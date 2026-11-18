Oracle wächst so schnell wie seit Jahrzehnten nicht, der Auftragsbestand von 664 Milliarden Dollar ist beispiellos. Doch der Weg dorthin kostet: Investitionen von bis zu 95 Milliarden Dollar in diesem Geschäftsjahr, steigende Schulden und ein freier Cashflow, der erst Ende 2027 ins Plus drehen soll. Die Oracle Aktienanalyse zeigt deshalb eine Aktie, deren Bewertung bereits viel Skepsis einpreist, deren Risiken aber real sind. Die Hauptversammlung dürfte daran wenig ändern. Für die Oracle Aktienprognose wird der Zahlentermin im Dezember zum Prüfstein – dann muss das Management zeigen, dass Wachstum und Finanzierung zusammenpassen.