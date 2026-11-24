Ottobock Aktie: Kursziele im freien Fall, Kurs nahe Rekordtief – was der Prothesen-Weltmarktführer jetzt braucht

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:34 2 Min.

Die Ottobock Aktie wird am Dienstagmorgen bei 38,20 Euro gehandelt, 0,91 Prozent unter dem Vortag, und steht auf der Verliererliste im TecDAX. Deutsche Bank Research hat das Kursziel von 85 auf 56 Euro gesenkt, Berenberg von 66 auf 54 Euro. Erstattungsprobleme belasten.

Bild: Foto: David DINTSH / Unsplash (Zuschnitt aus Medium 3882)

Der Börsengang war einer der meistbeachteten des Jahrgangs, die Bilanz für Aktionäre ist bislang bitter. Die Ottobock Aktie wird am Dienstagmorgen bei 38,20 Euro gehandelt, ein Minus von 0,35 Euro oder 0,91 Prozent. Erst am 16. November hatte das Papier bei 39,45 Euro ein Rekordtief markiert, am Freitag schloss es mit 37,70 Euro noch darunter. Kurs der Ottobock Aktie 38,20 EUR Veränderung zum Vortag −0,91 % Kursziel von Deutsche Bank Research, zuvor 85 EUR 56 EUR durchschnittliches Kursziel laut Wallstreet-Online 78,89 EUR Quelle : Kursliste 24.11.2026, 08:00 Uhr; dpa-AFX; Börse Express; Wallstreet-Online Die Analysten Eine Welle von Kurszielsenkungen Binnen weniger Tage haben mehrere Häuser ihre Erwartungen gekappt. Deutsche Bank Research senkte das Kursziel am 17. November von 85 auf 56 Euro, blieb aber bei der Kaufempfehlung. Analyst Falko Friedrichs verwies auf die gedämpfte Stimmung der Investoren und auf Risiken durch Erstattungsschwierigkeiten und längere Zulassungsverfahren. Berenberg ging von 66 auf 54 Euro und bleibt bei Hold, Goldman Sachs von 75 auf 65 Euro bei Buy. Jefferies hält an 83 Euro fest. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Einordnung Selbst das niedrigste Ziel liegt über dem Kurs Bemerkenswert ist der Abstand. Selbst das vorsichtigste der genannten Ziele, 54 Euro von Berenberg, liegt rund 41 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Das Unternehmen hat seine Jahresziele für 2026 bestätigt und im dritten Quartal den Gewinn gesteigert. Belastend wirken neben den Erstattungsfragen laut Berenberg vorsichtige Signale des Managements und mögliche Aktienverkäufe der Eigentümerfamilie Näder. Was für die Ottobock Aktie spricht Jahresziele für 2026 bestätigt

Alle genannten Kursziele über dem Kurs

Mehrere Kaufempfehlungen bleiben bestehen

Marktführer bei Prothesen Was Anleger bedenken sollten Kurs nahe dem Rekordtief

Kursziele in kurzer Folge gesenkt

Erstattungen und Zulassungen stocken

Mögliche Aktienverkäufe der Eigentümerfamilie Einordnung der Redaktion: Bei der Ottobock Aktie klafft eine Lücke zwischen dem, was Analysten für angemessen halten, und dem, was Anleger zu zahlen bereit sind. Solche Lücken schließen sich selten durch gute Worte. Der Kurs braucht einen Beleg, dass sich die Erstattungsprobleme lösen, oder Klarheit über die Pläne der Eigentümerfamilie. Bis dahin ist ein Tagesverlust von knapp einem Prozent nur die Fortsetzung eines Trends. FAQ Häufige Fragen zur Ottobock Aktie Warum steht die Ottobock Aktie unter Druck?

Mehrere Analysten haben ihre Kursziele gesenkt. Sie verweisen auf Erstattungsschwierigkeiten und längere Zulassungsverfahren. Welche Kursziele gelten aktuell?

Unter anderem 56 Euro von Deutsche Bank Research, 54 Euro von Berenberg, 65 Euro von Goldman Sachs und 83 Euro von Jefferies. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Ottobock Aktie?

ISIN DE000BCK2223, WKN BCK222. Handelssymbol an deutschen Börsen: OBCK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.

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