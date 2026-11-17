Klares Votum im Autoteile-Handel: Das US-Analysehaus Stifel hat die O'Reilly-Automotive-Aktie mit der Einstufung „Buy“ und einem Kursziel von 105 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Das melden Investing.com, der Nachrichtendienst rallies.ai und – unter Berufung auf Markets Insider – ad-hoc-news übereinstimmend; auch MarketBeat berichtet über die Erstbewertung. Die Studie stammt vom Montag.

Ausgehend vom von Investing.com genannten Kurs der O'Reilly-Aktie von 92,70 Dollar signalisiert das Stifel-Kursziel ein Potenzial von rund 13,3 Prozent. Stifel leitet die 105 Dollar aus dem 28-Fachen des für das Geschäftsjahr 2027 erwarteten Gewinns je Aktie von 3,75 Dollar ab – rund 2,1 Prozent über dem Konsens von 3,67 Dollar. Bemerkenswert: Während Stifel O'Reilly zu den „Core Four“-Top-Picks zählt, startete das Haus Rivale AutoZone zeitgleich nur mit „Hold“.