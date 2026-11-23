Laut den beiden dpa-AFX-Berichten vom Montag (14:49 Uhr und 17:17 Uhr) hat Oracle die nötige Finanzierung für den OpenAI-Vertrag „vollständig gesichert“. Wie diese Finanzierung aussieht, nennen die Berichte nicht; auch eine Dollar-Summe für den Vertrag fehlt. Ein Analyst namens Samik Chatterjee (Haus nicht genannt) sagte, die Bereitschaft von Partnern und Kunden, den kapitalintensiven Deal zu stützen, zeige gestärktes Vertrauen in die wirtschaftlichen Grundlagen der Verträge. Das stehe im Gegensatz zur angespannten Stimmung unter den Anlegern.

Vorbörslich lag Oracle zunächst bei plus 4,5 Prozent; im Handelsverlauf weitete sich der Gewinn auf 14 Prozent aus. Das Bild entspricht dem Gesamtmarkt: Der Nasdaq 100 stieg um 7,0 Prozent auf 26.768 Punkte, der S&P 500 um 5,0 Prozent auf 7.255 Punkte, der Dow Jones um 3,1 Prozent auf 49.637 Punkte. Treiber war vor allem die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze; die Nvidia Aktie stieg um 34 Prozent auf 168,70 US-Dollar.