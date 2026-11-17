Outdoor Holding, früher AMMO, betreibt GunBroker.com, den größten Online-Marktplatz für Jagd- und Schießsportartikel in den USA. Die Munitionsproduktion wurde 2025 verkauft.

Im zweiten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 14,6 Prozent auf 13,7 Millionen US-Dollar, der Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten auf 2,3 Millionen US-Dollar.