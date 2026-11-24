Die Oracle Aktie (ISIN: US68389X1054, Ticker: ORCL) hat am Montag, dem 23. November 2026, um 12,3 Prozent auf 113,68 US-Dollar zugelegt (Schlusskurs NYSE). Zuvor war sie sieben Handelstage in Folge gefallen und hatte allein in der Vorwoche rund 19 Prozent verloren. Die Wende kam mit einer Aussage von Oracle am Freitagabend: Der Konzern habe alle Mittel gesichert, die er zur Erfüllung seines Vertrags mit OpenAI benötige. Diese Oracle Aktienanalyse zeigt, was hinter der Erholung steckt, wie belastbar die Zahlen sind, wie die Oracle Aktienprognose der Analysten aussieht und welche Risiken bleiben.
Oracle Aktienanalyse: 12 Prozent Rebound nach der Finanzierungszusage – ist die OpenAI-Wette damit entschärft?
Die Oracle Aktie sprang am Montag um 12,3 Prozent auf 113,68 US-Dollar, nachdem der Konzern den OpenAI-Vertrag als voll finanziert bezeichnet hatte. Die Oracle Aktienanalyse mit Zahlen, Schulden, Bewertung, Oracle Aktienprognose der Analysten und Chartmarken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Oracle Corporation
- Ticker
- ORCL (NYSE)
- ISIN
- US68389X1054
- Kurs
- 113,68 USD (Schluss 23.11.2026), +12,3 % zum Vortag
- Marktkapitalisierung
- rund 306 Mrd. USD (Stand 23.11.2026)
- 52-Wochen-Spanne
- 100,25 bis 250,25 USD
- Kursveränderung seit Jahresbeginn
- rund -42 % (Jahresschluss 2025: 194,91 USD, eigene Rechnung)
- KGV erwartet
- rund 14 (Kurs zur EPS-Prognose GJ 2027 von 8,10 USD, eigene Rechnung)
- Konsens-Kursziel
- rund 236 bis 244 USD (Analystenkonsens, überwiegend Stand Anfang November)
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Dezember 2026 (Termin nicht bestätigt)
Stand: 23.11.2026, Kurs: Schlusskurs NYSE am 23.11.2026; Kurse in US-Dollar
Der Anlass
Warum sprang die Oracle Aktie um 12 Prozent?
Wer eine Aktie nach sieben Verlusttagen kauft, wettet auf eine Wende. Am Montag kamen gleich zwei Auslöser zusammen.
Am Freitag um 16:01 Uhr New Yorker Zeit (22:01 Uhr MEZ) schrieb Oracle in einem Beitrag auf X, das Unternehmen habe alle Mittel gesichert, die es braucht, um seinen Vertrag mit OpenAI zu erfüllen. Den Vertragswert nannte Oracle nicht; Medienberichten zufolge geht es um rund 300 Milliarden US-Dollar über fünf Jahre. Die Aktie hatte am Freitag bei 101,19 US-Dollar geschlossen (minus 8,5 Prozent), das Tagestief lag bei 100,25 US-Dollar, zugleich das aktuelle 52-Wochen-Tief.
Am Montag kam Rückenwind aus dem gesamten Sektor: Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze löste eine breite Erholung der KI-Werte aus, die Nasdaq legte kräftig zu. Oracle eröffnete bei 116,44 US-Dollar, erreichte ein Tageshoch von 118,70 US-Dollar und schloss bei 113,68 US-Dollar. An der Börse Lang und Schwarz kostete die Oracle Aktie am Montag um 14:33 Uhr MEZ 96,82 Euro. Wichtig: Der Sprung geht also nicht allein auf die Finanzierungszusage zurück, sondern auch auf die Sektorstimmung.
Geschäftsmodell
Wie verdient Oracle sein Geld und warum hängt alles an OpenAI?
