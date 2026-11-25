Die Palantir Aktie (ISIN: US69608A1088, Ticker: PLTR) schloss am Dienstag, 24. November 2026, an der Nasdaq bei 161,18 US-Dollar, rechnerisch rund 147 Euro. Das ist ein Plus von 1,14 Prozent an einem Tag, an dem der Technologiesektor unter Druck stand. Dennoch liegt die Aktie rund 23 Prozent unter ihrem Rekordhoch von 209,05 US-Dollar (9. Oktober) und hat im vergangenen Monat knapp 19 Prozent verloren. Die Palantir Aktienprognose der Analysten bleibt dagegen optimistisch: Im Durchschnitt liegen die Kursziele bei 222,25 US-Dollar, also rund 38 Prozent über dem Kurs. Diese Analyse ordnet die Palantir Aktie Prognose ein, ohne ein eigenes Kursziel abzugeben.
Palantir Aktie Prognose: Analysten-Konsens bei 222 Dollar, Kurs bei 161 – wie viel Luft hat die Aktie nach 19 Prozent Monatsminus?
Die Palantir Aktie notiert rund 23 Prozent unter dem Rekordhoch, Analysten sehen im Schnitt 222 US-Dollar. Die Palantir Aktienprognose im Überblick: Unternehmensziele für 2026, Konsensschätzungen, Kursziele von 80 bis 273 US-Dollar und die Marken im Chart.
Steckbrief
- Unternehmen
- Palantir Technologies Inc.
- Ticker
- PLTR (Nasdaq)
- ISIN
- US69608A1088
- Marktkapitalisierung
- rund 388 Mrd. USD
- 52-Wochen-Spanne
- 107,27 bis 209,05 USD
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Anfang 2027 (Termin nicht bestätigt)
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, Kennzahlen laut Unternehmen und Datenanbietern
Was ist passiert?
Warum steht die Palantir Aktie im Fokus der Anleger?
Drei Entwicklungen erklären das hohe Suchinteresse: der Ausverkauf bei KI-Werten, ein spektakulärer Insiderkauf und die Frage, ob die extreme Bewertung nach den Rekordzahlen noch trägt.
Seit den Quartalszahlen vom 2. November hat die Palantir Aktie deutlich nachgegeben, obwohl das Unternehmen die Erwartungen übertraf. Am Folgetag lag sie vorbörslich rund 4,7 Prozent im Minus. In der Woche bis 20. November rutschten S&P 500 und Dow Jones nach einem Ausverkauf bei KI- und Halbleiterwerten in eine Korrektur. Zuletzt zeigte sich die Palantir Aktie relativ stabil: Auf Sicht von fünf Handelstagen steht ein Plus von knapp 3 Prozent, während der S&P 500 rund 1,9 Prozent verlor (Quelle: journalarta.com, 25.11.2026).
Für Aufmerksamkeit sorgte zudem Verwaltungsrat Peter Thiel. Über die Gesellschaft PLTR Holdings II LLC erwarb er am 20. November 850.100 Aktien der Klasse A für rund 122 Millionen US-Dollar, zu Kursen zwischen rund 143 und 145 US-Dollar. Der Kauf erfolgte im Rahmen eines bereits am 19. August aufgesetzten Handelsplans (Quelle: Investing.com, 24.11.2026). Auf der anderen Seite verkaufte Technikchef Shyam Sankar am 19. November 300.000 Aktien für rund 48 Millionen US-Dollar, ebenfalls nach einem Plan vom August (Quelle: journalarta.com).
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Palantir Geld – und warum wächst das Geschäft so schnell?
Palantir verkauft Datenanalyse- und KI-Software, mit der Behörden und Unternehmen Daten aus vielen Quellen zusammenführen und auswerten. Die Plattformen Gotham und Foundry sind seit Jahren im Regierungs- und Verteidigungsgeschäft etabliert, die KI-Plattform AIP treibt das Geschäft mit Unternehmenskunden. Im dritten Quartal 2026 überholte das US-Geschäft mit Unternehmenskunden erstmals das Regierungsgeschäft: 984 Mio. US-Dollar Umsatz im US-Commercial-Segment (+148 Prozent) stehen 953 Mio. US-Dollar im US-Government-Segment (+96 Prozent) gegenüber.
Zahlen und Ausblick
Was sagt die Palantir Aktienprognose des Unternehmens selbst?
