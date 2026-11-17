Die Oracle Aktie (Ticker ORCL, ISIN US68389X1054) steht erneut mitten im Sturm um die Finanzierung der KI-Aufrüstung. Zum New Yorker Schluss am Montag kostete das Papier 119,09 Dollar, 4,99 Prozent weniger als am Freitag; auf Tradegate wurden am Dienstag um 11:02 Uhr 107,16 Euro bezahlt, knapp ein Prozent unter dem Vorabend. Auslöser ist ein breiter Ausverkauf bei KI-Werten: Der Nasdaq 100 fiel am Montag um 2,67 Prozent, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5 Prozent, und am Abend legt Nvidia Quartalszahlen vor. Oracle gilt dabei als der Konzern, der seinen Rechenzentrumsausbau besonders stark mit Schulden finanziert. Diese Oracle Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Druck steckt.
Oracle Aktienanalyse: KI-Ausverkauf, 125 Milliarden Dollar Schulden und Nvidia-Zahlen am Abend – wie viel Vertrauen trägt der 664-Milliarden-Auftragsberg noch?
Die Oracle Aktie hat am Montag fast 5 Prozent verloren und notiert nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief in Dollar. Der Software-Konzern gilt als Gradmesser für die schuldenfinanzierte KI-Aufrüstung, am Abend liefert Nvidia Zahlen. Die Oracle Aktienanalyse ordnet Auftragsbestand, Verschuldung, Bewertung und die Szenarien der Oracle Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Oracle Corporation
- Ticker
- ORCL (NYSE)
- ISIN
- US68389X1054
- Index
- S&P 500
- Börsenwert
- rund 370 Mrd. USD
- Dividende
- 2,00 USD p. a. (rund 1,7 %)
- Geschäftsjahr
- endet am 31. Mai
Stand: 17.11.2026, US-Kurs: Schlusskurs 16.11.2026 New York; EUR-Kurs Tradegate 11:02 Uhr MEZ
KI-Ausverkauf trifft Oracle
Minus 5 Prozent am Montag, die Aktie liegt nur rund 9 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 109,21 Dollar.
Rekord-Auftragsbestand
664 Mrd. Dollar an vertraglich gesicherten Erlösen, rund die Hälfte davon mit OpenAI.
Negativer Free Cashflow
Investitionen von 90 bis 95 Mrd. Dollar im Geschäftsjahr, Schulden von rund 125 Mrd. Dollar.
Niedrige Bewertung
Mit einem Forward-KGV von rund 14 bis 15 ist Oracle deutlich günstiger bewertet als Microsoft, Amazon oder Alphabet.
Der Auslöser
Warum fällt die Oracle Aktie?
Der Montag war für KI-Werte ein schwarzer Tag. Der S&P 500 verlor 1,92 Prozent, der Nasdaq Composite 2,49 Prozent, Nvidia gab einen Tag vor den Zahlen um gut 4 Prozent nach. Mehrere Belastungen kamen zusammen: hohe Anleiherenditen, die Sorge vor einer Flut neuer Anleihen der Tech-Konzerne und Zweifel, wann sich die Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren auszahlen. Microsoft etwa hatte Ende Oktober mit 25 Milliarden Dollar seine erste Anleihe seit neun Jahren platziert.
Oracle trifft das besonders, weil der Konzern seinen Ausbau in großem Stil mit fremdem Geld finanziert. Anfang November hat Oracle 86,2 Millionen neue Aktien zu je 116 Dollar verkauft und Anleihen über 10 Milliarden Dollar begeben, mit Zinssätzen zwischen 7,00 und 8,65 Prozent. Am 6. November berichtete Bloomberg, Microsoft lasse eine 2023 geschlossene Vereinbarung zur Anmietung von KI-Rechenkapazität bei Oracle auslaufen, weil die Hardware ältere Nvidia-Chips nutze. Oracle erklärte gegenüber Reuters, die Nachfrage nach seiner KI-Infrastruktur bleibe stark, auch für ältere GPU-Generationen. Am selben Tag markierte die Aktie bei 109,21 Dollar ihr 52-Wochen-Tief.
Wie schnell die Stimmung drehen kann, zeigte der 11. November: Laut Motley Fool stieg die Aktie an diesem Tag zeitweise um 9,3 Prozent, nachdem der KI-Cloud-Anbieter CoreWeave starke Zahlen vorgelegt und Sorgen über die Finanzierung von Rechenzentren gedämpft hatte. Seitdem hat Oracle diese Gewinne wieder abgegeben.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Oracle sein Geld?
