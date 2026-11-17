Oracle Anleihen sind zum Fieberthermometer des KI-Booms geworden. Anfang November hat der Software- und Cloudkonzern Anleihen über 10 Milliarden Dollar in fünf Tranchen mit Laufzeiten von 2029 bis 2046 und Kupons zwischen 7,00 und 8,65 Prozent begeben, parallel kamen rund 10 Milliarden Dollar über neue Aktien herein. Die Kosten für eine Kreditausfallversicherung (CDS) auf Oracle lagen laut Yahoo Finance am 2. November bei rund 300 Basispunkten – etwa fünfmal so viel wie bei Microsoft. Ein Konzern mit Investment-Grade-Rating zahlt damit Zinsen, die sonst eher im Hochzinsmarkt üblich sind. Heute Abend liefert Nvidia Zahlen – ein Stimmungstest für alle, die den KI-Ausbau auf Pump finanzieren.
Oracle Anleihen: Kupons bis 8,65 Prozent, Kreditversicherung fünfmal so teuer wie bei Microsoft – wird die KI-Schuldenwette zum Härtetest?
Oracle hat Anfang November Anleihen über 10 Milliarden Dollar mit Kupons von 7,00 bis 8,65 Prozent platziert. Die Bonität liegt bei S&P nur eine Stufe über Ramsch, die Kreditausfallversicherung kostete zuletzt rund 300 Basispunkte. Vor den Nvidia-Zahlen heute Abend schaut der Kreditmarkt genau hin.
Die Emission
Was bieten die neuen Oracle-Anleihen?
Die Konditionen stehen im Pflichtbericht 8-K, den Oracle am 4. November bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat.
|Volumen
|Kupon
|Fälligkeit
|2,00 Mrd. $
|7,000 %
|2029
|1,75 Mrd. $
|7,450 %
|2031
|2,25 Mrd. $
|7,850 %
|2033
|2,50 Mrd. $
|8,000 %
|2037
|1,50 Mrd. $
|8,650 %
|2046
Quelle: Oracle Corporation, Form 8-K vom 04.11.2026 (SEC EDGAR)
Ausgegeben wurden alle Tranchen leicht unter pari, die Emissionsrenditen lagen laut einer Auswertung des Prospekts zwischen rund 7,06 und 8,67 Prozent. Der Risikoaufschlag gegenüber US-Staatsanleihen – der Spread – reichte demnach von rund 240 Basispunkten bei der Laufzeit bis 2029 bis rund 335 Basispunkten bis 2046. Zur Einordnung: Zehnjährige US-Treasuries rentieren derzeit um 5,14 Prozent. Ältere Oracle-Anleihen mit Fälligkeit 2066 rentierten am 2. November laut Yahoo Finance bei rund 8,4 Prozent, vergleichbare Langläufer von Apple und Microsoft bei rund 6,1 Prozent.
Bemerkenswert ist der Zeitpunkt. Im Juni hatte Oracle mit den Jahreszahlen noch erklärt, im Kalenderjahr 2026 keine weiteren Schulden aufnehmen zu wollen. Die Finanzschulden lagen per Ende August bei rund 125 Milliarden Dollar und damit laut Yahoo Finance fast beim Doppelten des Eigenkapitals; mit der neuen Emission steigen sie auf rund 135 Milliarden Dollar.
Die Bonität
Wie sicher sind Oracle Anleihen nach Einschätzung der Ratingagenturen?
Die drei großen Agenturen sehen Oracle im Investment-Grade-Bereich, aber am unteren Rand. S&P stufte den Konzern am 9. Juli von BBB auf BBB- herab, eine Stufe über dem spekulativen Bereich, Ausblick stabil. Begründet wurde das mit einer erwarteten Lücke beim freien operativen Cashflow von fast 42 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2027, Investitionsplänen von 90 bis 95 Milliarden Dollar und einer Verschuldung um das Viereinhalbfache des operativen Ergebnisses. Moody's bestätigte am 2. November sein Rating von Baa2 mit negativem Ausblick, Fitch bewertet Oracle mit BBB bei stabilem Ausblick.
