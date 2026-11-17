Die Ottobock Aktie setzt ihre Talfahrt fort und zählt am Dienstagvormittag zu den größten TecDAX Verlierern. Um 9:10 Uhr notierte das Papier bei 38,50 Euro, ein Minus von 2,41 Prozent oder 95 Cent (Kursdaten laut finanzen.net). Damit liegt der Prothesenhersteller auf Platz zwei der schwächsten Werte im Technologieindex, der um 9:47 Uhr 0,62 Prozent auf 4.042,76 Punkte nachgab. Eine Kursliste von boerse.de zeigte gegen 9:31 Uhr mit 38,20 Euro ein ähnliches Bild. Die Ottobock Aktie (ISIN DE000BCK2223, Kürzel OBCK) fällt damit klar unter die Marke von 39 Euro.
Ottobock Aktie: TecDAX Verlierer – Kurs rutscht unter 39 Euro, Abstand zum Ausgabepreis wächst, wo findet die Aktie Halt?
Die Ottobock Aktie gehört am Dienstagvormittag zu den größten TecDAX Verlierern: Um 9:10 Uhr notiert sie bei 38,50 Euro, 2,41 Prozent tiefer. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht, der Rest der Medizintechnik hält sich stabil. Was die Erstattungssorgen nach den Q3-Zahlen bedeuten, warum der Lock-up keine Rolle spielt und wie Goldman Sachs und Berenberg die Aktie sehen.
Der Auslöser
Keine Nachricht, aber ein Sonderfall im Sektor
Auffällig ist weniger das Minus selbst als das Umfeld: Andere Gesundheitswerte zeigen sich am Morgen stabil. Die Schwäche ist hausgemacht.
Für den heutigen Rückgang haben wir keine neue Unternehmensmeldung gefunden. Nach Einschätzung der Redaktion verarbeitet der Markt weiter die Quartalszahlen vom 12. November. Branchenweiter Verkaufsdruck ist es nicht: Im DAX legten Fresenius und Fresenius Medical Care am Morgen leicht zu, Sartorius notierte im TecDAX knapp im Plus. Belastet wird der Gesamtmarkt vor allem von Technologiewerten vor den Nvidia-Zahlen am Abend, während defensive Titel gefragt sind. Dass die Ottobock Aktie als vermeintlich defensiver Medizintechnikwert dennoch zu den Schlusslichtern gehört, spricht dafür, dass Anleger ihr Engagement weiter abbauen.
Der Hintergrund
Gute Marge, zähe Kostenträger
Die Zahlen zum dritten Quartal waren auf den ersten Blick ordentlich. Der Konzernumsatz stieg auf 453,8 Millionen Euro und lag damit leicht über der Markterwartung, das Kerngeschäft wuchs um 9,0 Prozent, organisch um 6,4 Prozent. Das bereinigte EBITDA kletterte auf 120,1 Millionen Euro, die Marge auf 27,7 Prozent. Der unbereinigte Konzerngewinn von 47,8 Millionen Euro verfehlte allerdings die Schätzungen. Schwerer wiegt die Region Amerika, die organisch um 1,8 Prozent schrumpfte.
Erstattung als Bremsklotz
Vorstandschef Oliver Jakobi spricht von einem „anspruchsvolleren Marktumfeld“, weil sich Erstattungsbedingungen in mehreren Kernmärkten verändert haben.
Prognose eher am unteren Rand
Das Ziel von 6 bis 8 Prozent organischem Wachstum gilt weiter. Laut stock3 peilt Ottobock nun aber die untere Hälfte an.
Schwächeres Schlussquartal
Für das vierte Quartal stellt das Unternehmen nur ein moderateres saisonales Wachstum in Aussicht.
Ein naheliegender Verdacht lässt sich dagegen ausräumen: Ein auslaufender Lock-up spielt keine Rolle. Beim Börsengang hatten sich Gesellschaft, Altaktionäre und bestimmte Organmitglieder für 180 Tage ab dem ersten Handelstag am 9. Oktober 2025 verpflichtet, keine Aktien abzugeben. Diese Frist ist rechnerisch bereits seit April 2026 abgelaufen. Die Gründerfamilie Näder hält weiterhin die große Mehrheit, der Streubesitz lag nach dem Börsengang bei rund 19 Prozent. Der geringe Free Float kann Kursbewegungen in beide Richtungen verstärken.
Die Marken
Ottobock Aktie als TecDAX Verlierer: 38 Euro im Visier
Charttechnisch hat sich das Bild nach Einschätzung der Redaktion weiter eingetrübt. Am Tag der Quartalszahlen war die Aktie um 12,8 Prozent auf rund 41 Euro gefallen, damals ein Rekordtief. Inzwischen notiert sie noch einmal deutlich darunter. Die Zone um 40 bis 41 Euro, an der die jüngste Erholung gescheitert ist, dürfte nun als Widerstand wirken. Nach unten rückt die runde Marke von 38 Euro in den Blick, der sich die Aktie laut boerse.de mit 38,20 Euro gegen 9:31 Uhr bereits genähert hat. Vom Ausgabepreis von 66 Euro trennen die Aktie inzwischen rund 42 Prozent, vom Hoch bei 76,45 Euro aus dem November 2025 rund die Hälfte.
Die Analysten
Goldman senkt das Ziel, hält die Reaktion aber für übertrieben
Bei den Analysten ist das Bild geteilt. Goldman Sachs hat das Kursziel nach den Zahlen am 13. November von 75 auf 65 Euro gesenkt, die Einstufung „Buy“ aber bestätigt. Analyst Richard Felton sieht die Unsicherheit bei der Erstattung im Fokus, hält die scharfe Kursreaktion jedoch für übertrieben. Berenberg bleibt mit „Hold“ und einem Kursziel von 66 Euro vorsichtig. Beide Ziele liegen weit über dem aktuellen Kurs, was die Kluft zwischen Bewertung durch die Häuser und Stimmung am Markt zeigt. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Hinzu kommt eine Vorbelastung: Im Mai hatte ein Bericht des Leerverkäufers Grizzly Research die Aktie an einem Tag um rund elf Prozent gedrückt, Ottobock wies die Vorwürfe zurück. Mittelfristig hält das Management an seinen Zielen fest: Bis 2029 soll die bereinigte EBITDA-Marge auf 29 bis 30 Prozent steigen, bei jährlich 7 bis 9 Prozent organischem Wachstum.
Häufige Fragen zur Ottobock Aktie
Warum ist die Ottobock Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine neue Meldung gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion wirken die Sorgen um Erstattung und das Amerika-Geschäft aus den Q3-Zahlen nach. Um 9:10 Uhr notierte die Aktie 2,41 Prozent tiefer bei 38,50 Euro.
Drückt ein auslaufender Lock-up auf den Kurs?
Nein. Die Haltefrist von 180 Tagen nach dem Börsengang ist bereits seit April 2026 abgelaufen.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Goldman Sachs sieht 65 Euro bei „Buy“, Berenberg 66 Euro bei „Hold“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und welches Kürzel hat die Ottobock Aktie?
Die ISIN lautet DE000BCK2223, das Handelssymbol auf Xetra ist OBCK.
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