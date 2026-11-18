Mehr als halbiert seit dem Hoch, 40% Minus seit Jahresbeginn, Schulden auf Rekordniveau - und trotzdem traut Bernstein der Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, FSE: ORC, NYSE: ORCL) fast eine Verdreifachung zu. Analyst Varun Govindaraj bestätigt "Outperform" und ein Kursziel von 325 US-Dollar, obwohl die US-Zwischenwahlen ausgerechnet das Geschäft unter Druck setzen, auf das Oracle alles gesetzt hat: den Bau von KI-Rechenzentren.
Oracle-Aktie Prognose: Bernstein sieht 183% Potenzial bis 325 Dollar - Kaufchance nach dem Absturz oder Schuldenfalle?
Bernstein bestätigt für die Oracle-Aktie "Outperform" und ein Kursziel von 325 US-Dollar - fast das Dreifache des aktuellen Kurses. Nach den US-Zwischenwahlen warten die Hyperscaler beim Bau neuer Rechenzentren ab. Was Quartalszahlen, Chartbild und Fundamentaldaten für die Oracle-Aktie Prognose kurz- und langfristig bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Oracle Corporation
- ISIN
- US68389X1054
- Ticker
- ORCL (NYSE)
- Schlusskurs 17.11.
- 114,99 USD (-3,44%)
- 52-Wochen-Spanne
- 109,21 bis 250,25 USD
- Führung
- Clay Magouyrk und Mike Sicilia (Co-CEOs)
Stand: 17.11.2026, NYSE-Schlusskurs 17.11.2026
In seiner Branchenstudie vom 16.11.2026 schreibt Govindaraj, die Zwischenwahlen zum Kongress hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert. Für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte werde sich wohl nichts ändern. Mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun aber stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die großen Cloud-Anbieter, die sogenannten Hyperscaler, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen.
Für die Oracle-Aktie ist das eine heikle Gemengelage: Kaum ein Konzern hängt so stark am Rechenzentrumsboom - und kaum einer hat ihn so massiv mit Schulden finanziert. Genau hier entscheidet sich die Oracle-Aktie Prognose.
Die Bernstein-Studie
Rechenzentren nach den Midterms - warum Oracle trotzdem profitieren kann
Bei den Wahlen am 3. November stimmten Wähler laut einer von Al Jazeera zitierten Auswertung bei fast allen der 41 lokalen Abstimmungen über Rechenzentren gegen neue Anlagen. Die Oracle-Aktie fiel am 5. November um rund 7%.
Laufende Projekte bleiben unberührt
Was zugelassen, finanziert oder im Bau ist, dürfte laut Govindaraj wie geplant weiterlaufen. Für Oracle ist das zentral: Allein im ersten Geschäftsquartal nahm der Konzern 850 Megawatt Kapazität in Betrieb.
Neue Vorhaben: Wo und wann?
Bei künftigen Projekten rücken Standort und Timing in den Vordergrund. Das spricht eher für Verzögerungen als für Streichungen.
Hyperscaler warten ab
Die großen Cloud-Anbieter haben laut Bernstein zunächst eine abwartende Haltung eingenommen. Für Oracle bedeutet ein langsameres Tempo bei neuen Projekten auch weniger Kapitalbedarf.
Genau dieser letzte Punkt könnte der Schlüssel zur Bernstein-These sein. Oracle sitzt auf einem Auftragsbestand von 664 Milliarden US-Dollar, die Nachfrage ist also vertraglich gesichert. Das größte Problem der Oracle-Aktie ist nicht die Nachfrage, sondern die Finanzierung. Eine Atempause beim Bau neuer Standorte würde den Druck auf Bilanz und Cashflow mildern, ohne die bereits gebuchten Umsätze zu gefährden.
Die Quartalszahlen
Cloud-Infrastruktur +121% - der Preis ist ein negativer Cashflow
Operativ lieferte Oracle im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 bis Ende August stark ab. Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen.
|Kennzahl
|Q1 GJ 2027
|Veränderung
|Umsatz
|19,3 Mrd. USD
|+30%
|Cloud-Umsatz gesamt
|11,6 Mrd. USD
|+62%
|Cloud-Infrastruktur (OCI)
|7,4 Mrd. USD
|+121%
|Software (Lizenzen, Wartung)
|5,5 Mrd. USD
|-3%
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|1,92 USD
|+30% (Konsens 1,74 USD)
|Investitionen
|28,5 Mrd. USD
|-
|Freier Cashflow
|-5,0 Mrd. USD
|-
|Auftragsbestand (RPO)
|664 Mrd. USD
|+209 Mrd. USD
Geschäftsquartal bis 31.08.2026. Bereinigt = Non-GAAP. RPO = vertraglich gesicherter, noch nicht verbuchter Umsatz.
Quelle: Oracle, Quartalsmitteilung vom 10.09.2026; Futurum Group; MarketBeat
Die Ziele sind ehrgeizig: Für das laufende Geschäftsjahr peilt Oracle mindestens 90 Milliarden US-Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,10 US-Dollar an. Für das zweite Quartal stellt das Management ein Cloud-Wachstum von 65% bis 71% in Aussicht. Auf dem Investorentag am 28. Oktober legte Oracle nach: Im Geschäftsjahr 2030 sollen es mindestens 225 Milliarden US-Dollar Umsatz und 21 US-Dollar Gewinn je Aktie werden.
