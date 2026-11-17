O'Reilly-Automotive-Aktie: Stifel startet mit „Buy“ – Kursziel 105 Dollar
aktiencheck.de Redaktion3 Min.
Stifel nimmt die O'Reilly-Automotive-Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 105 US-Dollar in die Bewertung auf und zählt den Autoteilehändler zu seinen „Core Four“-Favoriten. Das Ziel liegt rund 13 Prozent über dem zuletzt genannten Kurs.
Steckbrief
Unternehmen
O'Reilly Automotive Inc.
Handelssymbol
ORLY (Nasdaq)
ISIN
US67103H1077
Bank
Stifel
Rating
Buy (Erstbewertung)
Kursziel
105 USD
Bewertungsbasis
28-faches EPS GJ 2027e (3,75 USD)
Stand: 17.11.2026, Kurs laut Investing.com vom 17.11.2026, ohne genauen Zeitstempel
Klares Votum im Autoteile-Handel: Das US-Analysehaus Stifel hat die O'Reilly-Automotive-Aktie mit der Einstufung „Buy“ und einem Kursziel von 105 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Das melden Investing.com, der Nachrichtendienst rallies.ai und – unter Berufung auf Markets Insider – ad-hoc-news übereinstimmend; auch MarketBeat berichtet über die Erstbewertung. Die Studie stammt vom Montag.
Ausgehend vom von Investing.com genannten Kurs der O'Reilly-Aktie von 92,70 Dollar signalisiert das Stifel-Kursziel ein Potenzial von rund 13,3 Prozent. Stifel leitet die 105 Dollar aus dem 28-Fachen des für das Geschäftsjahr 2027 erwarteten Gewinns je Aktie von 3,75 Dollar ab – rund 2,1 Prozent über dem Konsens von 3,67 Dollar. Bemerkenswert: Während Stifel O'Reilly zu den „Core Four“-Top-Picks zählt, startete das Haus Rivale AutoZone zeitgleich nur mit „Hold“.
Warum Stifel auf O'Reilly setzt
01
Stabiles Flächenwachstum
Stifel traut O'Reilly ein Vergleichsumsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent zu – gestützt auf das Vertriebsnetz, ein langjährig eingespieltes Management und eine ausgeprägte Verkaufskultur.
02
Profi-Geschäft als Motor
Das Geschäft mit Werkstätten und Profikunden wächst seit fünf Quartalen in Folge zweistellig.
03
Margenhebel Eigenmarken
Eigenmarken und Einkaufsinitiativen sollen die EBIT-Marge bis zum Geschäftsjahr 2028 auf rund 20 Prozent heben.
04
Hohe Kapitalrendite
Die Kapitalrendite (ROIC) soll über dem Niveau vor der Corona-Pandemie bleiben.
05
Rückenwind durch alternde Autos
Laut ad-hoc-news verweist Stifel auf ein älter werdendes Fahrzeugbestand mit durchschnittlich rund 13 Jahren und einen US-Autoteilemarkt, der bis 2028 auf über 200 Mrd. Dollar wachsen soll.
Stifel zur O'Reilly-Aktie: vorher und jetzt
Angabe
Bisher
Neu
Rating
keine Bewertung
Buy
Kursziel
–
105 USD
Abstand zum Kurs (92,70 USD)
–
+13,3 %
Einordnung: Solides Quartal, Aktie tritt auf der Stelle
Laut Investing.com hat sich die O'Reilly-Aktie im vergangenen Jahr seitwärts bewegt. Operativ lief es zuletzt rund: Im dritten Quartal 2026 übertraf O'Reilly mit einem verwässerten Gewinn je Aktie von 0,97 Dollar die Erwartungen von 0,93 Dollar, der Umsatz lag mit 5,12 Mrd. Dollar über den erwarteten 5,01 Mrd. Dollar, der Vergleichsumsatz stieg um 7,2 Prozent. Nach Details zur Marge und zum Ausblick hatte die Aktie damals nachbörslich dennoch nachgegeben.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Stifel (Stifel, Nicolaus & Company); der Name des verantwortlichen Analysten wurde in den vorliegenden Quellen nicht genannt. Die Originalstudie datiert laut Investing.com vom 16.11.2026; früheste belegte Veröffentlichung ist der Bericht von Investing.com vom 17.11.2026, 01:06 Uhr. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 105 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: stifel.com/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
Empfehlung
O'Reilly Automotive Inc. (ORLY): Kaufen, Kursziel 105,00 USD.
Quelle
Empfehlung von Stifel (Analyst nicht genannt) vom 17.11.2026, 07:06 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
Veröffentlicht
17.11.2026, 15:03 MEZ
Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:03 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Stifel (Analyst nicht genannt).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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