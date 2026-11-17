Vorschusslorbeeren vor den Zahlen: Truist-Analyst Miller Jump bestätigt für die PagerDuty-Aktie das Rating „Buy“ und hebt das Kursziel von 15 auf 17 US-Dollar. Beim Kurs von 15,39 US-Dollar am 17. November ergibt sich ein Potenzial von rund 10 Prozent.
PagerDuty-Aktie: Truist hebt das Ziel – KI-Agenten sollen das Wachstum zurückbringen
Truist-Analyst Miller Jump bestätigt „Buy“ für die PagerDuty-Aktie und hebt das Kursziel von 15 auf 17 US-Dollar. Der Software-Anbieter ist profitabel, wächst aber kaum.
Steckbrief
- Unternehmen
- PagerDuty, Inc.
- Handelssymbol
- PD (NYSE)
- Analyst
- Miller Jump
- Bank
- Truist
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 17 US-Dollar (zuvor 15 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Truist zur PagerDuty-Aktie
Profitabel, aber langsam – Jump bleibt optimistisch
Miller Jump setzt auf die Neuausrichtung des Incident-Management-Spezialisten.
PagerDuty hilft Unternehmen, Störungen in IT-Systemen schnell zu erkennen und zu beheben. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz nur um knapp 1 Prozent auf 124,4 Millionen US-Dollar, lag aber über der Prognose. Der jährlich wiederkehrende Umsatz überschritt erstmals 500 Millionen US-Dollar.
Zugleich schrieb PagerDuty das fünfte Quartal in Folge schwarze Zahlen nach US-Rechnungslegung. Der freie Cashflow lag bei 32,8 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Truist-Analyst Miller Jump zu lesen ist:
Profitabilität
PagerDuty ist nach GAAP profitabel und erzielt eine Free-Cashflow-Marge von rund 26 Prozent.
Höhere Prognose
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,33 bis 1,37 US-Dollar, mehr als zuvor.
KI-Agenten
PagerDuty baut KI-Agenten aus, die Störungen weitgehend selbstständig bearbeiten sollen.
Aktienrückkauf
Das Unternehmen kauft eigene Aktien zurück.
Zahlen zum dritten Quartal stehen bevor
Für das dritte Quartal hat PagerDuty einen Umsatz von 123 bis 125 Millionen US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,34 bis 0,36 US-Dollar angekündigt. Die Zahlen werden Ende November erwartet.
Die konkrete Begründung der Zielerhöhung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Truist Securities, Inc., Analyst Miller Jump. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 17 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.truist.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
PagerDuty, Inc. (PD): Kaufen, Kursziel 17,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Miller Jump, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:48 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:48 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Miller Jump, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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