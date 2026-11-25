Die Palantir Aktie bekommt Gegenwind aus Deutschland. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen verabschiedet sich von der Analysesoftware des US-Konzerns. Den Nachfolgeauftrag für die sogenannte Datenbankübergreifende Analyse und Recherche, kurz DAR, erhält das Münchner Softwareunternehmen Celonis. Der neue Vertrag kann nach Berichten bis zu sieben Jahre laufen. Palantir hatte sich an der Ausschreibung für das Nachfolgesystem nicht beteiligt.
Palantir Aktie: NRW-Polizei wirft Palantir raus – ein Münchner Start-up übernimmt den Prestigeauftrag
Nach sechs Jahren ist Schluss: Die Polizei in Nordrhein-Westfalen ersetzt die Analysesoftware von Palantir durch ein System des Münchner Unternehmens Celonis. Für die Palantir Aktie ist das finanziell ein kleiner Posten, politisch aber ein deutliches Signal. Die Analyse: was hinter der Entscheidung steckt und was sie für Palantirs Europageschäft bedeutet.
Der Hintergrund
Vom Vorzeigeprojekt zum Auslaufmodell
NRW war einer der wichtigsten Kunden von Palantir in Deutschland. Seit 2019 nutzt die Polizei die Software Gotham, um Daten aus verschiedenen Quellen schnell zu verknüpfen. Laut netzpolitik.org hat das Land dafür mindestens 39 Millionen Euro ausgegeben. Der Vertrag wurde zuletzt nur noch bis Oktober 2026 verlängert. Um keine Lücke entstehen zu lassen, schloss das Land einen Überbrückungsvertrag mit Palantir.
Innenminister Herbert Reul hatte die Software lange verteidigt, sich zuletzt aber offen eine Alternative gewünscht. Als Grund nannte er auch die Unberechenbarkeit der US-Politik unter Präsident Donald Trump. Das Interesse an der Ausschreibung war groß: Laut CORRECTIV gaben mehr als ein Dutzend Konsortien Angebote ab.
Der Gewinner
Celonis greift den Marktführer an
Für Celonis ist der Auftrag ein Durchbruch. Das Münchner Unternehmen ist bisher vor allem mit Software zur Analyse von Geschäftsprozessen bekannt. Laut Tagesspiegel Background will es bis 2029 mehr als 100 Millionen Euro investieren, um Palantir im Markt für Datenanalyse Konkurrenz zu machen, und hat dafür sogar den früheren Deutschlandchef von Palantir abgeworben.
Finanziell ein Nadelstich, politisch ein Warnsignal: Europa sucht Alternativen zu Palantir.
Die Bedeutung
Was die Entscheidung für die Palantir Aktie bedeutet
Im Konzernumsatz ist der NRW-Auftrag kaum mehr als eine Fußnote. Palantir verdient sein Geld vor allem mit US-Behörden und der US-Wirtschaft. Doch die Entscheidung zeigt, dass europäische Regierungen bei sensibler Software zunehmend auf heimische Anbieter setzen. Am Dienstag schloss die Palantir Aktie bei 161,18 Dollar leicht im Plus. Zuletzt sorgten zudem Aktienverkäufe von Firmenchef Alex Karp im Wert von rund 37 Millionen Dollar für Gesprächsstoff.
Häufige Fragen zur Palantir Aktie
Warum verliert Palantir den Auftrag der NRW-Polizei?
NRW hat die Analysesoftware neu ausgeschrieben. Palantir hat sich nicht beworben, den Zuschlag erhielt Celonis. Innenminister Reul hatte sich eine Alternative zu dem US-Anbieter gewünscht.
Wie wichtig ist der Auftrag für die Palantir Aktie?
Finanziell kaum, Palantir verdient den Großteil in den USA. Wichtig ist das politische Signal für das Europageschäft.
Wer ist Celonis?
Ein Münchner Softwareunternehmen, das bisher vor allem Geschäftsprozesse analysiert und nun in den Markt für Datenanalyse von Behörden einsteigt.
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