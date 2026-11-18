Ausgerechnet am Tag der Hauptversammlung steht die Oracle Aktie (Ticker ORCL, ISIN US68389X1054, NYSE) unter Druck. Am Dienstag fiel das Papier an der New York Stock Exchange um 3,44 Prozent auf 114,99 Dollar, mitgerissen von einem breiten Ausverkauf bei Softwarewerten; auf Tradegate notierte die Aktie am Abend um 21:42 Uhr bei 104,20 Euro. Damit hat der Datenbank- und Cloud-Konzern seit Jahresbeginn rund 40 Prozent verloren – obwohl er auf einem Auftragsbestand von 664 Milliarden Dollar sitzt. Diese Oracle Aktienanalyse zeigt, warum der Markt die schuldenfinanzierte KI-Offensive so skeptisch sieht und was die Oracle Aktienprognose jetzt bestimmt.
Oracle Aktienanalyse: 664 Milliarden Dollar Auftragsbestand, doch die Aktie hat sich mehr als halbiert – bringt die Hauptversammlung die Wende?
Oracle sitzt auf einem Rekord-Auftragsbestand, finanziert seine KI-Rechenzentren aber mit Schulden und neuen Aktien. Die Oracle Aktie notiert rund 54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, am Dienstag zog der Software-Ausverkauf sie weiter nach unten. Unsere Oracle Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und Risiken ein und zeigt, woran sich die Oracle Aktienprognose vor den Quartalszahlen im Dezember entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Oracle Corporation
- Ticker / ISIN
- ORCL / US68389X1054
- Kurs NYSE
- 114,99 Dollar
- Kurs Tradegate
- 104,20 Euro (−0,31 %)
- 52-Wochen-Spanne
- 109,21 bis 250,25 Dollar
- Auftragsbestand (RPO)
- 664 Mrd. Dollar
- Führung
- Clay Magouyrk und Mike Sicilia (Co-CEOs)
- Nächste Zahlen
- Mitte Dezember 2026
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs NYSE 17.11.2026; Tradegate 21:42 Uhr MEZ
Der Auslöser
Warum fällt die Oracle Aktie trotz Rekord-Auftragsbestand?
Die Oracle Aktie hat eine schwierige Woche hinter sich – und die Gründe reichen weit über einen einzelnen Handelstag hinaus.
Am Dienstag erfasste ein Ausverkauf die gesamte Softwarebranche. Der Software-ETF IGV verlor 3,29 Prozent, Salesforce brach um 9,45 Prozent ein, ServiceNow um 6,51 Prozent; der S&P 500 schloss 1,03 Prozent tiefer. Schon am Montag hatte die Oracle Aktie rund 5 Prozent eingebüßt. Auslöser war ein Bloomberg-Bericht, wonach der Rechenzentrumsentwickler Applied Digital von Mietern wie Oracle und Meta milliardenschwere Garantien verlangt, bevor er neue Mietverträge unterschreibt. Das Geld soll die Stromversorgung der Standorte absichern. Oracle äußerte sich dazu nicht. Kurz zuvor hatte Bloomberg berichtet, dass Microsoft eine Vereinbarung aus dem Jahr 2023 zur Anmietung von KI-Rechenkapazität bei Oracle auslaufen lässt.
Heute um 16:00 Uhr MEZ beginnt die virtuelle Hauptversammlung. Auf der Tagesordnung stehen die Wahl von 13 Direktoren, das Votum zur Vorstandsvergütung, die Bestätigung von Ernst & Young als Abschlussprüfer und ein Aktionärsantrag, den der Verwaltungsrat ablehnt. Große Überraschungen sind dabei nicht zu erwarten. Spannender ist, ob das Management die Zweifel an der Finanzierung adressiert. Rückendeckung kam am Dienstag von Bernstein: Die Analysten bestätigten ihr Votum Outperform. Auch Mizuho hatte am Montag die Einstufung Outperform bekräftigt.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Oracle sein Geld? Vom Datenbankriesen zum KI-Vermieter
Jahrzehntelang lebte Oracle von Datenbanklizenzen und Wartungsverträgen. Dieses Geschäft schrumpft inzwischen leicht: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis Ende August) sank der Softwareumsatz um 3 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar. Der Wachstumsmotor ist die Cloud. Die Infrastruktursparte OCI, die Rechenleistung und Grafikprozessoren an KI-Unternehmen vermietet, steigerte den Umsatz um 121 Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar. Cloud-Anwendungen wie die Unternehmenssoftware Fusion und NetSuite wuchsen um 10 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar. Allein im ersten Quartal nahm Oracle 850 Megawatt Rechenzentrumskapazität in Betrieb. Der Haken: Für diesen Ausbau muss der Konzern erst bauen und dann kassieren.
