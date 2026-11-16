Ottobock Aktie: TecDAX Verlierer – Erholung verpufft, Kurs wieder unter 40 Euro, wie tief reicht der Vertrauensverlust?

Nach Einschätzung der Redaktion wirkt bei der Ottobock Aktie vor allem der Ausverkauf der Vorwoche nach. Am Donnerstag war das Papier nach den Zahlen zum dritten Quartal deutlich eingebrochen, am Freitag folgte eine technische Gegenbewegung um 2,17 Prozent. Diese Erholung fand heute keine Anschlusskäufe: Bereits am Morgen notierte die Aktie auf Tradegate gut ein Prozent im Minus, bis zum Handelsschluss weitete sich der Abschlag aus. Ottobock stellt sich laut einer Terminmeldung in dieser Woche am 16. und 18. November auf Konferenzen Investoren vor. Neue Zahlen oder eine Änderung der Prognose wurden dabei nicht bekannt. Der Markt wartet offenbar ab, ob das Management die Sorgen um das Nordamerika-Geschäft zerstreuen kann.