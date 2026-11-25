Die Oracle Aktie (ISIN US68389X1054, Ticker ORCL) gehört am Mittwoch zu den Verlierern des KI-Ausverkaufs an der Wall Street: Gegen 15:55 Uhr MEZ (9:55 Uhr in New York) kostete das Papier 102,89 US-Dollar und lag rund 6 Prozent im Minus; zeitweise fiel es auf 99,34 Dollar, ein neues 52-Wochen-Tief. Zugleich erreichte die Versicherung gegen einen Zahlungsausfall des Konzerns einen Rekord. Diese Oracle Aktienanalyse beleuchtet, wie der einstige KI-Liebling mit 664 Milliarden Dollar Auftragsbestand in den Fokus der Kreditmärkte geraten ist – und was die Oracle Aktienprognose der Analysten hergibt.
Oracle Aktienanalyse: Kreditrisiko auf Rekordhoch, Aktie an der 100-Dollar-Marke – wie lange trägt der 664-Milliarden-Auftragsbestand?
Die Oracle Aktie fällt im KI-Ausverkauf auf rund 103 Dollar und markiert ein neues 52-Wochen-Tief, während die Kreditausfallversicherung auf Rekord steigt. Die Oracle Aktienanalyse mit Zahlen, Schulden, Analysten-Konsens, Charttechnik und der Frage nach der Oracle Aktienprognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Oracle Corporation, Austin (Texas, USA)
- Ticker
- ORCL
- ISIN
- US68389X1054
- 52-Wochen-Spanne
- 99,34 bis 250,25 USD
- Marktkapitalisierung
- rund 310 Mrd. USD (abgeleitet aus Kurs und Vortageswert)
- Dividende
- 2,00 USD je Aktie und Jahr (ca. 1,9 % Rendite)
Stand: 25.11.2026, Kurs: NYSE, 25.11.2026, 15:55 Uhr MEZ
Der Auslöser
Warum fällt die Oracle Aktie heute?
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nach Recherche der Redaktion nicht. Die Aktie leidet unter dem breiten Abverkauf bei KI-Werten: Die Nasdaq verliert zeitweise mehr als 4 Prozent, der S&P 500 knapp 3 Prozent. Anleger zweifeln an schuldenfinanzierten KI-Ausgaben, die Oktober-Daten zur Inflation (PCE) lagen mit 3,8 Prozent hoch, am Markt wird eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember fast sicher eingepreist, hinzu kommen neue Zollvorschläge der US-Regierung.
Für Oracle kommt die Kreditseite hinzu. Der Preis für die Absicherung eines Zahlungsausfalls auf fünf Jahre (Credit Default Swap) stieg am Dienstag um rund 7 Prozent auf einen Rekord von 356 Basispunkten; vor einem Jahr lag er unter 80. Das heißt: Investoren verlangen für das Kreditrisiko des Konzerns deutlich mehr als früher. Der Konzern hatte am Freitagabend betont, er habe sich „alle nötige Finanzierung“ für den Vertrag mit OpenAI gesichert – die Aktie war zuvor am Freitag um 8,5 Prozent gefallen, am Montag um 12,3 Prozent gestiegen und gab am Dienstag wieder 3,7 Prozent ab.
|Tag
|Kurs in USD
|Veränderung
|Freitag, 20.11.
|101,19
|-8,5 %
|Montag, 23.11.
|113,68
|+12,3 %
|Dienstag, 24.11.
|109,50
|-3,7 %
|Mittwoch, 25.11. (15:55 Uhr MEZ)
|102,89
|rund -6 %
Mittwoch: letzte belegte Momentaufnahme 9:55 Uhr New York (15:55 Uhr MEZ), nicht der Schlusskurs.
Quelle: Börsendaten, 20. bis 25.11.2026
Das Geschäft
Wie verdient Oracle sein Geld?
Oracle war lange vor allem für Datenbanken und Unternehmenssoftware bekannt. Heute ist der Konzern zugleich Cloud-Anbieter: Die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) vermietet Rechenleistung und Speicher, zunehmend für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle, etwa für OpenAI. Dazu kommen Software-as-a-Service-Anwendungen für Finanzen, Personal und Lieferketten sowie das klassische Lizenz- und Wartungsgeschäft. Der Konzern baut dafür in großem Tempo Rechenzentren – und finanziert das zunehmend mit Schulden.
