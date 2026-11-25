Die Ottobock Aktie zählt am Mittwochmittag zu den TecDAX-Gewinnern: Das Papier des Prothesenspezialisten steigt um 2,57% auf 39,90 Euro. Damit erholt sich die Aktie weiter von ihrem Rekordtief, nachdem sie in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geraten war.
Ottobock Aktie TecDAX-Gewinner am Mittag: Erholung vom Rekordtief nach dem Kurssturz
Die Ottobock Aktie zählt am Mittag zu den TecDAX-Gewinnern und erholt sich vom Rekordtief. Ein klarer neuer Auslöser fehlt, doch der Finanzvorstand verteidigt die Wachstumsstory.
Warum die Ottobock Aktie als TecDAX-Gewinner steigt
Einen eindeutigen unternehmensspezifischen Auslöser gibt es am 24. und 25.11.2026 nicht: keine Ad-hoc-Meldung, keine Rating- oder Kursziel-Änderung.
Wahrscheinlich ist ein Mix aus drei Faktoren. Erstens eine Gegenbewegung vom Rekordtief: Der Schlusskurs vom 20.11.2026 bei 37,70 Euro war der tiefste seit dem Börsengang. Zweitens eine Investor-Relations-Offensive: Finanzvorstand Arne Kreitz verteidigte beim Eigenkapitalforum die Strategie und nannte die Wachstumsstory intakt. Drittens eine Sektorrotation in Medizintechnik, von der am Morgen auch Carl Zeiss Meditec, Eckert & Ziegler und Siemens Healthineers profitierten.
Kreitz räumte laut WirtschaftsWoche ein, dass auch das Management mit dem Kursverlauf nicht zufrieden sei. Als Bremsfaktoren nannte er Preissenkungen, Budgetkürzungen und längere Genehmigungsverfahren. Perspektivisch peilt Ottobock eine EBITDA-Marge von 30% an.
Zahlen: Wachstum, aber schwaches Amerika-Geschäft
Am Zahlentag (12.11.2026) war die Aktie um 13,55% abgestürzt. Im dritten Quartal wuchs der Kernumsatz um 9,0% auf 433,4 Mio. Euro, organisch um 6,4%. Die bereinigte Kern-EBITDA-Marge stieg um 1,1 Prozentpunkte auf 27,7%. Belastend wirkte die Region Americas mit einem Umsatzminus von 1,8%. Für das vierte Quartal erwartet das Management ein "moderateres" Wachstum, und komplexere Kostenerstattungen in Westeuropa verzögern die Umwandlung der Nachfrage in Umsatz.
Die Prognose 2026 wurde bestätigt: organisches Kernwachstum von 6% bis 8% und eine bereinigte EBITDA-Marge von über 27%.
Analysten reduzieren Ziele, bleiben aber mehrheitlich positiv
|Haus
|Datum
|Rating
|Kursziel
|Deutsche Bank
|17.11.2026
|Buy
|56 € (zuvor 85 €)
|Berenberg
|16./17.11.2026
|Hold
|54 € (zuvor 66 €)
|Goldman Sachs
|13.11.2026
|Buy
|65 € (zuvor 75 €)
|Jefferies
|20.11.2026
|Buy
|83 € bestätigt
Quelle: Analystenmeldungen via dpa-AFX und Börsenportale
Berenberg verweist auf den vorsichtigen Ton des Managements und mögliche Aktienverkäufe der Familie Näder nach Ablauf der Lock-up-Frist. Jefferies sieht verzögerte Erstattungen dagegen als Zeitproblem und nicht als Nachfragerückgang.
Charttechnik der Ottobock Aktie
Die Unterstützung liegt bei 37,50 bis 37,95 Euro, dem Rekordtief. Nach oben ist die psychologische Marke von 40 Euro der erste Widerstand, danach das Niveau um 47 Euro vor den Zahlen. Der Abwärtstrend ist weiter intakt.
Chance: Bewertung
Nach einem Kursverlust von 40% bis 48% und einer Marge von über 27% sehen Analysten Erholungspotenzial.
Chance: Temporäre Erstattungsprobleme
Die Verzögerungen könnten sich 2027 wieder auflösen.
Risiko: Kostenträger
Strengere Prüfung, längere Genehmigungen und Preissenkungen im Gesundheitswesen.
Risiko: Overhang
Das Ende der Lock-up-Frist könnte Verkäufe der Altaktionäre bringen, das US-Geschäft bleibt schwach.
Ausblick: Roadshows und Zahlen 2027
Weitere Impulse für die Ottobock Aktie liefern die Berenberg European Conference am 03.12.2026 und eine Jefferies-Roadshow am 08.12.2026. Vorläufige Zahlen für 2026 folgen am 16.02.2027, der Geschäftsbericht am 11.03.2027. Ob der aktuelle TecDAX-Gewinner den Boden gefunden hat, entscheidet sich an der Marke von 40 Euro.
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