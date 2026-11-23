Die Oracle Aktie (ISIN US68389X1054, NYSE: ORCL) ist am Montag zu den größten Gewinnern der KI-Rally geworden: Laut dpa-AFX legte der Kurs um 14 Prozent zu, nachdem Oracle mitgeteilt hatte, die Finanzierung zur Erfüllung eines Vertrags mit OpenAI sei vollständig gesichert. Nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan macht das Volumen des Vertrags fast die Hälfte des bestehenden Auftragsbestands von Oracle aus. Für Anleger ist das die Antwort auf eine Frage, die den Konzern in den vergangenen Wochen belastet hat: Wie wird der KI-Ausbau bezahlt?
Oracle Aktie: OpenAI-Finanzierung „vollständig gesichert“, Kurssprung von 14 Prozent – ist die Kreditangst bei der KI-Wette damit vom Tisch?
Oracle meldet, die Finanzierung für den OpenAI-Vertrag stehe vollständig. Die Oracle Aktie springt am Montag um 14 Prozent. Was hinter der Nachricht steckt, was JPMorgan zum Volumen sagt und welche politischen und finanziellen Risiken im KI-Rechenzentrumsgeschäft bleiben.
Die Nachricht
Was hat Oracle zur OpenAI-Finanzierung gesagt?
Laut den beiden dpa-AFX-Berichten vom Montag (14:49 Uhr und 17:17 Uhr) hat Oracle die nötige Finanzierung für den OpenAI-Vertrag „vollständig gesichert“. Wie diese Finanzierung aussieht, nennen die Berichte nicht; auch eine Dollar-Summe für den Vertrag fehlt. Ein Analyst namens Samik Chatterjee (Haus nicht genannt) sagte, die Bereitschaft von Partnern und Kunden, den kapitalintensiven Deal zu stützen, zeige gestärktes Vertrauen in die wirtschaftlichen Grundlagen der Verträge. Das stehe im Gegensatz zur angespannten Stimmung unter den Anlegern.
Vorbörslich lag Oracle zunächst bei plus 4,5 Prozent; im Handelsverlauf weitete sich der Gewinn auf 14 Prozent aus. Das Bild entspricht dem Gesamtmarkt: Der Nasdaq 100 stieg um 7,0 Prozent auf 26.768 Punkte, der S&P 500 um 5,0 Prozent auf 7.255 Punkte, der Dow Jones um 3,1 Prozent auf 49.637 Punkte. Treiber war vor allem die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze; die Nvidia Aktie stieg um 34 Prozent auf 168,70 US-Dollar.
Das große Bild
Warum ist die Finanzierung für die Oracle Aktie so wichtig?
Oracle baut für KI-Kunden Rechenzentren und finanziert das zu großen Teilen mit Schulden. aktiencheck.de hatte zuvor über eine Oracle-Anleihe über 10 Milliarden US-Dollar in fünf Tranchen mit Kupons von bis zu 8,65 Prozent berichtet sowie über einen Auftragsbestand von 664 Milliarden Dollar; die Aktie lag zwischenzeitlich rund 52 Prozent unter dem Stand von vor zwölf Monaten. Je höher der Anteil eines einzelnen Kunden am Auftragsbestand, desto wichtiger wird, dass der Vertrag finanziert und erfüllbar ist. Genau darauf zielt die Nachricht vom Montag.
Im Umfeld bleibt die Lage angespannt: Laut Zacks meldeten Meta, Alphabet und Amazon im dritten Quartal negativen Free Cashflow, ohne ihre KI-Investitionen für 2026 und 2027 zu kürzen. Außerdem nennt Zacks als Risiko, dass die Wahl der Demokraten bei den Midterms staatliche Förderung für KI-Rechenzentren bremsen könnte. Laut JournalArta erreichten die Demokraten 258 Sitze im Repräsentantenhaus. Welche konkreten Gesetze daraus folgen, ist offen; aktiencheck.de bewertet die politischen Positionen nicht.
|Aktie
|Veränderung
|Kurs
|Nvidia
|+34 %
|168,70 USD
|Oracle
|+14 %
|–
|Micron
|+20 %
|–
|Intel
|+14 %
|–
|CoreWeave
|über +25 %
|–
|Nebius
|über +25 %
|–
Kurse sind Momentaufnahmen aus dem dpa-AFX-Bericht von 17:17 Uhr (Zeitzone nicht ausgewiesen); Kurse in USD nur wo genannt.
Quelle: dpa-AFX via Ariva (23.11.2026)
Ausblick
Was sollten Anleger bei der Oracle Aktie jetzt beobachten?
Ob Oracle Details zur Finanzierung des OpenAI-Vertrags veröffentlicht, etwa in einer Pflichtmitteilung oder einer Anleihe-Platzierung.
Wie sich die Oracle Aktie nach dem Kurssprung hält, wenn die Erholung der KI-Werte zur Probe gestellt wird.
Die US-Inflationsdaten (PCE) am Mittwoch und die Fed-Zinsentscheidung am 9. Dezember, die Finanzierungskosten für Rechenzentren beeinflussen.
Ob nach den Midterms politische Initiativen gegen KI-Rechenzentren konkret werden.
Häufige Fragen zur Oracle Aktie und OpenAI
Warum steigt die Oracle Aktie am Montag? Oracle meldete laut dpa-AFX, die Finanzierung für einen Vertrag mit OpenAI sei vollständig gesichert; zugleich stützte die KI-Rally nach Huangs Rückkehr bei Nvidia den Gesamtmarkt.
Wie groß ist der OpenAI-Vertrag? Eine Summe nennen die Berichte nicht. JPMorgan schätzt das Volumen auf fast die Hälfte des Oracle-Auftragsbestands.
Wie wird der Vertrag finanziert? Die Art der Finanzierung ist in den Berichten nicht genannt.
Was bedeutet das für andere KI-Aktien? Nvidia, Micron, Intel, CoreWeave und Nebius legten am Montag ebenfalls kräftig zu; ein direkter Zusammenhang mit der Oracle-Meldung ist nicht belegt.
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