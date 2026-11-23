Die Oracle Aktie (ISIN US68389X1054, Ticker ORCL) notierte am Montag um 19:05 Uhr MEZ bei 113,75 Dollar und damit 12,4 Prozent über dem Freitagsschluss von 101,19 Dollar. Die Oracle Aktienprognose der Analysten liegt weit darüber: Der Durchschnitt der Kursziele beträgt rund 236 Dollar – mehr als das Doppelte des aktuellen Kurses.
Oracle Aktie Prognose: Konsens-Kursziel bei rund 236 Dollar, Aktie bei 114 – was trauen Analysten dem Rebound zu?
Die Oracle Aktienprognose der Analysten klafft weit auseinander: Der Konsens liegt bei rund 236 Dollar, die Aktie notiert nach dem Rebound bei etwa 114 Dollar. Was Oracle für die kommenden Jahre verspricht, welche Kursziele Analysten nennen und wo die Risiken liegen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Oracle Corporation
- ISIN / Ticker
- US68389X1054 / ORCL
- Marktkapitalisierung
- rund 306 Mrd. $ (23.11., 13:05 Uhr New York)
- 52-Wochen-Hoch / -Tief
- 250,25 $ / 100,25 $ (Tief am 20.11.2026, Intraday)
- Dividende
- 2,00 $ je Aktie pro Jahr
- Nächste Zahlen
- Q2 Geschäftsjahr 2027, voraussichtlich 09.12.2026 (nicht bestätigt)
Stand: 23.11.2026, Kurs von 13:05 Uhr New Yorker Zeit; Schlusskurs Freitag, 20.11.2026: 101,19 $. Geschäftsjahr endet am 31. Mai.
Dass Kurs und Kursziele so weit auseinanderliegen, hat einen Grund. Oracle erlebte zuvor sieben Verlusttage in Folge und fiel am Freitag auf den tiefsten Stand seit April 2024. Seit Montag gibt es wieder Hoffnung: Oracle erklärte, die Finanzierung des OpenAI-Vertrags sei gesichert, und der Gesamtmarkt drehte nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze. Wie belastbar ist die Oracle Aktienprognose 2026/2027 jetzt? Wir ordnen ein: Was sagt Oracle selbst, was erwarten die Analysten und welche Risiken bleiben – ausschließlich aus Sicht Dritter.
Konsens-Kursziel
Das durchschnittliche Kursziel für die Oracle Aktie liegt je nach Erhebung zwischen rund 236 und 242 Dollar; die Spanne reicht von 110 bis 400 Dollar (Guggenheim).
Analystenverteilung
Von 43 Analysten raten laut einer Erhebung vom 17.11.2026 35 zum Kauf, sieben zum Halten und einer zum Verkauf.
Unternehmensprognose
Oracle rechnet für das Geschäftsjahr 2027 mit mindestens 90 Milliarden Dollar Umsatz und 8,10 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie; bis 2030 sollen es mindestens 225 Milliarden Dollar Umsatz sein.
Risiken
Hohe Investitionen belasten den Free Cashflow: Im Quartal bis August lag er bei minus 5,4 Milliarden Dollar; die Finanzierung kostet Kupons von 7 bis 8,65 Prozent.
Auslöser
Was ist bei der Oracle Aktie passiert?
Am Freitag, 20.11., schloss die Oracle Aktie bei 101,19 Dollar (minus 8,5 Prozent) und erreichte intraday mit 100,25 Dollar ein neues 52-Wochen-Tief; auf Wochensicht stand ein Minus von rund 20 Prozent. Nach Handelsschluss erklärte Oracle, der OpenAI-Infrastrukturvertrag sei vollständig finanziert, und nannte sich nach eigenen Angaben den ersten Hyperscaler, der für den aktuellen KI-Investitionszyklus voll finanziert sei. Zusätzlich versprach der Konzern, die Aufnahme neuen Kapitals bis zum Geschäftsjahr 2030 auf 20 Milliarden Dollar zu begrenzen.
Am Montag kam der Marktrückenwind dazu: Laut Marktberichten setzte der Nvidia-Verwaltungsrat Jensen Huang wieder als Konzernchef ein, die großen US-Indizes legten deutlich zu. Die Oracle Aktie sprang auf bis zu 118,70 Dollar und notierte um 13:05 Uhr New Yorker Zeit bei 113,75 Dollar. Einen Schlusskurs für heute gibt es noch nicht.
Geschäftsmodell
Wie verdient Oracle sein Geld?
