Vom Munitionshersteller zum profitablen Online-Marktplatz: Roth-Analyst Matt Koranda bleibt bei „Buy“ für die Outdoor-Holding-Aktie und hebt das Kursziel von 3 auf 3,25 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 2,37 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 37 Prozent.
Outdoor-Holding-Aktie: Der GunBroker-Betreiber verdient wieder Geld – Roth legt beim Kursziel nach
Outdoor Holding, der Betreiber des Online-Marktplatzes GunBroker.com, hat den Umsatz das fünfte Quartal in Folge gesteigert. Roth-Analyst Matt Koranda bleibt bei „Buy“ für die Outdoor-Holding-Aktie und hebt das Kursziel an.
Steckbrief
- Unternehmen
- Outdoor Holding Company
- Handelssymbol
- POWW (Nasdaq)
- Analyst
- Matt Koranda
- Bank
- Roth Capital
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 3,25 US-Dollar (zuvor 3 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
Roth Capital zur Outdoor-Holding-Aktie
Fünftes Wachstumsquartal – Koranda bleibt beim Kauf
Matt Koranda hebt das Kursziel nach den Quartalszahlen leicht an. Der Umbau zum reinen Marktplatz zahlt sich aus.
Outdoor Holding, früher AMMO, betreibt GunBroker.com, den größten Online-Marktplatz für Jagd- und Schießsportartikel in den USA. Die Munitionsproduktion wurde 2025 verkauft.
Im zweiten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 14,6 Prozent auf 13,7 Millionen US-Dollar, der Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten auf 2,3 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Roth-Analyst Matt Koranda zu lesen ist:
Stetiges Wachstum
Es war das fünfte Quartal in Folge mit Umsatzplus im Jahresvergleich.
Besserer Cashflow
Der operative Mittelzufluss im Halbjahr verbesserte sich um 16,4 Millionen US-Dollar.
Neue Dienste
Ein Service für die Abwicklung von Waffentransfers über lizenzierte Händler bringt zusätzliche Erlöse.
Aktienrückkauf
Seit Januar kaufte das Unternehmen eigene Aktien zurück.
Abhängig vom Waffenmarkt
Der Umsatz hängt an der Nachfrage nach Schusswaffen und Jagdartikeln, die stark schwanken kann. Das erste Quartal war durch Sondereffekte begünstigt.
Im Vergleich zum Vorquartal ging der Umsatz leicht zurück.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Roth Capital Partners, LLC, Analyst Matt Koranda. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 3,25 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.roth.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Outdoor Holding Company (POWW): Kaufen, Kursziel 3,25 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Matt Koranda, Aktienanalyst, Roth Capital Partners, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:25 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:25 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Matt Koranda, Aktienanalyst, Roth Capital Partners, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.