Die Palantir Aktie fiel in den vergangenen vier Wochen um rund 25 Prozent, obwohl der Umsatz im dritten Quartal um 96 Prozent wuchs und die Jahresprognose angehoben wurde. Der Schwachpunkt war das Neugeschäft: Der Gesamtwert neuer Verträge stieg nur um 6 Prozent auf 2,918 Milliarden Dollar, nach 49 Prozent im zweiten Quartal. Hinzu kamen Sorgen um das Pentagon-Budget unter einem demokratisch geführten Kongress und der Börsengang von Anthropic, der Anlegern eine neue KI-Alternative bietet.