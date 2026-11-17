Der Montag war für KI-Werte ein schwarzer Tag. Der S&P 500 verlor 1,92 Prozent, der Nasdaq Composite 2,49 Prozent, Nvidia gab einen Tag vor den Zahlen um gut 4 Prozent nach. Mehrere Belastungen kamen zusammen: hohe Anleiherenditen, die Sorge vor einer Flut neuer Anleihen der Tech-Konzerne und Zweifel, wann sich die Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren auszahlen. Microsoft etwa hatte Ende Oktober mit 25 Milliarden Dollar seine erste Anleihe seit neun Jahren platziert.

Oracle trifft das besonders, weil der Konzern seinen Ausbau in großem Stil mit fremdem Geld finanziert. Anfang November hat Oracle 86,2 Millionen neue Aktien zu je 116 Dollar verkauft und Anleihen über 10 Milliarden Dollar begeben, mit Zinssätzen zwischen 7,00 und 8,65 Prozent. Am 6. November berichtete Bloomberg, Microsoft lasse eine 2023 geschlossene Vereinbarung zur Anmietung von KI-Rechenkapazität bei Oracle auslaufen, weil die Hardware ältere Nvidia-Chips nutze. Oracle erklärte gegenüber Reuters, die Nachfrage nach seiner KI-Infrastruktur bleibe stark, auch für ältere GPU-Generationen. Am selben Tag markierte die Aktie bei 109,21 Dollar ihr 52-Wochen-Tief.

Wie schnell die Stimmung drehen kann, zeigte der 11. November: Laut Motley Fool stieg die Aktie an diesem Tag zeitweise um 9,3 Prozent, nachdem der KI-Cloud-Anbieter CoreWeave starke Zahlen vorgelegt und Sorgen über die Finanzierung von Rechenzentren gedämpft hatte. Seitdem hat Oracle diese Gewinne wieder abgegeben.