Oracle ist mit seiner Datenbank seit Jahrzehnten ein Schwergewicht der Unternehmenssoftware. Dazu kommen Cloud-Anwendungen wie Fusion für Finanz- und Personalprozesse und NetSuite für den Mittelstand. Der Wachstumsmotor ist inzwischen aber die Oracle Cloud Infrastructure (OCI): Oracle baut riesige Rechenzentren, bestückt sie mit Nvidia-Chips und vermietet die Rechenleistung an KI-Entwickler. Größter Kunde ist OpenAI im Rahmen des Stargate-Projekts. Laut Oracle-Angaben zum ersten Quartal hängt rund die Hälfte des Auftragsbestands an OpenAI. Genau diese Konzentration macht die Oracle Aktie zum Stimmungsbarometer für die gesamte KI-Branche.
Zahlen und Bewertung
Was zeigen die Zahlen der Oracle Aktie?
|Kennzahl
|Q1 GJ 2027
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|19,3 Mrd. USD
|+30 %
|Cloud-Infrastruktur (OCI)
|7,4 Mrd. USD
|+121 %
|Cloud-Anwendungen
|4,2 Mrd. USD
|+10 %
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|1,92 USD
|+30 %
|Auftragsbestand (RPO)
|664 Mrd. USD
|+209 Mrd. USD
|Investitionen (Capex)
|rund 28 Mrd. USD
|–
|Free Cashflow
|rund −5,4 Mrd. USD
|Vorjahr −0,4 Mrd. USD
Quelle: Oracle-Zahlen vom 10.09.2026 via ERP Today, Investing.com
Operativ lief das erste Quartal stark. Der Umsatz stieg um 30 Prozent auf 19,3 Milliarden Dollar, über der Konsensschätzung von rund 19,1 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,92 Dollar klar über den erwarteten rund 1,74 Dollar. Das Infrastrukturgeschäft wuchs um 121 Prozent, das klassische Lizenzgeschäft schrumpfte dagegen um 3 Prozent. Die bereinigte operative Marge lag bei 42 Prozent, die Bruttomarge sank allerdings, weil das KI-Mietgeschäft weniger profitabel ist als Software.
Die Kehrseite ist der Kapitalbedarf. Für das Geschäftsjahr 2027 plant Oracle Investitionen von 90 bis 95 Milliarden Dollar. Der operative Cashflow erreichte im Quartal dank Vorauszahlungen von Kunden zwar einen Rekord von 23 Milliarden Dollar, der Free Cashflow blieb aber mit rund minus 5,4 Milliarden Dollar negativ. Über zwölf Monate summiert er sich laut StockAnalysis auf rund minus 28,7 Milliarden Dollar. Die Finanzverbindlichkeiten lagen Ende August bei 125,3 Milliarden Dollar; hinzu kommen Leasingverpflichtungen für Rechenzentren von 288 Milliarden Dollar, die noch nicht begonnen haben. Die Zinskosten stiegen im Quartal um 55 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar.
Auf dem Investorentag am 28. Oktober versprach Oracle Disziplin: Zusätzliche Kapitalmarktmittel bis 2030 sollen auf 20 Milliarden Dollar begrenzt bleiben, ohne Refinanzierungen. Der Free Cashflow soll in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2028 positiv werden und im Geschäftsjahr 2029 mindestens 30 Milliarden Dollar erreichen. Für 2030 peilt Oracle mindestens 225 Milliarden Dollar Umsatz an. Für das laufende Jahr gelten mindestens 90 Milliarden Dollar Umsatz und mindestens 8,10 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie.
Der Anleihemarkt bleibt skeptisch. Die Kosten für die Absicherung gegen einen Zahlungsausfall von Oracle über fünf Jahre (CDS) erreichten Mitte Oktober knapp 300 Basispunkte, ein Niveau, das eher zu Schuldnern mit Ramschnote passt. Nach dem Investorentag fielen sie am 28. Oktober auf rund 274 Basispunkte. S&P bewertet Oracle mit BBB-, der niedrigsten Stufe im Investment-Grade-Bereich.
|Unternehmen
|Forward-KGV
|Börsenwert
|Oracle
|rund 14,7
|rund 0,37 Bio. USD
|Microsoft
|rund 25,2
|rund 3,89 Bio. USD
|Amazon
|rund 27,0
|rund 2,88 Bio. USD
|Alphabet
|rund 21,5
|rund 3,64 Bio. USD
Forward-KGV auf Basis der Schlusskurse vom 13.11.2026; Oracle nach dem Kursrutsch vom 16.11. eher bei rund 14.