Der wichtigste Kunde ist OpenAI. Der im September 2025 geschlossene Vertrag über Rechenkapazität von rund 4,5 Gigawatt hat laut Medienberichten ein Volumen von etwa 300 Milliarden Dollar über rund fünf Jahre. Er macht einen großen Teil des Auftragsbestands aus – und damit auch einen großen Teil des Risikos, denn OpenAI selbst verbrennt noch Milliarden. Zuletzt sorgte zudem ein Bericht der Financial Times für Unruhe, wonach Tencent einen Mietvertrag über Chips im geschätzten Wert von 7 Milliarden Dollar storniert hat.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Oracle-Zahlen und wie teuer ist die Aktie?
Operativ lieferte Oracle im ersten Geschäftsquartal ordentlich ab. Der Umsatz stieg um 30 Prozent auf 19,3 Milliarden Dollar und lag leicht über der Markterwartung. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 30 Prozent auf 1,92 Dollar, die Analysten hatten mit 1,74 Dollar gerechnet. Der Auftragsbestand (RPO) wuchs binnen eines Jahres um 209 Milliarden auf 664 Milliarden Dollar. Die Kehrseite: Die Investitionen erreichten 28,5 Milliarden Dollar in nur drei Monaten, der freie Cashflow war mit minus 5 Milliarden Dollar negativ.
|Kennzahl
|Q1 GJ 2027
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|19,3 Mrd. $
|+30 %
|Cloud-Umsatz gesamt
|11,6 Mrd. $
|+62 %
|Cloud-Infrastruktur (OCI)
|7,4 Mrd. $
|+121 %
|Software (Lizenzen, Wartung)
|5,5 Mrd. $
|−3 %
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|1,92 $
|+30 %
|Investitionen (Capex)
|28,5 Mrd. $
|–
|Freier Cashflow
|−5,0 Mrd. $
|–
|Auftragsbestand (RPO)
|664 Mrd. $
|+209 Mrd. $
Geschäftsquartal bis 31. August 2026. Bereinigt = Non-GAAP. RPO = vertraglich gesicherter, noch nicht verbuchter Umsatz.
Quelle: Oracle, Quartalsmitteilung vom 10. September 2026; Futurum Group
Für das laufende Geschäftsjahr 2027 (bis Ende Mai) peilt Oracle mindestens 90 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,10 Dollar an. Die Bruttoinvestitionen sollen 90 bis 95 Milliarden Dollar erreichen. Für das zweite Quartal stellt das Management ein Umsatzplus von 30 bis 34 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,85 bis 1,93 Dollar in Aussicht. Auf dem Investorentag am 28. Oktober legte Oracle die Latte noch höher: Im Geschäftsjahr 2030 sollen es mindestens 225 Milliarden Dollar Umsatz und 21 Dollar Gewinn je Aktie werden. Der freie Cashflow soll erst in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2028 wieder positiv werden.
Genau hier liegt der Kern der Debatte. Die Schulden einschließlich Leasingverpflichtungen beliefen sich Ende August laut TIKR auf 169,1 Milliarden Dollar, im Juli hatte S&P die Bonität auf BBB- gesenkt, die unterste Stufe im Investment-Grade-Bereich. Anfang November sammelte Oracle weitere rund 20 Milliarden Dollar über neue Aktien und Anleihen ein; die neuen Aktien wurden zu 116 Dollar platziert, die Anleihen tragen Zinsen von 7 bis 8,65 Prozent. Im Geschäftsjahr 2026 lag der freie Cashflow bei minus 23,7 Milliarden Dollar.
Und die Bewertung? Analysten erwarten für das Geschäftsjahr 2027 im Schnitt 8,15 Dollar Gewinn je Aktie, für 2028 bereits 11,06 Dollar. Beim Schlusskurs vom Dienstag entspricht das einem KGV von rund 14 beziehungsweise rund 10. Der Fünfjahresschnitt liegt laut TIKR bei 21. Microsoft kommt auf ein erwartetes KGV von rund 25, Salesforce nach dem jüngsten Absturz auf rund 15. Der Markt preist bei Oracle also bereits erhebliche Risiken ein.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|KGV letzte zwölf Monate
|Marktkapitalisierung
|Oracle (Kurs 17.11.)
|rund 14
|rund 18
|rund 348 Mrd. $
|Microsoft
|25,2
|27,4
|3,89 Bio. $
|Salesforce
|14,9
|20,2
|179 Mrd. $
KGV erwartet = Kurs geteilt durch Gewinnschätzung der kommenden zwölf Monate bzw. des laufenden Geschäftsjahres. Oracle-Wert vom 17.11. eigene Rechnung.
