Der Titel hat in den vergangenen Wochen deutlich nachgegeben: Am 16. November verlor die Oracle Aktie rund 5 Prozent auf etwa 119 US-Dollar, am 17. November schloss sie bei 115,00 US-Dollar, am 18. November bei 113,89 US-Dollar und damit auf einem neuen Jahrestief. Seit Jahresbeginn liegt das Minus nach eigener Rechnung bei rund 41 Prozent. Das Hoch liegt mit rund 328 US-Dollar im September 2025 gut 65 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Hintergrund ist die Finanzierung des KI-Ausbaus. Am 2. November platzierte Oracle 86,2 Millionen neue Aktien zu 116 US-Dollar (rund 10 Milliarden US-Dollar, etwa 2,8 Prozent mehr Aktien) und begab zusätzlich Anleihen über 10 Milliarden US-Dollar mit Kupons zwischen 7 und 8,65 Prozent. Am Folgetag fiel die Aktie um etwa 9 Prozent auf 119,22 US-Dollar. Der Anthropic-Börsengang rückt Oracle zusätzlich ins Licht: Anthropic gilt laut Berichten neben Microsoft als einer der Rechenleistungs-Partner von Oracle, ein Vertragsvolumen ist nicht veröffentlicht. Eine eigene Unternehmensmeldung von Oracle gab es am Donnerstag nach den vorliegenden Informationen nicht.