Palantir hob mit den Zahlen vom 2. November die Ziele für das Gesamtjahr 2026 an. Das Management rechnet nun mit einem Umsatz von rund 8,53 Mrd. US-Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Prognose Q4 2026
|Prognose Gesamtjahr 2026
|Umsatz
|2,313 Mrd. USD (+96 %)
|2,649 bis 2,653 Mrd. USD
|8,530 bis 8,534 Mrd. USD
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|1,427 Mrd. USD (Marge 62 %)
|1,640 bis 1,644 Mrd. USD
|5,245 bis 5,249 Mrd. USD
|Bereinigtes EPS
|0,44 USD
|–
|–
|Bereinigter Free Cashflow
|1,216 Mrd. USD
|–
|4,8 bis 5,0 Mrd. USD
|US Commercial
|984 Mio. USD (+148 %)
|–
|über 3,559 Mrd. USD
Konsens zum Quartal laut Datenanbietern bei rund 2,18 Mrd. USD Umsatz und 0,41 USD EPS.
Quelle: Palantir, 8-K und Pressemitteilung vom 02.11.2026
Auffällig ist die Profitabilität: Die bereinigte operative Marge stieg auf 62 Prozent nach 51 Prozent im Vorjahresquartal, die „Rule of 40“ aus Wachstum und Marge liegt laut Unternehmen bei 158 Prozent. Genau deshalb ist die Bewertung der Palantir Aktie das Hauptthema der Debatte.
Konsens
Welche Gewinne erwarten Analysten für die Palantir Aktie 2026 und 2027?
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz (Konsens)
|rund 8,6 Mrd. USD
|rund 13,06 Mrd. USD
|Bereinigtes EPS (Konsens)
|1,70 USD
|2,51 USD
|KGV (Kurs 161,18 USD)
|rund 95
|rund 64
|Umsatzwachstum 2027 gegenüber 2026
|–
|rund +52 %
KGV-Werte sind eigene Berechnungen auf Basis des Schlusskurses von 161,18 USD und der Konsensschätzungen; Datenanbieter kommen je nach Kursstand auf andere Werte.
Quelle: stockanalysis.com (Stand 05./06.11.2026), Palantir; Berechnung aktiencheck.de
Der Konsens setzt damit auf eine weitere Beschleunigung: Von rund 8,6 Mrd. US-Dollar Umsatz in diesem Jahr auf gut 13 Mrd. US-Dollar im kommenden Jahr. Die Schätzungen stammen von einem Datenanbieter und sind nur teilweise frei einsehbar; sie sollten mit weiteren Quellen abgeglichen werden.
Kursziele
Welches Kursziel trauen Analysten der Palantir Aktie zu?
Nach Daten von stockanalysis.com (S&P Global, November 2026) beobachten 33 Analysten die Palantir Aktie: 22 raten zum Kauf (19 davon „Strong Buy“), 9 zum Halten, 2 zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 222,25 US-Dollar, der Median bei 235 US-Dollar, das höchste Ziel bei 273 US-Dollar, das niedrigste bei 80 US-Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs von 161,18 US-Dollar entspräche das Durchschnittsziel einem Abstand von rund 38 Prozent. Ältere Daten von Investing.com (Stand Mitte Oktober) kommen auf ein Durchschnittsziel von 206 US-Dollar, die Zahlen unterscheiden sich also je nach Anbieter und Datum.
|Haus
|Rating
|Kursziel (alt → neu)
|Datum
|Barclays
|Overweight
|265 → 273 USD
|04.11.2026
|Citigroup
|Buy
|250 → 265 USD
|03.11.2026
|Freedom Capital Markets
|Buy
|230 → 250 USD
|04.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|230 → 235 USD
|05.11.2026
|Piper Sandler
|Overweight
|231 → 235 USD
|03.11.2026
|Morgan Stanley
|Equal Weight
|205 → 233 USD
|03.11.2026
|RBC Capital Markets
|Underperform
|90 → 130 USD
|03.11.2026
|Bank of America
|Buy
|255 USD (bestätigt)
|05.11.2026
Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien und keine Empfehlung von aktiencheck.de. Nach dem 5. November wurden keine weiteren Änderungen gefunden.
