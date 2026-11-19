Das Kreditrating erklärt den Unterschied. Alphabet wird laut dem Bericht von S&P mit AA+ und von Moody's mit Aa2 bewertet, Oracle von S&P mit BBB-, von Moody's mit Baa2 (negativer Ausblick) und von Fitch mit BBB. BBB- ist die niedrigste Stufe des Investment Grade; eine weitere Herabstufung würde die Anleihe in den Hochzins-Bereich („Ramsch“, Junk Bonds) schieben, was für Pensionskassen und Versicherer Verkaufszwänge bedeuten kann. Die Oracle-Aktie fiel am 2. November um 8,85 Prozent, auch weil der Konzern zusätzlich 10 Milliarden Dollar Aktien verkaufen will.

Auch Meta ist betroffen: S&P senkte den Ausblick für das AA--Rating am 30. Oktober auf negativ. Über Metas geplante Anleihe, nach Medienberichten mindestens 20 Milliarden Dollar, lagen am 2. November keine bestätigten Konditionen vor.