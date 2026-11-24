Defensive Stärke: Die Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, FSE: FTE, Paris: ORA) ist am Dienstagmittag CAC40 Gewinner Nummer drei. Um 14:10 Uhr notierte die Aktie mit plus 1,75 Prozent bei 15,14 Euro. Hintergrund ist eine positive Einschätzung von CIC Market Solutions, die das Kursziel anhob und bei „Kaufen“ blieb.
Orange-Aktie CAC40 Gewinner: Plus 1,75 Prozent - Analysten-Lob stützt den Telekomwert
Die Orange-Aktie ist am Dienstagmittag CAC40 Gewinner Nummer drei: Plus 1,75 Prozent auf 15,14 Euro. Eine positive Analystenstudie von CIC Market Solutions gibt dem Telekomkonzern Rückenwind. Die Hintergründe.
Die Gründe für das Kursplus
Rückenwind von Analysten und Anlegern
Positive Analystenstudie
CIC Market Solutions hob sein Kursziel für die Orange-Aktie an und bestätigte die Kaufeinstufung.
Defensive Rotation
Nach dem Technologie-Hype am Montag wechseln Anleger in defensive Branchen wie Telekommunikation.
Stabiles Geschäft
Telekomkonzerne gelten als konjunkturunabhängiger und zahlen meist verlässliche Dividenden.
Häufige Fragen zur Orange-Aktie
Warum ist die Orange-Aktie heute CAC40 Gewinner?
Eine positive Analystenstudie und die Suche nach defensiven Werten stützen den Kurs.
Wie lauten ISIN und WKN der Orange-Aktie?
ISIN FR0000133308, WKN 906849.
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