Quelle: 24/7 Wall St. (03.11.2026), stockanalysis.com (04./05.11.2026)
Auffällig: Selbst skeptische Häuser haben ihre Ziele nach den Zahlen angehoben, am deutlichsten RBC und Morgan Stanley. Gleichzeitig ist die Streuung von 80 bis 273 US-Dollar ungewöhnlich groß. Sie zeigt, wie unterschiedlich die Annahmen zu Wachstum und Bewertung ausfallen.
Bewertung
Ist die Palantir Aktie im Vergleich zu Software-Konkurrenten zu teuer?
Nach Daten von Motley Fool (8. November, Datenbasis FMP) lag das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Palantir bei 54,5, das des Konkurrenten Snowflake bei 18,9. Beim Forward-KGV zeigt sich das umgekehrte Bild: 103,3 bei Palantir, 131,0 bei Snowflake, weil Snowflake kaum Gewinn ausweist. Palantir verbindet damit Software-Wachstum mit hoher Profitabilität, wird aber zugleich mit einem Vielfachen vieler Branchenwerte gehandelt. Aktuelle Vergleichswerte zu ServiceNow oder Salesforce konnten nicht belegt werden. Der Rückgang des vergangenen Monats betraf die gesamte KI-Hochbewertungs-Gruppe, nicht nur Palantir.
Charttechnik
Was zeigt der Chart der Palantir Aktie vor dem Jahresende?
Die Palantir Aktie notiert knapp über ihrer 200-Tage-Linie (rund 158 US-Dollar) und deutlich unter der 50-Tage-Linie (rund 183 US-Dollar). Der RSI liegt bei rund 44 und damit im neutralen Bereich. Als Widerstände nennen Datenanbieter rund 165 und 169 US-Dollar, als Unterstützungen rund 152 und 144 US-Dollar. Die Zone um 143 bis 145 US-Dollar ist zugleich die Kaufzone von Peter Thiel am 20. November. Das sind beschreibende Marken, keine Kursprognose.
Bull und Bear
Was für und was gegen die Palantir Aktie spricht
|Szenario
|Annahme laut Dritten
|Kursziel
|Bull
|Umsatzwachstum bleibt nahe 100 %, US Commercial treibt Margen
|bis 273 USD (Barclays, 04.11.)
|Base
|Konsens erwartet 2027 rund 13 Mrd. USD Umsatz
|Ø 222 USD, Median 235 USD
|Bear
|Bewertung zu hoch, Wachstumsabschwächung
|130 USD (RBC, 03.11.), niedrigstes Ziel 80 USD
Szenarien beschreiben Positionen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: stockanalysis.com, Barclays, Citigroup, RBC Capital Markets (Stand November 2026)
Termine
Was Anleger bei der Palantir Aktie jetzt beobachten
Bis Jahresende: Entwicklung des KI-Sektors und der Zinserwartungen vor der nächsten Fed-Sitzung im Dezember.
Anfang 2027: Zahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr (Termin nicht bestätigt). Dann zeigt sich, ob die Guidance von 2,65 Mrd. US-Dollar Quartalsumsatz erreicht wird.
Laufend: Meldungen zu Insidertransaktionen und neuen Regierungsaufträgen.
FAQ
Häufige Fragen zur Palantir Aktie und zur Palantir Aktie Prognose
Wie lautet die aktuelle Palantir Aktienprognose der Analysten? Nach stockanalysis.com liegt das durchschnittliche Kursziel bei 222,25 US-Dollar bei einer Spanne von 80 bis 273 US-Dollar. Andere Anbieter kommen mit älteren Daten auf rund 206 US-Dollar.
Warum ist die Palantir Aktie zuletzt gefallen? Der Kurs gab nach den Zahlen vom 2. November nach und litt unter dem Ausverkauf bei KI-Werten. Auf Monatssicht stehen knapp 19 Prozent Minus.
Was erwartet Palantir selbst für 2026? Das Unternehmen peilt einen Umsatz von rund 8,53 Mrd. US-Dollar, ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 5,25 Mrd. US-Dollar und einen bereinigten Free Cashflow von 4,8 bis 5,0 Mrd. US-Dollar an.
Wie hoch ist die Bewertung der Palantir Aktie? Auf Basis der Konsensschätzungen liegt das KGV bei rund 95 für 2026 und rund 64 für 2027 (eigene Berechnung). Das Kurs-Umsatz-Verhältnis lag Anfang November bei 54,5.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Quartalszahlen zum vierten Quartal sind üblicherweise Anfang Februar zu erwarten, der Termin ist nicht bestätigt.
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