Der Dienstag war ein Lehrstück dafür, wie unterschiedlich die Börse derzeit mit KI-Werten umgeht. Während Chipwerte vor den Nvidia-Zahlen vergleichsweise stabil blieben, rauschten Softwaretitel ab. Salesforce verlor laut Capp Notes 9,5 Prozent, Intuit 7,2 Prozent, ServiceNow 6,5 Prozent; der Software-ETF IGV gab 3,3 Prozent nach. Der S&P 500 fiel um 1,0 Prozent auf ein Fünfmonatstief, der Nasdaq 100 um 0,7 Prozent. Die Palantir Aktie schlug sich mit minus 2,4 Prozent noch vergleichsweise ordentlich, setzte aber ihre Verlustserie fort: Allein am Montag hatte sie 4,5 Prozent eingebüßt.

Mehrere Faktoren überlagern sich. Erstens bündelt der Börsengang von Anthropic Aufmerksamkeit und Kapital: Die Emission soll heute bepreist werden und ist laut Berichten von CNBC und Yahoo Finance sechs- bis siebenfach überzeichnet. Marktberichte verweisen darauf, dass Anleger bestehende KI-Positionen verkaufen könnten, um Geld für die neuen Aktien freizumachen. Zweitens steigt die Zinsnervosität, heute Abend um 20 Uhr folgt das Protokoll der US-Notenbank. Drittens haben Insider zuletzt verkauft: Technologiechef Shyam Sankar trennte sich laut Form-4-Meldung am 10. und 11. November von 384.680 Aktien für rund 65 Millionen Dollar, Direktor Alexander Moore am 13. November von 16.000 Aktien für 2,7 Millionen Dollar – beides über vorab festgelegte Handelspläne nach Regel 10b5-1.

Am Abend dann der Lichtblick: Nvidia meldete einen Quartalsumsatz von 115,84 Milliarden Dollar und stellte für das Schlussquartal rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht, deutlich mehr als erwartet. Die Nvidia-Aktie legte nachbörslich rund 3 Prozent zu. Der leicht höhere Tradegate-Kurs der Palantir Aktie am Mittwochmorgen zeigt, dass der Markt die Zahlen als Entlastung für den gesamten KI-Sektor liest. Ob das reicht, um den Druck auf hoch bewertete Software zu brechen, entscheidet sich erst im US-Handel.