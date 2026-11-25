Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nach Recherche der Redaktion nicht. Die Aktie leidet unter dem breiten Abverkauf bei KI-Werten: Die Nasdaq verliert zeitweise mehr als 4 Prozent, der S&P 500 knapp 3 Prozent. Anleger zweifeln an schuldenfinanzierten KI-Ausgaben, die Oktober-Daten zur Inflation (PCE) lagen mit 3,8 Prozent hoch, am Markt wird eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember fast sicher eingepreist, hinzu kommen neue Zollvorschläge der US-Regierung.

Für Oracle kommt die Kreditseite hinzu. Der Preis für die Absicherung eines Zahlungsausfalls auf fünf Jahre (Credit Default Swap) stieg am Dienstag um rund 7 Prozent auf einen Rekord von 356 Basispunkten; vor einem Jahr lag er unter 80. Das heißt: Investoren verlangen für das Kreditrisiko des Konzerns deutlich mehr als früher. Der Konzern hatte am Freitagabend betont, er habe sich „alle nötige Finanzierung“ für den Vertrag mit OpenAI gesichert – die Aktie war zuvor am Freitag um 8,5 Prozent gefallen, am Montag um 12,3 Prozent gestiegen und gab am Dienstag wieder 3,7 Prozent ab.