Oracle liefert Datenbanken und Unternehmenssoftware und baut zunehmend Cloud-Infrastruktur für KI-Anwendungen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 31.08.2026) erzielte der Konzern 19,3 Milliarden Dollar Umsatz, davon 11,6 Milliarden aus der Cloud: 7,4 Milliarden aus der Infrastruktur (OCI, plus 121 Prozent) und 4,2 Milliarden aus Cloud-Anwendungen (plus 10 Prozent). Der Auftragsbestand (RPO) stieg auf 664 Milliarden Dollar – etwa 45 Prozent davon entfallen laut Marktdaten auf OpenAI. Das ist Chance und Risiko zugleich für die Oracle Aktienprognose.
Zahlen und Guidance
Was sagen die Zahlen und die Oracle Prognose 2027?
Im ersten Quartal wuchs der Umsatz um 30 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 30 Prozent auf 1,92 Dollar (GAAP: 1,56 Dollar), die bereinigte operative Marge lag bei 42 Prozent. Der Preis dafür: Die Investitionen betrugen 28,5 Milliarden Dollar, der Free Cashflow lag bei minus 5,4 Milliarden Dollar. Für das zweite Quartal stellt Oracle ein Umsatzplus von 30 bis 34 Prozent und ein Cloud-Wachstum von 65 bis 71 Prozent in Aussicht, den bereinigten Gewinn je Aktie sieht der Konzern bei 1,85 bis 1,93 Dollar. Für das Gesamtjahr 2027 gelten mindestens 90 Milliarden Dollar Umsatz und 8,10 Dollar je Aktie.
Langfristig versprach Oracle am 23.11.: positiver Free Cashflow in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2028, mehr als 30 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2029 und mindestens 225 Milliarden Dollar Umsatz im Geschäftsjahr 2030 – rund 35 Prozent Wachstum pro Jahr.
|Kennzahl
|GJ26 (Ist)
|GJ27e
|GJ28e
|Umsatz
|67,4 Mrd. $
|90,4 Mrd. $
|131,7 Mrd. $
|Umsatzwachstum
|rund +17 %
|rund +34 %
|rund +46 %
|Gewinn je Aktie
|7,63 $
|8,14 $
|10,99 $
|KGV (Kurs 113,75 $)
|rund 15
|rund 14
|rund 10
Geschäftsjahr bis 31. Mai (GJ27 = Juni 2026 bis Mai 2027). Konsens von rund 37 bis 39 Analysten, Abrufstand 23.11.2026; Basis des Gewinns (bereinigt/GAAP) nicht bei allen Erhebungen eindeutig. KGV: eigene Rechnung auf Kurs 113,75 $.
Quelle: Analystenkonsens, Abruf 23.11.2026
Analysten
Wie lautet die Oracle Aktienprognose der Analysten?
Je nach Erhebung beobachten 33 bis 43 Analysten die Oracle Aktie. Rund 28 von 33 empfehlen laut einer Auswertung zum Freitagsschluss den Kauf, vier das Halten, einer den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt zwischen rund 236 und 242 Dollar, das niedrigste bei 110 Dollar, das höchste bei 400 Dollar (Guggenheim, 12.09.2026). Rechnerisch ergibt sich beim heutigen Kurs ein Abstand von rund 100 Prozent – ein ungewöhnlich großer Wert, der zeigt, wie stark der Kurs seit der Festlegung vieler Ziele gefallen ist. Die Ziele stammen überwiegend aus Zeiten deutlich höherer Kurse und sind nach unseren Recherchen nicht komplett aktualisiert.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Guggenheim
|Buy
|400 $
|12.09.2026
|Bernstein
|Buy/Outperform
|325 $
|18.11.2026
|DBS
|Buy
|290 $ (zuvor 310 $)
|11.11.2026
|Oppenheimer
|Outperform
|275 $
|29.10.2026
|UBS
|Buy
|250 $
|04.11.2026
|Phillip Securities
|Buy
|225 $
|04.11.2026
|Stephens
|Overweight (Hochstufung)
|213 $ (zuvor 185 $)
|02.11.2026
|Morgan Stanley
|Hold
|210 $
|03.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|206 $
|08.11.2026
|JPMorgan
|Overweight
|200 $
|23.11.2026
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Die Ziele stammen aus verschiedenen Zeitpunkten und teils aus Zeiten deutlich höherer Kurse. JPMorgan: Vorgängerziel laut anderer Erhebung 210 $ (11.03.2026), Änderung nicht eindeutig belegt.
Quelle: Veröffentlichte Studien der genannten Häuser; Zusammenstellung aktiencheck.de
Besonders interessant: Bernstein argumentierte am 23.11., allein das Kerngeschäft aus Datenbanken und Cloud-Software könne rund 133 Dollar je Aktie rechtfertigen, selbst wenn man aus den KI-Rechenzentren keinen Umsatz annähme. Das ist eine Argumentation, kein Kursziel – sie zeigt aber, wie Analysten die Wette auf KI-Infrastruktur vom restlichen Geschäft trennen.
