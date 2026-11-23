Am Freitag, 20.11., schloss die Oracle Aktie bei 101,19 Dollar (minus 8,5 Prozent) und erreichte intraday mit 100,25 Dollar ein neues 52-Wochen-Tief; auf Wochensicht stand ein Minus von rund 20 Prozent. Nach Handelsschluss erklärte Oracle, der OpenAI-Infrastrukturvertrag sei vollständig finanziert, und nannte sich nach eigenen Angaben den ersten Hyperscaler, der für den aktuellen KI-Investitionszyklus voll finanziert sei. Zusätzlich versprach der Konzern, die Aufnahme neuen Kapitals bis zum Geschäftsjahr 2030 auf 20 Milliarden Dollar zu begrenzen.

Am Montag kam der Marktrückenwind dazu: Laut Marktberichten setzte der Nvidia-Verwaltungsrat Jensen Huang wieder als Konzernchef ein, die großen US-Indizes legten deutlich zu. Die Oracle Aktie sprang auf bis zu 118,70 Dollar und notierte um 13:05 Uhr New Yorker Zeit bei 113,75 Dollar. Einen Schlusskurs für heute gibt es noch nicht.