Oracle ist einer der größten Anbieter von Unternehmenssoftware und Datenbanken und baut seit einigen Jahren massiv das Cloud-Geschäft aus. Im Mittelpunkt steht die Oracle Cloud Infrastructure (OCI), über die Rechenleistung für KI-Training und KI-Anwendungen vermietet wird. Dazu kommen Cloud-Anwendungen (etwa für Finanzen und Personal) und das klassische Lizenzgeschäft. Der Auftragsbestand (Remaining Performance Obligations, RPO) lag Ende August bei 664 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 209 Milliarden US-Dollar zum Vorjahr, getrieben vor allem von Verträgen mit KI-Anbietern. Der Haken: Nur rund 13 Prozent davon werden in den nächsten zwölf Monaten umsatzwirksam. Der Großteil hängt davon ab, dass Oracle die nötigen Rechenzentren rechtzeitig baut, ausstattet und finanziert.
Zahlen
Wie gut sind die Oracle Zahlen wirklich?
Operativ wächst Oracle so schnell wie seit Jahren nicht. Im Geschäftsjahr 2026 (Ende 31. Mai 2026) stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 67,4 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 7,63 US-Dollar. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Ende 31. August 2026, Mitteilung vom 10. September) legte der Umsatz um 30 Prozent auf 19,3 Milliarden US-Dollar zu. Die Cloud-Erlöse wuchsen um 62 Prozent auf 11,6 Milliarden US-Dollar, davon entfielen auf OCI 7,4 Milliarden US-Dollar (plus 121 Prozent).
|Kennzahl
|GJ 2026
|Q1 GJ 2027
|Umsatz
|67,4 Mrd. $ (+17 %)
|19,3 Mrd. $ (+30 %)
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|7,63 $
|1,92 $
|Investitionen
|55,7 Mrd. $
|28,5 Mrd. $ (brutto), 18,0 Mrd. $ (netto)
|Free Cashflow
|-23,7 Mrd. $
|-5,4 Mrd. $
|Auftragsbestand (RPO)
|638 Mrd. $
|664 Mrd. $
Geschäftsjahr endet Ende Mai. Free Cashflow = operativer Cashflow abzüglich Investitionen (netto). Gewinn je Aktie bereinigt (non-GAAP).
Quelle: Oracle Investor Relations, Mitteilungen vom 10.06.2026 und 10.09.2026
Die Kehrseite des Wachstums zeigt die Cashflow-Zeile: Oracle investiert deutlich mehr, als hereinkommt. Im ersten Quartal lagen die Investitionen brutto bei 28,5 Milliarden US-Dollar, der Zinsaufwand stieg um 55 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Für das Geschäftsjahr 2027 peilt Oracle einen Umsatz von mindestens 90 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,10 US-Dollar an. Beim Free Cashflow nennt das Unternehmen als Ziele einen positiven Wert in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2028 und mehr als 30 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2029.
Finanzierung
Wie finanziert Oracle den KI-Ausbau?
Genau hier liegt der Kern der Debatte um die Oracle Aktie. Am 2. November hat Oracle eine Kapitalerhöhung über 20 Milliarden US-Dollar platziert: 10 Milliarden US-Dollar in neuen Aktien (86,2 Millionen Stück zu 116 US-Dollar je Aktie) und 10 Milliarden US-Dollar in Anleihen mit Kupons zwischen 7,0 und 8,65 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2027 hatte Oracle insgesamt rund 40 Milliarden US-Dollar Kapitalmarktfinanzierung angekündigt; weitere Marktfinanzierung bis zum Geschäftsjahr 2030 soll laut Oracle darauf beschränkt bleiben.
Das Preisschild spiegelt das Risiko: Die Ratingagentur S&P hat Oracle im Juli auf BBB- gesenkt, die unterste Stufe im sogenannten Investment Grade. Eine langlaufende Oracle-Anleihe (6,9 Prozent, Laufzeit 2052) rentierte am Montag mit rund 8,9 Prozent. Die Neuaktien wurden zu 116 US-Dollar ausgegeben; der Kurs liegt also darunter.
Bewertung
Ist die Oracle Aktie nach dem Absturz billig?
Gemessen an der Gewinnprognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2027 von 8,10 US-Dollar je Aktie ergibt der Kurs von 113,68 US-Dollar ein erwartetes KGV von rund 14 (eigene Rechnung). Anfang November hatte eine Auswertung für das erwartete KGV rund 14 gegenüber einem Fünfjahresschnitt von rund 21 genannt. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um rund 42 Prozent gefallen und liegt etwa 55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 250,25 US-Dollar. Die Dividende beträgt 0,50 US-Dollar je Quartal, also 2,00 US-Dollar im Jahr, rechnerisch rund 1,8 Prozent Rendite.
