Ottobock aus Duderstadt stellt Prothesen, Orthesen und Rollstühle her. Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 453,8 Millionen Euro nach 417,2 Millionen Euro im Vorjahr.

Die Aktie notiert deutlich unter dem bisherigen Berenberg-Ziel von 66 Euro. Fairbairn passt ihr Kursziel nun an.