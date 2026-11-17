PagerDuty hilft Unternehmen, Störungen in IT-Systemen schnell zu erkennen und zu beheben. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz nur um knapp 1 Prozent auf 124,4 Millionen US-Dollar, lag aber über der Prognose. Der jährlich wiederkehrende Umsatz überschritt erstmals 500 Millionen US-Dollar.

Zugleich schrieb PagerDuty das fünfte Quartal in Folge schwarze Zahlen nach US-Rechnungslegung. Der freie Cashflow lag bei 32,8 Millionen US-Dollar.