Kurzfristige Oracle-Aktie Prognose
Was das Chartbild verrät - Abwärtstrend kurz vor dem Jahrestief
Die Oracle-Aktie steckt in einem klaren Abwärtstrend. Am Dienstag fiel sie an der NYSE um 3,44% auf 114,99 US-Dollar, mitgerissen von einem breiten Ausverkauf bei Softwarewerten. Vom 52-Wochen-Hoch bei 250,25 US-Dollar ist sie damit 54% entfernt.
Die Nachrichtenlage war zuletzt durchwachsen. Laut Bloomberg verlangt der Rechenzentrumsentwickler Applied Digital von Mietern wie Oracle milliardenschwere Garantien, zudem lässt Microsoft einen Mietvertrag über KI-Rechenkapazität bei Oracle auslaufen. Die Financial Times berichtete über die Stornierung eines Chip-Mietvertrags durch Tencent im geschätzten Wert von 7 Milliarden US-Dollar. Heute um 16:00 Uhr MEZ beginnt die virtuelle Hauptversammlung, die nächsten Quartalszahlen folgen Mitte Dezember.
Die Marken, auf die es jetzt ankommt:
116 US-Dollar: Der Platzierungspreis der neuen Aktien wurde am Dienstag unterschritten. Eine Rückeroberung wäre ein erstes Stabilisierungssignal.
109,21 US-Dollar: Das 52-Wochen-Tief vom 6. November ist die entscheidende Unterstützung, nur rund 5% unter dem Schlusskurs.
Rund 128 bis 131 US-Dollar: An dieser Zone scheiterte die Erholung Mitte November. Hier liegt der erste Widerstand.
Rund 136 und 154 US-Dollar: Die 50- und die 200-Tage-Linie. Erst darüber wäre der Abwärtstrend gebrochen.
Kurzfristig ist die Oracle-Aktie Prognose damit ein Kampf um das Jahrestief. Die Bewertung spricht für eine Bodenbildung, die Nachrichtenlage rund um Finanzierung und Kunden bestimmt, ob sie gelingt.
Mittel- bis langfristige Oracle-Aktie Prognose
Das große Bild - Wachstumswert zum Value-Preis?
Der Kurssturz hat die Oracle-Aktie in eine Bewertungsregion gedrückt, die zum Wachstumsprofil kaum passt. Analysten erwarten für das Geschäftsjahr 2027 im Schnitt 8,15 US-Dollar Gewinn je Aktie, für 2028 bereits 11,06 US-Dollar.
Zum Vergleich: Microsoft kommt auf ein erwartetes KGV von rund 25. Der Markt preist bei der Oracle-Aktie also bereits erhebliche Risiken ein. Die Analysten sehen das überwiegend als Chance: Laut MarketBeat raten 38 Analysten zum Kauf, fünf zum Halten und drei zum Verkauf.
|Kursziel
|Wert
|Abstand
|Bernstein Research (Outperform)
|325 USD
|+182,6%
|Durchschnitt (42 Analysten)
|rund 236 USD
|+105,2%
|Durchschnitt vor einem Jahr
|348 USD
|+202,6%
|Spanne im vergangenen Monat
|110 bis 330 USD
|-4,3% bis +187,0%
Einstufungen und Kursziele Dritter. Abstand bezogen auf 114,99 USD (NYSE-Schluss 17.11.2026), eigene Berechnung.
Quelle: Bernstein Research via dpa-AFX Analyser; StockAnalysis; TIKR; TradingKey
Mittel- bis langfristig steht und fällt die Oracle-Aktie Prognose mit der Finanzierungsfrage. Gelingt es Oracle, den Auftragsbestand von 664 Milliarden US-Dollar in Umsätze zu verwandeln, bevor die Schuldenlast zum Problem wird, ist die heutige Bewertung ein Schnäppchen - darauf setzt Bernstein. Scheitert ein Großkunde wie OpenAI oder verzögern sich Projekte deutlich, wird aus dem Wachstumswert eine Schuldenfalle. Die abwartende Haltung der Hyperscaler könnte dabei paradoxerweise helfen: Weniger neue Projekte bedeuten weniger neues Kapital.
Häufige Fragen zur Oracle-Aktie Prognose
Welches Kursziel hat Bernstein für die Oracle-Aktie? Bernstein Research hat die Einstufung "Outperform" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar bestätigt. Das sind rund 183% über dem Schlusskurs vom 17.11.2026.
Was bedeuten die US-Zwischenwahlen für Oracle? Laut Bernstein-Analyst Varun Govindaraj ändert sich für genehmigte, finanzierte oder bereits im Bau befindliche Rechenzentren wohl nichts. Bei neuen Projekten gehe es stärker um die Frage, wo und wann sie entstehen. Die Hyperscaler warteten deshalb zunächst ab.
Warum ist die Oracle-Aktie so stark gefallen? Der Markt zweifelt an der schuldenfinanzierten KI-Offensive: hohe Schulden, negativer Cashflow, neue Aktien und Anleihen sowie Berichte über Kundenabsagen.
Wie hoch ist das KGV der Oracle-Aktie? Auf Basis der Gewinnschätzung für das Geschäftsjahr 2027 liegt es bei rund 14, für 2028 bei rund 10.
Wann legt Oracle die nächsten Zahlen vor? Mitte Dezember 2026 für das zweite Geschäftsquartal.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Einstufung "Outperform" und das Kursziel von 325 US-Dollar von Bernstein Research (Analyst Varun Govindaraj, Studie vom 16.11.2026) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Bernstein: Bernstein Research - Disclosures.
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