Die Palantir Aktie startet mit einer Gegenbewegung in die Woche: Im Nachthandel notierte sie bei 149,05 US-Dollar, ein Plus von 5,56 Dollar oder 3,87 Prozent. Am Freitag hatte die Palantir Aktie noch 6,63 Prozent auf 143,49 Dollar verloren, bei einem Handelsvolumen von 36,6 Millionen Aktien.
Palantir Aktie: Karp will verkaufen, Anleger kaufen nachts – Startet jetzt die Erholung?
Die Palantir Aktie hat in einem Monat ein Viertel ihres Werts verloren, am Freitag kamen weitere 6,6 Prozent hinzu. Im Nachthandel geht es fast 4 Prozent nach oben. Wir analysieren die Bewertung, die Insiderverkäufe und warum die Buchungsdaten so wichtig sind.
Der Absturz
Ein Viertel weg in einem Monat
Die Palantir Aktie fiel in den vergangenen vier Wochen um rund 25 Prozent, obwohl der Umsatz im dritten Quartal um 96 Prozent wuchs und die Jahresprognose angehoben wurde. Der Schwachpunkt war das Neugeschäft: Der Gesamtwert neuer Verträge stieg nur um 6 Prozent auf 2,918 Milliarden Dollar, nach 49 Prozent im zweiten Quartal. Hinzu kamen Sorgen um das Pentagon-Budget unter einem demokratisch geführten Kongress und der Börsengang von Anthropic, der Anlegern eine neue KI-Alternative bietet.
Ein zentrales Problem bleibt die Bewertung. Die Aktie wird mit rund 118-fachem Gewinn und 59-fachem Umsatz der vergangenen zwölf Monate gehandelt. Bei einem solchen Aufschlag reagieren Anleger auf jede Enttäuschung empfindlich.
Die Insider
Konzernchef Karp meldet Verkäufe an
Für Schlagzeilen sorgte am Freitagabend Konzernchef Alex Karp: Er reichte zwei Form-144-Mitteilungen über zusammen 675.000 Aktien im Wert von rund 99,7 Millionen Dollar ein. Eine solche Mitteilung zeigt nur an, dass ein Verkauf erfolgen kann, erst ein späteres Form 4 bestätigt den Handel. Insgesamt verkauften Insider in den vergangenen 90 Tagen mehr als 412.000 Aktien im Wert von über 70 Millionen Dollar, auch ARK Invest von Cathie Wood trennte sich im November von Palantir-Aktien.
Der Rebound
Warum die Palantir Aktie nachts anzieht
Der Nachtsprung kommt vor allem vom Gesamtmarkt: Die Nasdaq-100-Futures legten nach der schlechtesten Woche seit 2020 um rund 3 Prozent zu. Nach dem massiven Abverkauf greifen Anleger bei einem Unternehmen zu, das im dritten Quartal eine operative Marge von 47 Prozent erzielte, nach 33 Prozent im Vorjahr.
Einordnung der Redaktion: Die Palantir Aktie bleibt das Lieblingspapier der KI-Bullen und zugleich das bevorzugte Ziel der Bewertungsskeptiker. Der Nachtsprung ist eine Atempause. Für eine nachhaltige Wende braucht es wieder stärkere Buchungszahlen.
FAQ
Häufige Fragen zur Palantir Aktie
Warum ist die Palantir Aktie gefallen?
Langsameres Neugeschäft, eine sehr hohe Bewertung, Insiderverkäufe und der breite Tech-Ausverkauf belasteten die Aktie.
Hat Alex Karp Aktien verkauft?
Er hat Verkäufe von 675.000 Aktien per Form 144 angekündigt. Ob und wann sie stattfinden, zeigt erst eine spätere Meldung.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Palantir Aktie?
ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Handelssymbol: PTX, US-Handelssymbol: PLTR (Nasdaq).
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