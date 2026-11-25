Seit den Quartalszahlen vom 2. November hat die Palantir Aktie deutlich nachgegeben, obwohl das Unternehmen die Erwartungen übertraf. Am Folgetag lag sie vorbörslich rund 4,7 Prozent im Minus. In der Woche bis 20. November rutschten S&P 500 und Dow Jones nach einem Ausverkauf bei KI- und Halbleiterwerten in eine Korrektur. Zuletzt zeigte sich die Palantir Aktie relativ stabil: Auf Sicht von fünf Handelstagen steht ein Plus von knapp 3 Prozent, während der S&P 500 rund 1,9 Prozent verlor (Quelle: journalarta.com, 25.11.2026).

Für Aufmerksamkeit sorgte zudem Verwaltungsrat Peter Thiel. Über die Gesellschaft PLTR Holdings II LLC erwarb er am 20. November 850.100 Aktien der Klasse A für rund 122 Millionen US-Dollar, zu Kursen zwischen rund 143 und 145 US-Dollar. Der Kauf erfolgte im Rahmen eines bereits am 19. August aufgesetzten Handelsplans (Quelle: Investing.com, 24.11.2026). Auf der anderen Seite verkaufte Technikchef Shyam Sankar am 19. November 300.000 Aktien für rund 48 Millionen US-Dollar, ebenfalls nach einem Plan vom August (Quelle: journalarta.com).