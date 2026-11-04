Palantir Aktie fällt trotz starker Q3-Zahlen: Citi erhöht Kursziel auf 265 USD

Citi erhöht das Kursziel für die Palantir-Aktie (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker: PLTR) von 250 USD auf 265 USD und bestätigt das Rating "buy". Die Palantir-Aktienanalyse vom 03.11.2026 zeichnet ein positives Bild des dritten Quartals: Sowohl das US-Geschäft mit Unternehmen als auch das Regierungsgeschäft überzeugen. An der Börse kommt diese Zuversicht zunächst jedoch nicht an. Die Aktie verliert im regulären Handel und gibt vorbörslich weiter nach. Zwischen der Einschätzung von Citi und der unmittelbaren Kursentwicklung entsteht damit eine auffällige Lücke.