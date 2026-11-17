Charttechnisch hat sich das Bild nach Einschätzung der Redaktion weiter eingetrübt. Am Tag der Quartalszahlen war die Aktie um 12,8 Prozent auf rund 41 Euro gefallen, damals ein Rekordtief. Inzwischen notiert sie noch einmal deutlich darunter. Die Zone um 40 bis 41 Euro, an der die jüngste Erholung gescheitert ist, dürfte nun als Widerstand wirken. Nach unten rückt die runde Marke von 38 Euro in den Blick, der sich die Aktie laut boerse.de mit 38,20 Euro gegen 9:31 Uhr bereits genähert hat. Vom Ausgabepreis von 66 Euro trennen die Aktie inzwischen rund 42 Prozent, vom Hoch bei 76,45 Euro aus dem November 2025 rund die Hälfte.