Die niedrige Bewertung ist allerdings kein Qualitätsurteil: Sie spiegelt, dass der Markt Oracle mit Blick auf Schulden, Cashflow und Abhängigkeit von wenigen Großkunden einen Abschlag gibt.
Analysten
Wie sieht die Oracle Aktienprognose der Analysten aus?
Der Analystenkonsens ist trotz des Kursrutsches ausgesprochen positiv. Nach einer Auswertung von Anfang November empfahlen 23 von 26 beobachtenden Häusern Kaufen, drei Halten und keines Verkaufen; das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 244 US-Dollar bei einer Spanne von 145 bis 400 US-Dollar. Andere Datenanbieter nennen rund 236 bis 242 US-Dollar bei 33 bis 42 Häusern. Diese Werte stammen überwiegend aus der Zeit vor dem Kursrutsch Ende der Vorwoche und sind daher nur bedingt aktuell. Das Konsensziel lag zu diesem Zeitpunkt mehr als doppelt so hoch wie der Kurs. Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Garantie und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
|Kennzahl
|Wert
|Empfehlungen (26 Häuser)
|23 Kaufen, 3 Halten, 0 Verkaufen
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 236 bis 244 $
|Spanne der Kursziele
|110 bis 400 $
|Abstand zum Schlusskurs 23.11.
|rund +108 bis +115 %
Die Datenanbieter unterscheiden sich bei Anzahl der Häuser und Mittelwert; Zahlen überwiegend vor dem Kursrutsch vom 20./23.11.2026.
Quelle: Analystenübersichten, Stand überwiegend 02.11.2026
Chart
Was sagt der Chart der Oracle Aktie nach dem Rebound?
Der Chart bleibt trotz des Montagssprungs angeschlagen. Nach Marktberichten ist die Marke von rund 114,25 US-Dollar der nächste Widerstand; darüber werden rund 127,50 und rund 138,60 US-Dollar genannt. Als Unterstützung gelten rund 100,5 US-Dollar (Tief der Vorwoche) und rund 90 US-Dollar. Der Relative-Stärke-Index liegt mit rund 43 im neutralen bis schwachen Bereich. Diese Marken sind beschreibend, nicht als Prognose zu verstehen.
Argumente
Was spricht für und was gegen die Oracle Aktie?
Termine
Was beobachten Anleger bei der Oracle Aktie jetzt?
Übergabe der ersten Nvidia-Vera-Rubin-Racks am Rechenzentrumsstandort Abilene, laut Berichten in den nächsten Wochen erwartet
Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027: voraussichtlich zwischen Anfang und Mitte Dezember, Termin vom Unternehmen noch nicht bestätigt; Konsens laut Datenanbietern rund 21,3 Mrd. $ Umsatz und rund 1,89 $ Gewinn je Aktie, Oracle selbst peilt 1,85 bis 1,93 $ an
Weitere Details zur Finanzierung des OpenAI-Vertrags
Stimmung bei KI-Werten, insbesondere Nvidia
Donnerstag, 26. November: US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen
FAQ
Häufige Fragen zur Oracle Aktie
Warum ist die Oracle Aktie am Montag gestiegen? Oracle hatte am Freitagabend erklärt, den OpenAI-Vertrag vollständig finanziert zu haben, und die KI-Werte erholten sich am Montag insgesamt.
Wie lautet die Oracle Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt klar bei Kaufen, das durchschnittliche Kursziel nach Datenlage von Anfang November bei rund 236 bis 244 US-Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie hoch ist die Verschuldung von Oracle? Ein belegter Gesamtschuldenstand liegt dieser Analyse nicht vor; bekannt ist die Kapitalerhöhung vom 2. November über 20 Milliarden US-Dollar, davon 10 Milliarden in Anleihen mit Kupons von 7,0 bis 8,65 Prozent.
Wann legt Oracle die nächsten Zahlen vor? Voraussichtlich im Dezember, einen bestätigten Termin gibt es noch nicht.
Zahlt die Oracle Aktie Dividende? Ja, 0,50 US-Dollar je Quartal, rechnerisch rund 1,8 Prozent Rendite.
Fazit
Oracle Aktienanalyse: Finanzierung gesichert, Risiko nicht verschwunden
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