Die Zahlen
Wie stark wächst Oracle – und was zeigt die Oracle Aktie bei Schulden und Bewertung?
Im ersten Geschäftsquartal 2027 (Juni bis August 2026), das der Konzern am 10. September vorlegte, wuchs der Umsatz um 30 Prozent auf 19,3 Milliarden Dollar. Das Cloud-Geschäft legte um 62 Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar zu, die Infrastruktursparte OCI sogar um 121 Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie lag nach US-GAAP bei 1,56 Dollar, bereinigt bei 1,92 Dollar. Der Auftragsbestand (Remaining Performance Obligations, RPO) kletterte auf 664 Milliarden Dollar – 209 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor.
|Kennzahl
|Q1 FY2027
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|19,3 Mrd. USD
|+30 %
|Cloud-Umsatz gesamt
|11,6 Mrd. USD
|+62 %
|Davon OCI (Infrastruktur)
|7,4 Mrd. USD
|+121 %
|Auftragsbestand (RPO)
|664 Mrd. USD
|+209 Mrd. USD
|Ergebnis je Aktie (GAAP)
|1,56 USD
|+55 %
|Operativer Cashflow
|23 Mrd. USD
|–
|Freier Cashflow
|rund -5 Mrd. USD
|–
|Investitionen (Capex)
|28,5 Mrd. USD
|–
|Gesamtschulden
|rund 125 Mrd. USD
|–
Das Ergebnis je Aktie ohne Sondereffekte beträgt 1,92 USD. Der freie Cashflow ist negativ, weil hohe Investitionen den operativen Cashflow übersteigen. Capex und Schulden stammen aus Auswertungen zur Zahlenvorlage.
Quelle: Oracle Investor Relations, Ergebnismitteilung vom 10.09.2026
Das Wachstum hat einen Preis. Die Schulden summieren sich nach vorliegenden Auswertungen auf rund 125 Milliarden Dollar, der Zinsaufwand stieg um 55 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar im Quartal. Für das Gesamtjahr will Oracle 90 bis 95 Milliarden Dollar investieren, bei einem Umsatzziel von mindestens 90 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow ist im Quartal rund 5 Milliarden Dollar negativ. Nach vorliegenden Angaben hängt rund die Hälfte des Auftragsbestands an einem einzigen Kunden, OpenAI. Im November hat sich der Konzern zusätzlich rund 20 Milliarden Dollar über Aktien und Anleihen beschafft; die Aktienplatzierung erfolgte bei 116 Dollar, die Käufer liegen damit klar im Minus.
Das Management stellt für das laufende zweite Quartal ein Umsatzwachstum von 30 bis 34 Prozent, ein Cloud-Wachstum von 65 bis 71 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,85 bis 1,93 Dollar in Aussicht. Das mittelfristige Ziel: mehr als 30 Milliarden Dollar freier Cashflow im Geschäftsjahr 2029.
Bei der Bewertung wirkt die Oracle Aktie nach dem Kurssturz auf dem Papier günstig: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt auf Basis der letzten zwölf Monate bei rund 16, auf die erwarteten Gewinne bei etwa 12. Die Dividende beträgt 2,00 Dollar je Aktie und Jahr, die Rendite rund 1,9 Prozent. Der Kurs ist seit Jahresbeginn um mehr als 40 Prozent gefallen und liegt rund 60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 250,25 Dollar. Ein Konzern mit solchen Schulden und negativem freiem Cashflow wird vom Markt jedoch nicht mit denselben Maßstäben bewertet wie ein schuldenfreier Softwarehersteller.
|Unternehmen
|KGV letzte zwölf Monate
|KGV erwartet
|Oracle
|rund 16
|rund 12
|Alphabet
|rund 16
|–
Stichtage unterschiedlich (Oracle 20./24.11.2026, Alphabet 13.11.2026). Gewinnbasis und Datenanbieter können abweichen; nur grobe Orientierung.
Quelle: Konsensschätzungen und Kursdaten von Datenanbietern
Die Experten
Wie lautet die Oracle Aktienprognose der Analysten?
