 Prozent im Minus.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Palantir Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Argumente laut Analysten und Marktberichten
|Bull (Barclays)
|273 USD
|rund +74 %
|AIP treibt Unternehmensgeschäft, Prognose steigt weiter
|Base (Konsens)
|222,25 USD
|rund +42 %
|Wachstum normalisiert sich auf hohem Niveau
|Bear (Jefferies)
|80 USD
|rund −49 %
|Bewertung nicht gedeckt, Neugeschäft schwächelt
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 156,56 USD (Nasdaq-Schluss 17.11.2026).
Quelle: stockanalysis.com (Barclays, Konsens); Stocktwits (Jefferies)
Termine
Was Anleger bei Palantir jetzt beobachten sollten
18. November, US-Handel: Reaktion von Software- und KI-Werten auf die Nvidia-Zahlen
18. November, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank
18. November, abends: Bepreisung des Anthropic-Börsengangs, Handelsstart am 19. November an der Nasdaq
Dezember 2026: Zinsentscheid der US-Notenbank
Anfang Februar 2027 (noch nicht bestätigt): Zahlen zum vierten Quartal und Ausblick auf die Palantir Aktie 2027
Häufige Fragen zur Palantir Aktie Prognose
Warum ist die Palantir Aktie am 17. November 2026 gefallen?
Software-Werte gerieten vor dem Anthropic-Börsengang breit unter Druck. Die Aktie verlor an der Nasdaq 2,4 Prozent auf 156,56 Dollar.
Wie lautet die Palantir Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel von 33 Analysten liegt laut stockanalysis.com bei 222,25 Dollar, die Spanne reicht von 80 bis 273 Dollar.
Welche Prognose gibt Palantir selbst ab?
Für 2026 erwartet Palantir 8,530 bis 8,534 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten freien Cashflow von 4,8 bis 5,0 Milliarden Dollar.
Was erwarten Analysten für die Palantir Aktie 2027?
Der Konsens rechnet laut stockanalysis.com mit rund 13,06 Milliarden Dollar Umsatz und einem bereinigten Gewinn von 2,51 Dollar je Aktie.
Zahlt Palantir eine Dividende?
Nein, Palantir schüttet keine Dividende aus.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 248 US-Dollar von Phillip Securities (Analyst Alif Fahmi, 16.11.2026) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen und Research von Phillip Securities: POEMS Stock Research – Palantir.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Palantir Technologies Inc. (PLTR): Kaufen, Kursziel 248,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Phillip Securities (Alif Fahmi). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 08:52 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 08:52 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Phillip Securities (Alif Fahmi).
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