Großes Potenzial, hohes Risiko: JonesTrading-Analyst Boris Peaker bestätigt für die ORIC-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 25 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 7,52 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von gut 230 Prozent.
ORIC-Aktie: Krebs-Biotech vor Zulassungsstudien – JonesTrading sieht mehr als Verdreifachung
JonesTrading-Analyst Boris Peaker bleibt bei „Buy“ für die ORIC-Aktie und nennt ein Kursziel von 25 US-Dollar. Das liegt mehr als dreimal so hoch wie der Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- ORIC Pharmaceuticals, Inc.
- Handelssymbol
- ORIC (Nasdaq)
- Analyst
- Boris Peaker
- Bank
- JonesTrading
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 25 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
JonesTrading zur ORIC-Aktie
Zwei Wirkstoffe, ein Ziel – Peaker bleibt beim Kauf
Boris Peaker hält an seiner Kaufempfehlung für das Krebs-Biotech fest.
ORIC entwickelt Krebsmedikamente gegen Resistenzmechanismen. Im Mittelpunkt stehen Rinzimetostat gegen fortgeschrittenen Prostatakrebs und Enozertinib gegen bestimmte Formen von Lungenkrebs.
Für Rinzimetostat plante ORIC für das erste Halbjahr 2026 den Start einer ersten zulassungsrelevanten Phase-3-Studie. Die Barmittel sollen nach Unternehmensangaben bis in die zweite Jahreshälfte 2028 reichen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von JonesTrading-Analyst Boris Peaker zu lesen ist:
Zwei Kandidaten
ORIC treibt zwei Wirkstoffe in Richtung Zulassungsstudien voran.
Lange Finanzierung
Die Barmittel reichen laut Unternehmen bis in die zweite Hälfte 2028.
Großer Abstand
Das Kursziel liegt mehr als dreimal so hoch wie der Kurs.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Studien entscheiden
Bei Biotech-Unternehmen ohne zugelassenes Produkt hängt der Aktienkurs an Studiendaten. Für 2026 hatte ORIC mehrere Datenveröffentlichungen angekündigt.
Das Unternehmen kooperiert bei Enozertinib mit Johnson & Johnson.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist JonesTrading Institutional Services LLC, Analyst Boris Peaker. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 25 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jonestrading.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC): Kaufen, Kursziel 25,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Boris Peaker, Aktienanalyst, JonesTrading Institutional Services LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Boris Peaker, Aktienanalyst, JonesTrading Institutional Services LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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