Der Analysten-Konsens ist deutlich positiver als der Kursverlauf. Laut einer Datenauswertung (Stand 6. November 2026) beurteilen 42 Analysten die Aktie: 35 mit Kaufen, 6 mit Halten, einer mit Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 236 US-Dollar, die Spanne reicht von 110 bis 400 US-Dollar. Der Durchschnitt wäre rechnerisch mehr als doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs von rund 103 Dollar – ein Hinweis darauf, wie stark die Ziele noch aus der Zeit vor dem Kurssturz stammen. Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.
|Merkmal
|Wert
|Anzahl Analysten
|42
|Kaufen
|35
|Halten
|6
|Verkaufen
|1
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 236 USD
|Spanne der Kursziele
|110 bis 400 USD
Die Datenlage ist vor dem jüngsten Kursrückgang erhoben; einzelne Datenanbieter nennen Durchschnittsziele zwischen 236 und 249 USD. Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analysten-Konsens, Stand 06.11.2026
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Oracle Aktie jetzt?
Der Chart ist schwer angeschlagen: Die 50-Tage-Linie verläuft bei rund 131 Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 152 Dollar – der Kurs liegt weit unter beiden. Als Unterstützung nennen Chartanalysten die Zone um 99 bis 100 Dollar, die heute erstmals unterschritten wurde. Nach oben liegen Widerstände bei 113,68 Dollar (Schlusskurs vom Montag), bei 116 Dollar (Platzierungspreis der jüngsten Kapitalerhöhung) und im Bereich von 125 bis 130 Dollar. Der Relative-Stärke-Index (RSI) lag am Morgen bei gut 38, also noch über der Marke von 30, unter der Marktbeobachter von überverkauft sprechen.
Insider kaufen trotz Kursverfall: Im September erwarb ein Verwaltungsratsmitglied Aktien für rund 3,5 Millionen Dollar zu 139,35 Dollar – seither hat die Aktie mehr als ein Viertel verloren.
Die Szenarien
Wohin kann sich die Oracle Aktie entwickeln?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Markt diskutiert im Kern zwei Szenarien. Im ersten stabilisieren sich die Kreditmärkte, Oracle beweist mit den nächsten Zahlen, dass die Rechenzentren planmäßig ans Netz gehen und der Auftragsbestand in Umsatz übergeht; dann rückt die niedrige Bewertung in den Vordergrund, und Analysten sehen Spielraum in Richtung ihrer Konsensziele. Im zweiten Szenario hält die Skepsis gegenüber schuldenfinanzierten KI-Investitionen an, die Finanzierungskosten steigen weiter, und die Aktie bleibt unter Druck, bis der Cashflow dreht. Entscheidend ist, ob die Zone um 99 bis 100 Dollar hält.
Die Termine
Was Anleger bei der Oracle Aktie jetzt beobachten
Die US-Börsen bleiben am Donnerstag, 26. November, wegen Thanksgiving geschlossen; am Freitag wird verkürzt gehandelt.
Die Entwicklung der Kreditausfallversicherung (CDS) und der Anleihekurse des Konzerns.
Die Fed-Entscheidung im Dezember und weitere Inflationsdaten.
Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal werden im Dezember erwartet; Datenanbieter nennen den 9. oder 14. Dezember, ein bestätigter Termin lag der Redaktion nicht vor.
Neue Meldungen zur Finanzierung der Rechenzentren und zum OpenAI-Vertrag.
Häufige Fragen
FAQ zur Oracle Aktie und zur Oracle Aktienanalyse
Warum fällt die Oracle Aktie? Der Rückgang geht auf den breiten Ausverkauf bei KI-Werten, Inflations- und Zinssorgen sowie Zweifel an der Finanzierung des Rechenzentrums-Ausbaus zurück; die Kreditausfallversicherung des Konzerns hat einen Rekord erreicht.
Wie hoch ist das Konsens-Kursziel in der Oracle Aktienprognose? Laut Analysten-Konsens (Stand 6. November 2026) liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 236 US-Dollar, die Spanne reicht von 110 bis 400 US-Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, überwiegend aus der Zeit vor dem Kurssturz.
Wie bewertet ist die Oracle Aktie? Das KGV liegt auf Basis der letzten zwölf Monate bei rund 16, auf Basis der erwarteten Gewinne bei etwa 12.
Zahlt Oracle eine Dividende? Ja, 2,00 US-Dollar je Aktie und Jahr, das entspricht einer Rendite von rund 1,9 Prozent.
Wie hoch sind die Schulden von Oracle? Nach vorliegenden Auswertungen rund 125 Milliarden US-Dollar; je nach Abgrenzung nennen Datenanbieter zwischen 117 und 130 Milliarden US-Dollar.
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