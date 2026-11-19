Wenn Technologiekonzerne Milliarden für Rechenzentren aufnehmen, entscheidet der Anleihemarkt über den Preis. Am 2. November zeigte sich der Unterschied: Oracle platzierte laut 247wallst eine Anleihe über 10 Milliarden Dollar mit Kupons von 7,000 bis 8,650 Prozent, Alphabet nahm 6 Milliarden Euro in sieben Tranchen mit Kupons von 3,700 bis 5,250 Prozent auf. Der Orderbuchstand lag bei Alphabet über 17 Milliarden Euro. Oracle bot Gläubigern 240 bis 335 Basispunkte über Treasuries; Alphabet zahlte nach Angaben des Berichts 71 bis 167 Basispunkte über Bunds. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten.
Oracle-Anleihen und Alphabet-Anleihe: 10 Milliarden Dollar mit bis zu 8,65 Prozent Kupon, Alphabet zahlt ab 3,7 Prozent – wie viel Risiko steckt im KI-Boom?
Oracle bot Anleihegläubigern Kupons von 7,0 bis 8,65 Prozent, Alphabet kam mit Euro-Anleihen ab 3,7 Prozent aus. Der Unterschied zeigt, wie der Markt die Schulden der KI-Konzerne bewertet.
Warum zahlt Oracle so viel mehr für seine Anleihe als Alphabet?
Das Kreditrating erklärt den Unterschied. Alphabet wird laut dem Bericht von S&P mit AA+ und von Moody's mit Aa2 bewertet, Oracle von S&P mit BBB-, von Moody's mit Baa2 (negativer Ausblick) und von Fitch mit BBB. BBB- ist die niedrigste Stufe des Investment Grade; eine weitere Herabstufung würde die Anleihe in den Hochzins-Bereich („Ramsch“, Junk Bonds) schieben, was für Pensionskassen und Versicherer Verkaufszwänge bedeuten kann. Die Oracle-Aktie fiel am 2. November um 8,85 Prozent, auch weil der Konzern zusätzlich 10 Milliarden Dollar Aktien verkaufen will.
Auch Meta ist betroffen: S&P senkte den Ausblick für das AA--Rating am 30. Oktober auf negativ. Über Metas geplante Anleihe, nach Medienberichten mindestens 20 Milliarden Dollar, lagen am 2. November keine bestätigten Konditionen vor.
|Emittent
|Volumen
|Kupon-Spanne
|Rating (S&P)
|Alphabet
|6 Mrd. EUR
|3,700 bis 5,250 %
|AA+
|Oracle
|10 Mrd. USD
|7,000 bis 8,650 %
|BBB-
Angaben laut 247wallst (03.11.2026). Quellen weichen bei der Zahl der Oracle-Tranchen ab (fünf bzw. sechs).
Quelle: 247wallst, FourWeekMBA
Wie stark finanzieren sich KI-Konzerne mit Schulden?
Laut Börsen-Zeitung (28. Juli 2026) summierten sich die Anleihen von Meta, Alphabet, Amazon, Oracle, SpaceX und Nvidia bis dahin auf nahezu 260 Milliarden Dollar, nach 108 Milliarden im Gesamtjahr 2025. Goldman Sachs erwartet, dass die Investitionsausgaben von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft 2026 rund 1,14 Billionen Dollar erreichen, etwa 35 Prozent davon schuldenfinanziert. Die Absicherungskosten für Oracle-Ausfälle (Credit Default Swaps, fünf Jahre) lagen im Juli bei 215 Basispunkten nach 144 zu Jahresbeginn. Für die Unternehmensanleihen-Märkte bedeutet das: Angebot und Kreditrisiko steigen gleichzeitig.
Welche Termine sind für Unternehmensanleihen jetzt wichtig?
Beobachtet werden Ratingentscheidungen von S&P, Moody's und Fitch, die Konditionen der Meta-Anleihe und die Fed-Sitzung am 9. Dezember. Der Termin der nächsten Oracle-Zahlen ist nicht bestätigt. Dies sind keine Prognosen von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zu Unternehmensanleihen
Was ist Investment Grade? Ratings von BBB- aufwärts gelten als Investment Grade, darunter beginnt der Hochzins-Bereich.
Was ist ein Spread? Der Renditeaufschlag gegenüber einer sicheren Staatsanleihe.
Was ist ein Credit Default Swap? Eine Versicherung gegen Ausfall einer Anleihe; seine Prämie zeigt das Kreditrisiko.
Sind hohe Kupons ein Qualitätszeichen? Nein, sie spiegeln meist höhere Risiken.
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