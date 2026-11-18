In seiner Branchenstudie vom 16.11.2026 schreibt Govindaraj, die Zwischenwahlen zum Kongress hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert. Für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte werde sich wohl nichts ändern. Mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun aber stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die großen Cloud-Anbieter, die sogenannten Hyperscaler, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen.

Für die Oracle-Aktie ist das eine heikle Gemengelage: Kaum ein Konzern hängt so stark am Rechenzentrumsboom - und kaum einer hat ihn so massiv mit Schulden finanziert. Genau hier entscheidet sich die Oracle-Aktie Prognose.