Bewertung
Ist die Oracle Aktie im Branchenvergleich günstig?
Beim Kurs von 113,75 Dollar liegt das erwartete KGV der Oracle Aktie bei rund 14 für das Geschäftsjahr 2027 und bei rund 10 für 2028 – für einen Konzern mit mehr als 30 Prozent Umsatzwachstum niedrig. Nach Marktdaten lag das erwartete KGV am Freitagsschluss bei rund 12. Der Preis dafür ist die Bilanz: Der Free Cashflow für 2027 wird auf rund minus 35 Milliarden Dollar geschätzt, und frisches Kapital kostet Kupons von 7 bis 8,65 Prozent. Anfang November platzierte Oracle Aktien zu 116 Dollar. Aktuelle Peer-KGV (etwa Microsoft, Amazon) liegen uns nicht belegt vor; zum Vergleich: Für Microsoft lag das durchschnittliche Kursziel Mitte November bei rund 636 Dollar bei einem Kurs von rund 518 Dollar.
Technik
Was zeigt der Chart der Oracle Aktie?
Charttechnisch liegt die Oracle Aktie nach dem Rebound über der 20-Tage-Linie nicht und unter der 50-Tage-Linie, die Marktdaten zufolge bei rund 126 Dollar verläuft. Das 52-Wochen-Tief von 100,25 Dollar vom 20.11. gilt als wichtige Unterstützung. Nach oben nennen Marktbeobachter den Platzierungskurs der Aktienausgabe bei rund 116 Dollar und die Zone um 119 bis 120 Dollar als Widerstand. Der Relative-Stärke-Index lag zuletzt bei rund 35 bis 44 (Angaben schwanken je nach Anbieter), also eher im unteren Bereich.
Szenarien
Was spricht für und was gegen die Oracle Aktie?
|Szenario
|Annahme laut Analysten
|Genannte Haus-Ziele
|Bull
|OpenAI-Aufträge werden planmäßig abgearbeitet, Cashflow dreht 2028
|275–400 $ (Oppenheimer, Bernstein, Guggenheim)
|Base
|Guidance für 2027 wird erreicht, Finanzierung hält
|rund 236 $ (Konsens) bzw. 200–250 $ (JPMorgan, UBS)
|Bear
|Finanzierung und Kundenkonzentration belasten, KI-Skepsis bleibt
|110–133 $ (niedrigstes Ziel, Bernstein-Kernwert)
Zusammenstellung der Einschätzungen der genannten Häuser; keine Prognose und kein Kursziel von aktiencheck.de.
Ausblick
Was sollten Anleger bei der Oracle Aktie jetzt beobachten?
Der nächste wichtige Termin sind die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027, voraussichtlich am 9. Dezember 2026; Oracle hat den Termin nach unseren Informationen noch nicht bestätigt. In den kommenden Wochen sollen zudem Nvidia-Vera-Rubin-Racks für das Rechenzentrum Abilene in Texas geliefert werden. Offen ist, ob die Aktie die Marke von 116 Dollar zurückerobern kann und ob Analysten ihre Ziele an den neuen Kurs anpassen.
FAQ
Häufige Fragen zur Oracle Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Oracle Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt bei einem Kursziel von rund 236 bis 242 Dollar bei einer Spanne von 110 bis 400 Dollar; die Mehrheit der Analysten empfiehlt den Kauf.
Welches Kursziel hat die Oracle Aktie? Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 236 Dollar. JPMorgan nennt 200 Dollar (23.11.), Bernstein 325 Dollar (18.11.), Guggenheim 400 Dollar (12.09.).
Was erwartet Oracle selbst für das Geschäftsjahr 2027? Der Konzern rechnet mit mindestens 90 Milliarden Dollar Umsatz und 8,10 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie.
Warum ist die Oracle Aktie am Montag gestiegen? Oracle erklärte die Finanzierung des OpenAI-Vertrags für gesichert, und der Gesamtmarkt legte nach der Rückkehr von Jensen Huang bei Nvidia stark zu.
Wann legt Oracle die nächsten Zahlen vor? Voraussichtlich am 9. Dezember 2026; der Termin ist nicht bestätigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzung von J.P. Morgan (Overweight, Kursziel 200 Dollar, Studie vom 23.11.2026) und anderer Häuser unverändert als Information weiter. Die Offenlegungen von J.P. Morgan sind dort einsehbar. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Oracle Corporation (ORCL): Kaufen, Kursziel 200,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan vom 23.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 23.11.2026, 21:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 23.11.2026, 21:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.