Quelle: StockAnalysis (Schluss 13.11.2026), TIKR (11.11.2026), eigene Rechnung
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Oracle Aktie?
An der Wall Street überwiegt trotz des Kurssturzes die Zuversicht. Laut MarketBeat raten 38 Analysten zum Kauf, fünf zum Halten und drei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel von 42 Analysten liegt laut StockAnalysis und TIKR bei rund 236 Dollar – vor einem Jahr waren es noch 348 Dollar. MarketBeat errechnet einen Schnitt von gut 249 Dollar. Die Spanne der Kursziele im vergangenen Monat reichte laut TradingKey von 110 bis 330 Dollar, was die Uneinigkeit über das Geschäftsmodell gut abbildet. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Charttechnik
Wie steht es charttechnisch um die Oracle Aktie?
Charttechnisch befindet sich die Oracle Aktie in einem intakten Abwärtstrend. Die 50-Tage-Linie verläuft laut MarketBeat bei rund 136 Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 154 Dollar – der Kurs notiert deutlich unter beiden. Nach unten rückt das 52-Wochen-Tief bei 109,21 Dollar vom 6. November in den Blick. Eine Zwischenmarke bildet der Platzierungspreis der neuen Aktien von 116 Dollar, der am Dienstag unterschritten wurde. Nach oben wäre die Zone um 128 bis 131 Dollar, an der die Erholung Mitte November scheiterte, ein erster Widerstand. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.
Chancen und Risiken
Was spricht für, was gegen die Oracle Aktie?
Die Szenarien
Oracle Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert
Für die Oracle Aktienprognose zeichnen sich drei Wege ab, wie sie am Markt diskutiert werden. Es handelt sich um eine Einordnung der Redaktion, nicht um eine eigene Kursprognose.
Szenario 1: Die Zahlen beruhigen
Oracle bestätigt im Dezember die Jahresziele, die Cloud wächst wie angekündigt um 65 bis 71 Prozent, und das Management zeigt, dass die Finanzierung steht. Dann könnte die Oracle Aktie die 50-Tage-Linie ins Visier nehmen; der Analystenkonsens liegt weit darüber.
Szenario 2: Bodenbildung mit Rückschlägen
Starkes Wachstum, aber anhaltend negative Cashflows: Die Aktie pendelt zwischen dem 52-Wochen-Tief und der Zone um 130 Dollar, bis klarer wird, wann sich die Investitionen auszahlen.
Szenario 3: Die Finanzierungsfrage eskaliert
Neue Garantieforderungen, weitere Kundenrückzüge oder Zweifel an OpenAI belasten. Dann rückt das 52-Wochen-Tief bei 109,21 Dollar in den Fokus.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten sollten
Häufige Fragen zur Oracle Aktienanalyse
Warum ist die Oracle Aktie so stark gefallen?
Der Markt zweifelt an der Finanzierung der KI-Rechenzentren: hohe Schulden, negativer freier Cashflow, neue Aktien und Anleihen. Dazu kamen Berichte über Microsofts Rückzug aus einem Mietvertrag, Garantieforderungen von Vermietern und zuletzt ein branchenweiter Software-Ausverkauf.
Wie hoch ist das KGV der Oracle Aktie?
Auf Basis der Gewinnschätzung für das Geschäftsjahr 2027 liegt es beim Kurs von 114,99 Dollar bei rund 14, für 2028 bei rund 10. Der Fünfjahresschnitt liegt laut TIKR bei 21.
Was sagen Analysten zur Oracle Aktienprognose?
Die Mehrheit rät laut MarketBeat zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel von 42 Analysten liegt laut StockAnalysis bei rund 236 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie wichtig ist OpenAI für Oracle?
Sehr wichtig: Der Rechenzentrumsvertrag hat laut Medienberichten ein Volumen von rund 300 Milliarden Dollar und prägt den Auftragsbestand von 664 Milliarden Dollar.
Wann legt Oracle die nächsten Zahlen vor?
Mitte Dezember 2026 für das zweite Geschäftsquartal; Earnings Whispers nennt den 14. Dezember.
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