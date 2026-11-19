Die Oracle Aktie (Ticker ORCL, ISIN US68389X1054) notiert bei rund 114 US-Dollar und damit unter dem Preis von 116 US-Dollar, zu dem der Konzern Anfang November 86,2 Millionen neue Aktien platziert hat. Am Donnerstag lag der Titel um 12:50 Uhr New Yorker Zeit rund 0,7 Prozent im Minus, während der Anthropic-Börsengang die KI-Infrastrukturwerte kurz hob und dann wieder fallen ließ. Die Aktienanalyse zeigt, wie viel Auftragsbestand hinter dem Kurs steht – und wie viel Finanzierung noch fehlt.
Oracle Aktienanalyse: Neue Aktien zu 116 Dollar, Kurs bei 114 – wie lange trägt der 664-Milliarden-Auftragsbestand die Finanzierungsfrage?
Die Oracle Aktie (ORCL) schloss am Mittwoch bei 113,89 US-Dollar und damit unter dem Preis von 116 US-Dollar, zu dem Oracle Anfang November neue Aktien platziert hat. Die Aktienanalyse prüft Auftragsbestand, Schulden, Bewertung und Analystenkonsens und fragt, was die Oracle Aktienprognose trägt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Oracle Corporation
- Ticker / ISIN
- ORCL / US68389X1054
- Handelsplatz
- NYSE (USD)
- 52-Wochen-Spanne
- rund 109 bis 250 US-Dollar (Quellen weichen ab)
- Dividende
- 0,50 US-Dollar je Quartal (2,00 US-Dollar p. a.), Rendite rund 1,8 %
- Nächste Zahlen
- etwa 09.12.2026 (geschätzt, nicht bestätigt)
Stand: 19.11.2026, Letzter belegter Schlusskurs: 18.11.2026, NYSE; Recherchestand 19.11.2026, 21:35 Uhr MEZ
Der Auslöser
Warum steht die Oracle Aktie so unter Druck – und was hat Anthropic damit zu tun?
Der Titel hat in den vergangenen Wochen deutlich nachgegeben: Am 16. November verlor die Oracle Aktie rund 5 Prozent auf etwa 119 US-Dollar, am 17. November schloss sie bei 115,00 US-Dollar, am 18. November bei 113,89 US-Dollar und damit auf einem neuen Jahrestief. Seit Jahresbeginn liegt das Minus nach eigener Rechnung bei rund 41 Prozent. Das Hoch liegt mit rund 328 US-Dollar im September 2025 gut 65 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Hintergrund ist die Finanzierung des KI-Ausbaus. Am 2. November platzierte Oracle 86,2 Millionen neue Aktien zu 116 US-Dollar (rund 10 Milliarden US-Dollar, etwa 2,8 Prozent mehr Aktien) und begab zusätzlich Anleihen über 10 Milliarden US-Dollar mit Kupons zwischen 7 und 8,65 Prozent. Am Folgetag fiel die Aktie um etwa 9 Prozent auf 119,22 US-Dollar. Der Anthropic-Börsengang rückt Oracle zusätzlich ins Licht: Anthropic gilt laut Berichten neben Microsoft als einer der Rechenleistungs-Partner von Oracle, ein Vertragsvolumen ist nicht veröffentlicht. Eine eigene Unternehmensmeldung von Oracle gab es am Donnerstag nach den vorliegenden Informationen nicht.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Oracle sein Geld – und warum wird aus dem Softwarehaus ein Rechenzentrums-Konzern?
Oracle verkauft seit Jahrzehnten Datenbanken und Unternehmenssoftware, baut aber seit einigen Jahren massiv eine Cloud-Infrastruktur auf: Rechenleistung, die KI-Entwickler und Unternehmen mieten. Die Sparte wächst derzeit am schnellsten, verlangt aber auch die höchsten Investitionen. Die Oracle Aktie ist damit zum Gradmesser dafür geworden, ob die KI-Nachfrage die Kosten des Ausbaus trägt.
Die Zahlen
Wie solide sind die Zahlen der Oracle Aktie – trotz negativem Free Cashflow?
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 31. August, Mitteilung vom 10. September) stieg der Umsatz um 30 Prozent auf 19,35 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Erwartungen von 19,14 Milliarden. Das Cloud-Geschäft erreichte 11,6 Milliarden US-Dollar (+62 Prozent), davon entfielen 7,4 Milliarden auf die Oracle Cloud Infrastructure (+121 Prozent). Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,92 US-Dollar (erwartet 1,74), nach US-GAAP bei 1,56 US-Dollar. Der Auftragsbestand stieg auf 664 Milliarden US-Dollar, rund 209 Milliarden mehr als vor einem Jahr; nach Berichten entfallen etwa 45 Prozent davon auf einen Vertrag mit OpenAI über rund 300 Milliarden US-Dollar.
Die Kehrseite: Die Investitionen betrugen im Quartal 28,5 Milliarden US-Dollar bei einem operativen Cashflow von 23,1 Milliarden – der Free Cashflow lag bei minus 5,4 Milliarden US-Dollar.
|Kennzahl
|Wert
|Anmerkung
|Umsatz
|19,35 Mrd. US-Dollar
|+30 %; erwartet 19,14 Mrd.
|Cloud-Umsatz
|11,6 Mrd. US-Dollar
|+62 %; davon OCI 7,4 Mrd. (+121 %)
|Auftragsbestand (RPO)
|664 Mrd. US-Dollar
|+209 Mrd. zum Vorjahr
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|1,92 US-Dollar
|erwartet 1,74 US-Dollar
|Investitionen
|28,5 Mrd. US-Dollar
|im Quartal
|Free Cashflow
|-5,4 Mrd. US-Dollar
|operativer Cashflow 23,1 Mrd.
|Ausblick Geschäftsjahr 2027
|Umsatz mind. 90 Mrd. US-Dollar
|Gewinn je Aktie 8,10; Investitionen 90 bis 95 Mrd.
