Warum verliert Palantir den Auftrag der NRW-Polizei?

NRW hat die Analysesoftware neu ausgeschrieben. Palantir hat sich nicht beworben, den Zuschlag erhielt Celonis. Innenminister Reul hatte sich eine Alternative zu dem US-Anbieter gewünscht.

Wie wichtig ist der Auftrag für die Palantir Aktie?

Finanziell kaum, Palantir verdient den Großteil in den USA. Wichtig ist das politische Signal für das Europageschäft.

Wer ist Celonis?

Ein Münchner Softwareunternehmen, das bisher vor allem Geschäftsprozesse analysiert und nun in den Markt für Datenanalyse von Behörden einsteigt.