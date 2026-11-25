Am Zahlentag (12.11.2026) war die Aktie um 13,55% abgestürzt. Im dritten Quartal wuchs der Kernumsatz um 9,0% auf 433,4 Mio. Euro, organisch um 6,4%. Die bereinigte Kern-EBITDA-Marge stieg um 1,1 Prozentpunkte auf 27,7%. Belastend wirkte die Region Americas mit einem Umsatzminus von 1,8%. Für das vierte Quartal erwartet das Management ein "moderateres" Wachstum, und komplexere Kostenerstattungen in Westeuropa verzögern die Umwandlung der Nachfrage in Umsatz.

Die Prognose 2026 wurde bestätigt: organisches Kernwachstum von 6% bis 8% und eine bereinigte EBITDA-Marge von über 27%.