Ein Jahr nach dem Börsengang erlebt die Ottobock Aktie ihre härteste Woche. Mit einem Minus von 14,51 Prozent ist der Weltmarktführer für Prothesen der größte Verlierer im SDAX. Am Donnerstag brach das Papier nach den Quartalszahlen um mehr als 11 Prozent ein und fiel zeitweise bis auf 40,90 Euro. Die leichte Erholung am Freitag änderte wenig am Gesamtbild: Auf Monatssicht steht ein Minus von 25 Prozent, auf Jahressicht von 44 Prozent. Unsere Ottobock Aktienanalyse sucht nach den Gründen – und zeigt, was die Ottobock Aktienprognose jetzt bestimmt.
Ottobock Aktie: Minus 14,5 Prozent, ein Drittel unter dem Ausgabepreis – Aktienanalyse: Wann endet der Ausverkauf?
Minus 14,51 Prozent in einer Woche: Die Ottobock Aktie ist der größte Verlierer im SDAX. Mehr Umsatz, Rekordmarge, Prognose bestätigt – und trotzdem verkaufen Anleger den Prothesen-Weltmarktführer. Schwäche in Nordamerika und schwierigere Erstattungsbedingungen verunsichern. Unsere Ottobock Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Ausverkauf steckt, wie Analysten den Fall sehen und was die Ottobock Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ottobock SE & Co. KGaA
- Sitz
- Duderstadt
- Ticker
- OBCK (Xetra)
- Indizes
- SDAX, TecDAX
- Kurs
- rund 42 Euro
- Börsengang
- 9. Oktober 2025 zu 66 Euro
- Vorstandschef
- Oliver Jakobi
- Geschäft
- Prothesen, Orthesen, Patientenversorgung
Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet, Xetra-Schluss 13.11.2026
Die Ausgangslage
Vom gefeierten Börsengang zum Sorgenkind
Die Ottobock Aktie hat die Hoffnungen des Börsengangs bislang nicht erfüllt.
Ottobock ging im Oktober 2025 zu 66 Euro je Aktie an die Börse, der erste Kurs lag bei 72 Euro, im November 2025 erreichte das Papier sein Hoch bei 76,45 Euro. Seitdem geht es fast ununterbrochen abwärts. Bereits im Oktober hatte Goldman Sachs vor einem schwächeren dritten Quartal gewarnt und das Kursziel von 88 auf 75 Euro gesenkt. Die Bank verwies auf die anhaltende Schwäche in Nordamerika – genau das Thema, das jetzt den Kurs drückt. Mit rund 42 Euro notiert die Aktie inzwischen mehr als ein Drittel unter dem Ausgabepreis.
Die Quartalszahlen
Wachstum und Rekordmarge: warum die Börse trotzdem verkauft
Auf dem Papier war das dritte Quartal ordentlich: Der Umsatz im Kerngeschäft stieg um 9,0 Prozent auf 433,4 Millionen Euro, organisch um 6,4 Prozent. Das bereinigte EBITDA wuchs um 13,5 Prozent auf 120,1 Millionen Euro, die Marge kletterte auf 27,7 Prozent. Der bereinigte Konzerngewinn legte um 5,8 Prozent auf 52,9 Millionen Euro zu. Nach neun Monaten steht im Kerngeschäft ein Umsatz von 1,25 Milliarden Euro. Das Problem liegt in der regionalen Verteilung und im Ausblick auf das Schlussquartal.
Nordamerika bremst
Ottobock verweist auf eine hohe Vergleichsbasis im US-Geschäft sowie eine schwächere Entwicklung in Kanada und Brasilien. Bereits im ersten Halbjahr war der Umsatz in Amerika gesunken.
Erstattung wird komplizierter
Veränderte Regeln bei Kostenträgern in mehreren Kernmärkten verlängern die Verfahren, bis Patienten ihre Versorgung bezahlt bekommen. Das verzögert Umsätze.
Moderateres Schlussquartal
Für das vierte Quartal erwartet Ottobock ein moderateres saisonales Wachstum. Anleger lesen das als Warnsignal für 2027.
Ottobock: Organisches Wachstum im dritten Quartal
Prozent
Amerika ohne genaue Angabe: laut Ottobock schwächer als die übrigen Regionen.
Quelle: Ottobock, Quartalsmitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Region
|Wachstum
|Asien-Pazifik
|17,9
|Europa, Nahost, Afrika
|8,0
|Konzern-Kerngeschäft
|6,4
Der Ausblick
Prognose bestätigt – doch das Vertrauen fehlt
Ottobock bestätigte die Prognose für 2026: ein organisches Wachstum im Kerngeschäft von 6 bis 8 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von mehr als 27 Prozent. Mittelfristig peilt das Management bis 2029 eine Marge von bis zu 30 Prozent an. Die Profitabilität ist also nicht das Problem. Die Frage, die die Ottobock Aktienprognose bestimmt, lautet: Kann der Marktführer sein Wachstum halten, wenn der wichtige US-Markt schwächelt und Kostenträger strenger werden?
Die Analysten
Goldman sieht 75 Euro: ist der Ausverkauf übertrieben?
Die Analysten sind deutlich zuversichtlicher als der Markt. Goldman Sachs hält an der Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 75 Euro fest und sieht in der Marktreaktion eine Übertreibung. Im Oktober reichten die Kursziele von 66 bis 88 Euro – selbst das niedrigste Ziel entspricht dem Ausgabepreis. Auch das Management hatte zuletzt Vertrauen signalisiert: Führungskräfte kauften eigene Aktien. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Ottobock Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Übertreibung wird korrigiert
Das vierte Quartal fällt besser aus als befürchtet, Amerika stabilisiert sich. Dann könnte die Aktie einen Teil des Abstands zu den Analystenzielen aufholen.
Szenario 2: Bodenbildung
Die Zahlen bleiben solide, ohne neue Impulse. Die Aktie stabilisiert sich um die Marke von 40 Euro, bis die Jahreszahlen Klarheit bringen.
Szenario 3: Die Talfahrt geht weiter
Weitere Belastungen bei der Erstattung oder ein vorsichtiger Ausblick für 2027 drücken die Erwartungen. Dann droht ein neues Tief.
Häufige Fragen zur Ottobock Aktienanalyse
Warum ist die Ottobock Aktie SDAX-Verlierer der Woche?
Trotz Wachstum im dritten Quartal lief das Geschäft in Amerika schwächer, die Erstattung wird komplizierter, und Ottobock erwartet ein moderateres Schlussquartal. Die Aktie verlor in der Woche 14,51 Prozent.
Was erwartet Ottobock für 2026?
Ein organisches Wachstum im Kerngeschäft von 6 bis 8 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von mehr als 27 Prozent.
Zu welchem Preis ging Ottobock an die Börse?
Zu 66 Euro je Aktie am 9. Oktober 2025.
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