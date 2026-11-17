ORIC entwickelt Krebsmedikamente gegen Resistenzmechanismen. Im Mittelpunkt stehen Rinzimetostat gegen fortgeschrittenen Prostatakrebs und Enozertinib gegen bestimmte Formen von Lungenkrebs.

Für Rinzimetostat plante ORIC für das erste Halbjahr 2026 den Start einer ersten zulassungsrelevanten Phase-3-Studie. Die Barmittel sollen nach Unternehmensangaben bis in die zweite Jahreshälfte 2028 reichen.