Ein Lebenszeichen aus Duderstadt: Die Ottobock Aktie steigt am Mittwoch um 1,80 Prozent auf 39,60 Euro und ist siebtgrößter SDAX Gewinner (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Erst am 20. November war der Prothesen-Weltmarktführer bei 37,95 Euro auf ein Allzeittief gefallen.
Ottobock Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Erholung vom Allzeittief, doch 42 Prozent unter Ausgabepreis
Die Ottobock Aktie gewinnt am Mittwoch 1,80 Prozent auf 39,60 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Prothesenhersteller löst sich vom Rekordtief. Selbst der Finanzvorstand ist mit dem Kursverlauf unzufrieden.
Der Auslöser
Warum steigt die Ottobock Aktie heute?
Neue Unternehmensnachrichten gibt es nicht. Die Ottobock Aktie erholt sich technisch von ihrem Rekordtief. Nach einem Kursverlust von rund 42 Prozent seit dem Börsengang im Oktober 2025 wagen sich erste Käufer vor. Gesundheitswerte waren am Mittwoch zudem als Alternative zu den schwachen Technologieaktien gefragt.
Auch das Management hat das Problem erkannt. Auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt erklärte Finanzvorstand Arne Kreitz Berichten zufolge, man sei mit dem bisherigen Kursverlauf ebenfalls unzufrieden. Für den SDAX Gewinner ist das zumindest ein Signal, dass der Kapitalmarkt gehört wird.
Der Hintergrund
Gewinn verdoppelt, Kursziele gekappt
Operativ steht Ottobock besser da, als der Kurs vermuten lässt. Der Konzerngewinn hat sich mehr als verdoppelt, die Prognose für 2026 wurde bestätigt. Den Kurssturz Mitte November lösten die Zahlen zum dritten Quartal aus, bei denen Probleme im Erstattungsumfeld in den Fokus rückten.
Die Analysten reagierten mit deutlichen Abschlägen. Deutsche Bank Research senkte das Kursziel von 85 auf 56 Euro und blieb bei „Buy“. Berenberg ging von 66 auf 54 Euro und stuft mit „Hold“ ein. Jefferies hält an 83 Euro und „Buy“ fest, sieht aber mehr Unsicherheit bei den mittelfristigen Zielen. Selbst das niedrigste Ziel liegt gut ein Drittel über dem aktuellen Kurs der Ottobock Aktie.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Ottobock Aktie
Warum ist die Ottobock Aktie SDAX Gewinner?
Der Titel erholt sich vom Allzeittief. Eine neue Nachricht gibt es nicht.
Wie weit liegt die Aktie unter dem Ausgabepreis?
Rund 42 Prozent, gemessen am Börsengang im Oktober 2025.
Was sagen Analysten?
Die Kursziele reichen von 54 Euro (Berenberg) über 56 Euro (Deutsche Bank Research) bis 83 Euro (Jefferies).
Ottobock Aktie: ISIN DE000BCK2223, WKN BCK222, Börsenkürzel OBCK.
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