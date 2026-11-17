Die aktuelle Ottobock-Aktienanalyse von Berenberg lässt Anleger mit einer spannenden Ausgangslage zurück. Einerseits sieht Beatrice Fairbairn den deutschen Medizintechnikspezialisten weiterhin als globalen Innovationsführer. Andererseits hat die Analystin das Kursziel von 66 auf 54 Euro gesenkt und das Rating "hold" bestätigt. Bei einem Xetra-Kurs von 38,05 Euro entspricht das neue Kursziel 54 Euro einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 41,9 Prozent. Diese Differenz ist bemerkenswert, darf jedoch nicht mit einer sicheren Gewinnchance verwechselt werden. Die vorsichtigen Managementaussagen, Unsicherheiten bei den Erstattungsbedingungen und mögliche Aktienverkäufe der Näder-Familie bleiben wesentliche Belastungsfaktoren. Gleichzeitig sprechen die technologische Marktstellung, das Wachstum im Kerngeschäft und die zuletzt verbesserte Profitabilität für das langfristige Potenzial des Unternehmens. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb nicht nur, ob Ottobock unterbewertet sein könnte, sondern auch, wann die Risiken ausreichend nachlassen, damit sich dieses Potenzial an der Börse entfalten kann. Die Berenberg-Aktienanalyse von Beatrice Fairbairn liefert darauf vorerst eine zurückhaltende Antwort: Rating "hold", Kursziel 54 Euro.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 17. November 2026

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