Guidance: Angaben des Managements, keine Prognose von aktiencheck.de. Nettoverschuldung wurde nicht ausgewiesen; Quellen nennen abweichende Gesamtschulden.
Quelle: Oracle, Ergebnismitteilung zum 1. Quartal Geschäftsjahr 2027 (10.09.2026)
Für das zweite Quartal stellt das Management einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,85 bis 1,93 US-Dollar und ein Umsatzwachstum von 30 bis 34 Prozent in Aussicht.
Bewertung
Ist die Oracle Aktie günstig geworden – oder spiegelt der Kurs das Finanzierungsrisiko?
Auf Basis der Unternehmensprognose von 8,10 US-Dollar je Aktie für das Geschäftsjahr 2027 ergibt sich beim Kurs von 113,89 US-Dollar nach eigener Rechnung ein KGV von rund 14; das KGV auf die letzten zwölf Monate lag Mitte November bei rund 19 bis 20 (bei höherem Kurs) und der Fünf-Jahres-Durchschnitt bei etwa 21. Die Dividende von 2,00 US-Dollar je Jahr entspricht einer Rendite von rund 1,8 Prozent. Entscheidend ist aber weniger das KGV als die Frage, wie viel des Auftragsbestands sich in freien Cashflow übersetzt: Nach Angaben des Finanzchefs soll rund die Hälfte des Bestands binnen 36 Monaten umsatzwirksam werden.
|Unternehmen
|Investitionen im Verhältnis zum Umsatz
|CoreWeave
|2,58
|Oracle
|1,47
|Microsoft
|0,43
|Alphabet
|0,40
|Amazon
|0,38
Verhältnis Investitionen zu Umsatz; Stichtag und Zeitraum der Auswertung nicht angegeben. Nur als grober Vergleich zu lesen.
Quelle: Auswertung öffentlicher Kennzahlenübersichten, Stand November 2026
Analysten
Wie sieht die Oracle Aktienprognose der Analysten aus – und wie weit sind Ziel und Kurs auseinander?
Der Analystenkonsens ist ungewöhnlich freundlich im Verhältnis zum Kurs: Von 42 Analysten raten nach einer Auswertung von Anfang November 35 zum Kauf, 6 zum Halten und 1 zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 236 bis 249 US-Dollar, der Median bei 225 US-Dollar, die Spanne reicht von 110 bis 400 US-Dollar. Rechnerisch liegt der Durchschnitt damit mehr als doppelt so hoch wie der Schlusskurs vom 18. November. Das sind Einschätzungen Dritter; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab. Die Ziele stammen überwiegend aus der Zeit vor den Kursverlusten im November.
|Bewertung
|Anzahl
|Anmerkung
|Kaufen
|35
|28 davon mit höchster Kaufstufe
|Halten
|6
|Verkaufen
|1
|Ø-Kursziel
|236 bis 249 US-Dollar
|Median 225; Spanne 110 bis 400 US-Dollar
Stand Anfang November 2026; die Zählung der Kategorien unterscheidet sich je nach Auswertung leicht. Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Zusammenfassung veröffentlichter Analystenschätzungen
Chart
Was zeigt der Chart der Oracle Aktie – wo liegen die Marken?
Die Oracle Aktie liegt klar unter ihren wichtigen Durchschnittslinien; die 50-Tage-Linie verläuft bei rund 130 US-Dollar. Der Relative-Stärke-Index (RSI) steht bei rund 42. Als Unterstützungen werden Marken um 113,7 und 110,9 US-Dollar genannt, als Widerstände 119,0 und 121,6 US-Dollar. Das 52-Wochen-Tief liegt je nach Quelle bei rund 109 US-Dollar, das Hoch bei rund 250 US-Dollar. Die Marken beschreiben die Lage und sind keine Prognose.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Oracle Aktie jetzt – welche Termine und Signale zählen?
Der nächste Prüfstein sind die Zahlen zum zweiten Quartal, die Marktbeobachter für etwa den 9. Dezember erwarten (Termin nicht bestätigt). Szenarien, wie sie am Markt diskutiert werden: Wandelt sich der Auftragsbestand planmäßig in Umsatz und Cashflow, könnte der Abstand zu den Analystenzielen schrumpfen; steigen die Finanzierungskosten oder verzögern sich Projekte, bleibt der Druck. Beobachten lassen sich außerdem die Anleihemärkte, Meldungen zu OpenAI und Anthropic sowie die Entwicklung der Rechenzentrumsfinanzierung. Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen zur Oracle Aktie
Warum fällt die Oracle Aktie? Der Konzern finanziert seinen KI-Ausbau mit neuen Aktien und teuren Anleihen; hinzu kommen negative Cashflows und die Sorge, dass die KI-Nachfrage die Kosten nicht trägt.
Wie hängen Oracle und Anthropic zusammen? Anthropic gilt laut Berichten als Rechenleistungs-Kunde von Oracle; ein Vertragsvolumen ist nicht bekannt.
Wie lautet die Oracle Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt bei Kaufen mit einem Durchschnittsziel von rund 236 bis 249 US-Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Zahlt die Oracle Aktie eine Dividende? Ja, 0,50 US-Dollar je Quartal, das sind 2,00 US-Dollar im Jahr und eine Rendite von rund 1,8 Prozent.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Marktbeobachter erwarten sie um den 9. Dezember 2026; der Termin ist nicht bestätigt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.