Quelle: StockAnalysis (Stand 13./15.11.2026), Zacks (16.11.2026)
Gemessen am erwarteten Gewinn ist die Oracle Aktie damit deutlich günstiger als die großen Cloud-Rivalen. Der Abschlag spiegelt das höhere Risiko: Microsoft, Amazon und Alphabet finanzieren ihre KI-Investitionen überwiegend aus starken eigenen Cashflows, Oracle dagegen zu einem großen Teil über Schulden und Leasing.
Die Sicht der Analysten
Was sagen Analysten zur Oracle Aktie?
Trotz des Kursrutsches bleibt die Mehrheit der Analysten positiv. Laut StockAnalysis (Daten von S&P Global, Stand 6. November) stufen 35 von 42 Analysten die Aktie mit Kaufen oder Stark Kaufen ein, sechs mit Halten und einer mit Stark Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 236 Dollar, der Median bei 225 Dollar; die Spanne reicht von 110 bis 400 Dollar. Damit liegen die meisten Ziele etwa doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs, viele davon stammen aber noch aus der Zeit vor dem Einbruch. Für das zweite Quartal rechnet der Konsens laut Zacks mit 21,3 Milliarden Dollar Umsatz (plus 33 Prozent) und 1,88 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie; Zacks selbst führt die Aktie mit Rang 3 (Halten).
Charttechnik
Wie steht die Oracle Aktie im Chart?
Das Chartbild ist klar angeschlagen. Vom Rekordhoch bei rund 328 Dollar im September 2025 hat die Aktie mehr als 60 Prozent verloren, seit Jahresbeginn rund ein Drittel. Die 50-Tage-Linie verläuft laut Blockchain.News bei rund 130 Dollar, die 200-Tage-Linie lag laut StockAnalysis Anfang November bei rund 155 Dollar; der Kurs notiert deutlich unter beiden. Auf Euro-Basis nennt boerse.de die 50-Tage-Linie bei 120,80 und die 200-Tage-Linie bei 133,95 Euro. Der RSI liegt mit rund 43 im neutralen Bereich. Als Unterstützung gelten der Ausgabepreis der neuen Aktien von 116 Dollar und das 52-Wochen-Tief bei 109,21 Dollar, als Widerstand die Zone um 123 Dollar und darüber die Marke von 130 Dollar.
Szenarien
Wie sieht die Oracle Aktienprognose am Markt aus?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Am Markt werden derzeit drei Szenarien diskutiert. Im positiven Szenario bestätigt Nvidia am Abend eine ungebrochene Nachfrage nach KI-Chips, die Anleiherenditen beruhigen sich, und Oracle belegt mit den Zahlen im Dezember, dass der Auftragsbestand in Umsatz umgewandelt wird. Dann könnte der hohe Bewertungsabschlag schrumpfen; die Analystenziele von im Schnitt rund 236 Dollar zeigen, wie viel Erholungspotenzial die Optimisten sehen.
Im neutralen Szenario bleibt die Aktie zwischen dem Ausgabepreis von 116 Dollar und der 50-Tage-Linie gefangen, bis das zweite Quartal mehr Klarheit über Cashflow und Investitionen bringt. Im negativen Szenario enttäuscht Nvidia, die Zweifel an OpenAIs Zahlungsfähigkeit oder weiteren Kundenverträgen nehmen zu, und die Zinskosten steigen weiter. Dann rückt das 52-Wochen-Tief in den Blick; das niedrigste Kursziel am Markt liegt bei 110 Dollar. Für die Oracle Aktienprognose zählt vor allem, ob der Free Cashflow wie versprochen ab 2028 dreht.
Termine
Was sollten Anleger bei Oracle jetzt beobachten?
Wichtig im Dezember: die Entwicklung des Auftragsbestands ohne OpenAI, die Höhe der Investitionen, der Free Cashflow und jede Aussage zur Finanzierung.
FAQ zur Oracle Aktie
Warum ist die Oracle Aktie zuletzt so stark gefallen? Der Ausverkauf bei KI-Werten, hohe Anleiherenditen, die Sorge um Oracles Verschuldung und Berichte über das Auslaufen eines Microsoft-Mietvertrags belasten den Kurs.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Oracle? Ende August lag der Auftragsbestand (RPO) bei 664 Milliarden Dollar, rund die Hälfte davon entfällt auf OpenAI.
Wie hoch ist Oracle verschuldet? Die Finanzverbindlichkeiten lagen Ende August bei rund 125 Milliarden Dollar, hinzu kommen umfangreiche Leasingverpflichtungen für Rechenzentren.
Wie lautet die Oracle Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt laut StockAnalysis bei rund 236 Dollar, die Spanne reicht von 110 bis 400 Dollar.
Wann legt Oracle die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal werden Mitte Dezember erwartet; Oracle hat den Termin noch nicht bestätigt.
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