Technologisch vorn, an der Börse gebremst: Berenberg-Analystin Beatrice Fairbairn bleibt bei „Hold“ für die Ottobock-Aktie und senkt das Kursziel von 66 auf 54 Euro. Zum Kurs von 39,25 Euro zum Zeitpunkt der Analyse liegt das neue Ziel rund 38 Prozent höher.
Ottobock-Aktie: Prothesenspezialist wächst, doch das Management bremst – Berenberg senkt das Kursziel deutlich
Berenberg-Analystin Beatrice Fairbairn senkt das Kursziel für die Ottobock-Aktie von 66 auf 54 Euro und bleibt bei „Hold“. Sie verweist auf vorsichtige Töne des Managements und mögliche Aktienverkäufe.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ottobock SE & Co. KGaA
- Handelssymbol
- OBCK (Xetra)
- Analystin
- Beatrice Fairbairn
- Bank
- Berenberg
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- 54 Euro (zuvor 66 Euro)
Stand: 16.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Berenberg zur Ottobock-Aktie
Innovationsführer mit Fragezeichen – Fairbairn bleibt neutral
Beatrice Fairbairn würdigt die starke Marktstellung von Ottobock, bleibt aber zurückhaltend.
Ottobock aus Duderstadt stellt Prothesen, Orthesen und Rollstühle her. Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 453,8 Millionen Euro nach 417,2 Millionen Euro im Vorjahr.
Die Aktie notiert deutlich unter dem bisherigen Berenberg-Ziel von 66 Euro. Fairbairn passt ihr Kursziel nun an.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Berenberg-Analystin Beatrice Fairbairn zu lesen ist:
Innovationsführer
Fairbairn sieht Ottobock als weltweiten Innovationsführer bei Prothesen.
Vorsichtiges Management
Der Tenor des Managements fiel laut Berenberg vorsichtig aus.
Mögliche Aktienverkäufe
Nach dem Ende der Haltefrist besteht Unsicherheit über mögliche Verkäufe der Eigentümerfamilie Näder.
Niedrigeres Ziel
Das Kursziel sinkt um 12 Euro auf 54 Euro.
Haltefrist als Belastung
Nach Börsengängen dürfen Altaktionäre ihre Papiere oft eine Zeit lang nicht verkaufen. Läuft diese Frist aus, können zusätzliche Aktien auf den Markt kommen.
Trotz des deutlichen Abstands zum Kursziel bleibt Fairbairn bei ihrer neutralen Einstufung.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Analystin Beatrice Fairbairn. Die Bestätigung mit Kurszielsenkung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 54 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.berenberg.de – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Ottobock SE & Co. KGaA (OBCK): Halten, Kursziel 54,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Beatrice Fairbairn, Aktienanalystin, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG vom 16.11.2026, 19:29 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:56 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:56 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Beatrice Fairbairn, Aktienanalystin, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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