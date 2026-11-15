Es ist ein Paradox, das Anleger ratlos zurücklässt: Ottobock wächst, verdient mehr und bestätigt seine Jahresziele – und die Ottobock Aktie erlebt eine ihrer schwärzesten Wochen seit dem Börsengang. Mit einem Minus von 14,51 Prozent ist sie der größte Verlierer im TecDAX. Am Donnerstag rutschte das Papier nach den Quartalszahlen um mehr als 11 Prozent ab und fiel zeitweise bis auf 40,90 Euro. Zum Ausgabepreis von 66 Euro fehlt damit mehr als ein Drittel. Unsere Ottobock Aktienanalyse sucht nach den Gründen und zeigt, was die Ottobock Aktienprognose jetzt bestimmt.
Ottobock Aktienanalyse: Minus 14,5 Prozent in einer Woche, weit unter dem Ausgabepreis – Schnäppchen oder Falle?
Mehr Umsatz, mehr Gewinn, Prognose bestätigt – und trotzdem verliert die Ottobock Aktie in einer Woche 14,51 Prozent und ist der größte Verlierer im TecDAX. Schwäche in Nordamerika und schwierigere Erstattungsbedingungen verunsichern Anleger. Unsere Ottobock Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Ausverkauf steckt, wie Analysten den Prothesen-Weltmarktführer sehen und was die Ottobock Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ottobock SE & Co. KGaA
- Sitz
- Duderstadt
- Ticker
- OBCK (Xetra)
- Index
- TecDAX
- Kurs
- rund 42 Euro
- Börsengang
- 9. Oktober 2025 zu 66 Euro
- Vorstandschef
- Oliver Jakobi
- Geschäft
- Prothesen, Orthesen, Patientenversorgung
Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet, Xetra-Schluss 13.11.2026
Die Ausgangslage
Vom gefeierten Börsengang zum Dauerverlierer
Die Ottobock Aktie hat die Hoffnungen des Börsengangs bislang nicht erfüllt.
Ottobock kam im Oktober 2025 zu 66 Euro je Aktie an die Börse, der erste Kurs lag bei 72 Euro, im November 2025 erreichte das Papier sein Hoch bei 76,45 Euro. Seitdem geht es fast ununterbrochen abwärts. Bereits im Oktober hatte Goldman Sachs vor einem schwächeren Wachstum im dritten Quartal gewarnt und das Kursziel von 88 auf 75 Euro gesenkt. Die Bank verwies auf die anhaltende Schwäche in Nordamerika – genau das Thema, das jetzt den Kurs drückt.
Die Quartalszahlen
Wachstum und Rekordmarge: warum die Börse trotzdem verkauft
Für die Ottobock Aktienanalyse lohnt der Blick unter die Oberfläche der soliden Zahlen.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Kerngeschäft um 9,0 Prozent auf 433,4 Millionen Euro, organisch betrug das Plus 6,4 Prozent. Das bereinigte EBITDA wuchs um 13,5 Prozent auf 120,1 Millionen Euro, die Marge kletterte auf 27,7 Prozent. Der bereinigte Konzerngewinn legte um 5,8 Prozent auf 52,9 Millionen Euro zu. Nach neun Monaten steht im Kerngeschäft ein Umsatz von 1,25 Milliarden Euro, ein Plus von 8,1 Prozent. Auf dem Papier ist das ein ordentliches Quartal. Das Problem liegt in der regionalen Verteilung – und im Ausblick auf das vierte Quartal.
Ottobock: Organisches Wachstum im dritten Quartal nach Regionen
Prozent
Amerika ohne genaue Angabe: laut Ottobock schwächer als die übrigen Regionen.
Quelle: Ottobock, Quartalsmitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Region
|Wachstum
|Asien-Pazifik
|17,9
|Europa, Nahost, Afrika
|8,0
|Konzern-Kerngeschäft
|6,4
Nordamerika bremst
Ottobock verweist auf eine hohe Vergleichsbasis im US-Geschäft sowie eine schwächere Entwicklung in Kanada und Brasilien. Schon im ersten Halbjahr war der Umsatz in Amerika um 5,1 Prozent gesunken.
Erstattung wird komplizierter
Veränderte Erstattungsregeln in mehreren Kernmärkten verlängern die Verfahren, bis Patienten ihre Prothesen bezahlt bekommen. Das verzögert Umsätze.
Vorsichtiger Ausblick auf das Schlussquartal
Für das vierte Quartal erwartet Ottobock ein moderateres saisonales Wachstum. Anleger lesen das als Warnsignal für 2027.
Der Ausblick
Prognose bestätigt – doch das Vertrauen fehlt
Ottobock bestätigte die Prognose für 2026: ein organisches Umsatzwachstum im Kerngeschäft von 6 bis 8 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von mehr als 27 Prozent. Mittelfristig peilt das Management eine Marge von bis zu 30 Prozent bis 2029 an. Die Profitabilität ist also nicht das Problem – im Gegenteil. Die Frage, die die Ottobock Aktienprognose bestimmt, lautet: Kann der Weltmarktführer in der Prothetik sein Wachstum halten, wenn der wichtige US-Markt schwächelt und Kostenträger strenger werden?
Die Analysten
Goldman sieht 75 Euro: ist der Ausverkauf übertrieben?
Die Analysten bleiben trotz des Kursrutsches deutlich zuversichtlicher als der Markt. Goldman Sachs hält an der Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 75 Euro fest und sieht in der Marktreaktion eine Übertreibung. Im Oktober reichten die Kursziele der Analysten von 66 bis 88 Euro – selbst das niedrigste Ziel entspricht dem Ausgabepreis. Auch das Management hatte zuletzt Vertrauen signalisiert: Führungskräfte kauften eigene Aktien. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Ottobock Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Übertreibung wird korrigiert
Das vierte Quartal fällt besser aus als befürchtet, Amerika stabilisiert sich. Dann könnte sich die Ottobock Aktie in Richtung der Analystenziele erholen, die alle über dem aktuellen Kurs liegen.
Szenario 2: Bodenbildung
Die Zahlen bleiben solide, aber ohne neue Impulse. Die Aktie stabilisiert sich um die Marke von 40 Euro, bis die Jahreszahlen Klarheit über 2027 bringen.
Szenario 3: Die Talfahrt geht weiter
Weitere Belastungen bei der Erstattung oder ein vorsichtiger Ausblick für 2027 drücken die Erwartungen. Dann droht ein neues Rekordtief.
Häufige Fragen zur Ottobock Aktienanalyse
Warum ist die Ottobock Aktie so stark gefallen?
Trotz Wachstum im dritten Quartal entwickelte sich das Geschäft in Amerika schwächer, die Erstattungsbedingungen werden komplexer, und Ottobock erwartet ein moderateres viertes Quartal. Die Aktie verlor in der Woche 14,51 Prozent.
Was erwartet Ottobock für 2026?
Ein organisches Umsatzwachstum im Kerngeschäft von 6 bis 8 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von mehr als 27 Prozent.
Zu welchem Preis ging Ottobock an die Börse?
Zu 66 Euro je Aktie am 9. Oktober 2025. Die Aktie notiert aktuell mehr als ein Drittel darunter.
Welches Kursziel hat Goldman Sachs?
75 Euro bei einer Kaufempfehlung. Das ist eine Einschätzung Dritter.
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