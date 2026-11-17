Die drei großen Agenturen sehen Oracle im Investment-Grade-Bereich, aber am unteren Rand. S&P stufte den Konzern am 9. Juli von BBB auf BBB- herab, eine Stufe über dem spekulativen Bereich, Ausblick stabil. Begründet wurde das mit einer erwarteten Lücke beim freien operativen Cashflow von fast 42 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2027, Investitionsplänen von 90 bis 95 Milliarden Dollar und einer Verschuldung um das Viereinhalbfache des operativen Ergebnisses. Moody's bestätigte am 2. November sein Rating von Baa2 mit negativem Ausblick, Fitch bewertet Oracle mit BBB bei stabilem Ausblick.

Eine weitere Herabstufung durch S&P würde Oracle in den Hochzinsbereich drücken. Viele institutionelle Anleger dürfen solche Anleihen nur begrenzt halten – ein Grund, warum der CDS-Markt das Risiko schon heute höher bewertet. Ein CDS ist eine Art Versicherung gegen einen Zahlungsausfall; 300 Basispunkte bedeuten, dass der Schutz für 10 Millionen Dollar Anleihen rund 300.000 Dollar pro Jahr kostet.