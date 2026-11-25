Die Analysten reagierten mit deutlichen Abschlägen. Deutsche Bank Research senkte das Kursziel von 85 auf 56 Euro und blieb bei „Buy“. Berenberg ging von 66 auf 54 Euro und stuft mit „Hold“ ein. Jefferies hält an 83 Euro und „Buy“ fest, sieht aber mehr Unsicherheit bei den mittelfristigen Zielen. Selbst das niedrigste Ziel liegt gut ein Drittel über dem aktuellen Kurs der Ottobock Aktie.