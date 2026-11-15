Ottobock Aktienanalyse: Minus 14,5 Prozent in einer Woche, weit unter dem Ausgabepreis – Schnäppchen oder Falle?

Es ist ein Paradox, das Anleger ratlos zurücklässt: Ottobock wächst, verdient mehr und bestätigt seine Jahresziele – und die Ottobock Aktie erlebt eine ihrer schwärzesten Wochen seit dem Börsengang. Mit einem Minus von 14,51 Prozent ist sie der größte Verlierer im TecDAX. Am Donnerstag rutschte das Papier nach den Quartalszahlen um mehr als 11 Prozent ab und fiel zeitweise bis auf 40,90 Euro. Zum Ausgabepreis von 66 Euro fehlt damit mehr als ein Drittel. Unsere Ottobock Aktienanalyse sucht nach den Gründen und zeigt, was die Ottobock Aktienprognose jetzt bestimmt.