Eine weitere Herabstufung durch S&P würde Oracle in den Hochzinsbereich drücken. Viele institutionelle Anleger dürfen solche Anleihen nur begrenzt halten – ein Grund, warum der CDS-Markt das Risiko schon heute höher bewertet. Ein CDS ist eine Art Versicherung gegen einen Zahlungsausfall; 300 Basispunkte bedeuten, dass der Schutz für 10 Millionen Dollar Anleihen rund 300.000 Dollar pro Jahr kostet.
Rating am Rand
S&P BBB-, Moody's Baa2 negativ, Fitch BBB – eine Herabstufung bei S&P hieße Hochzins.
Cashflow negativ
Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2027 lag der freie Cashflow laut 24/7 Wall St bei minus 5,4 Milliarden Dollar, die Investitionen bei 28,5 Milliarden.
Riesiger Auftragsbestand
Die vertraglich gesicherten künftigen Erlöse (RPO) beliefen sich auf 664 Milliarden Dollar – ein großer Teil davon mit OpenAI.
Der CDS-Markt
Was verrät der CDS-Markt über die Oracle Anleihen?
Der fünfjährige Oracle-CDS ist in diesem Jahr Schritt für Schritt teurer geworden. Laut Daten von S&P Global Market Intelligence und LSEG, über die Reuters berichtete, schloss er am 15. Oktober auf einem Rekord von 288 Basispunkten, am 16. Oktober lag er nahe 300. Anfang November bewegte er sich laut Yahoo Finance um 300 Basispunkte – bei Microsoft waren es unter 60, bei Meta rund 125, bei Amazon und Alphabet etwa 90 bis 100 Basispunkte.
Der Kreditmarkt unterscheidet damit klar zwischen den Hyperscalern mit Milliardenüberschüssen und einem Anbieter, der den Ausbau seiner Rechenzentren überwiegend mit fremdem Geld finanziert. Die Aktie spiegelt dieselbe Skepsis: Sie notierte laut 24/7 Wall St am Dienstag bei 119,35 Dollar, rund 38 Prozent unter dem Jahresschlusskurs 2025 von 192,35 Dollar. Am Montag hatte sie im Ausverkauf der KI-Werte fast 5 Prozent verloren.
Das große Bild
Warum hängen Oracle Anleihen an den Nvidia-Zahlen?
Oracle ist ein Kunde von Nvidia, kein Wettbewerber. Doch beide hängen am selben Kreislauf: Rechenzentrumsbetreiber nehmen Kredite auf, kaufen Chips und vermieten Rechenleistung an KI-Entwickler. Liefert Nvidia heute um etwa 22:20 Uhr MEZ starke Zahlen und einen soliden Ausblick, stützt das die These, dass die Nachfrage die Schulden trägt. Enttäuscht Nvidia, rückt die Frage in den Vordergrund, ob die Erlöse schnell genug kommen, um Zinsen von 7 bis 8,65 Prozent zu bedienen.
Hinzu kommt das Zinsumfeld. Die Fed steht vor einer Anhebung im Dezember, zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren über 5 Prozent. Für Emittenten am unteren Rand des Investment Grade addieren sich steigende Basiszinsen und steigende Risikoaufschläge. Für Anleihekäufer bedeutet das hohe laufende Erträge – aber auch das Risiko, dass eine Herabstufung oder eine schwächere KI-Nachfrage die Kurse deutlich drückt.
Der Fahrplan
Oracle Anleihen: Welche Termine zählen jetzt?
FAQ zu Oracle Anleihen
Welche Kupons haben die neuen Oracle-Anleihen? Laut Pflichtmitteilung vom 4. November 2026 zwischen 7,00 Prozent (Fälligkeit 2029) und 8,65 Prozent (Fälligkeit 2046).
Wie ist Oracle bewertet? S&P vergibt BBB-, Moody's Baa2 mit negativem Ausblick, Fitch BBB – alle im Investment-Grade-Bereich.
Was kostet die Kreditausfallversicherung auf Oracle? Der fünfjährige CDS lag Anfang November bei rund 300 Basispunkten, etwa das Fünffache von Microsoft.
Was ist ein Spread? Der Renditeaufschlag einer Unternehmensanleihe gegenüber einer Staatsanleihe gleicher Laufzeit. Er misst, wie viel Entschädigung Anleger für das Ausfallrisiko verlangen.
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