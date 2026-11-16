Ottobock Aktie: Minus 14,5 Prozent, ein Drittel unter dem Ausgabepreis – Aktienanalyse: Wann endet der Ausverkauf?

Ottobock ging im Oktober 2025 zu 66 Euro je Aktie an die Börse, der erste Kurs lag bei 72 Euro, im November 2025 erreichte das Papier sein Hoch bei 76,45 Euro. Seitdem geht es fast ununterbrochen abwärts. Bereits im Oktober hatte Goldman Sachs vor einem schwächeren dritten Quartal gewarnt und das Kursziel von 88 auf 75 Euro gesenkt. Die Bank verwies auf die anhaltende Schwäche in Nordamerika – genau das Thema, das jetzt den Kurs drückt. Mit rund 42 Euro notiert die Aktie inzwischen mehr als ein Drittel unter dem Ausgabepreis.