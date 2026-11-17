Gegen den Ausverkauf: Bernstein-Analyst Varun Govindaraj bestätigt für die Oracle-Aktie das Rating „Outperform“ und ein Kursziel von 325 US-Dollar. Zum Kurs von 119,09 US-Dollar zum Zeitpunkt der Analyse ergibt sich ein Potenzial von rund 173 Prozent.
Oracle-Aktie: Bernstein hält am Kursziel fest – Ziel fast dreimal so hoch wie der Kurs
Bernstein-Analyst Varun Govindaraj bestätigt „Outperform“ für die Oracle-Aktie mit einem Kursziel von 325 US-Dollar. Die Aktie notiert weit darunter; nach den US-Wahlen steht der Bau neuer Rechenzentren auf dem Prüfstand.
Steckbrief
- Unternehmen
- Oracle Corporation
- Handelssymbol
- ORCL (NYSE)
- Analyst
- Varun Govindaraj
- Bank
- Bernstein
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 325 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Bernstein zur Oracle-Aktie
Wahl trifft den Cloud-Ausbau – Govindaraj bleibt positiv
Varun Govindaraj untersucht die Folgen der US-Zwischenwahlen.
Die Zwischenwahlen zum US-Kongress hätten das Umfeld für den Bau von Rechenzentren verändert, schrieb Govindaraj in einer Branchenstudie. Für bereits genehmigte, finanzierte oder schon im Bau befindliche Projekte dürfte sich wohl nichts ändern. Bei künftigen Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann sie entstehen sollen.
Die großen Cloud-Anbieter, die sogenannten Hyperscaler, hätten deshalb zunächst eine abwartende Haltung eingenommen. Bei den Wahlen am 3. November stimmten Wähler laut einer von Al Jazeera zitierten Auswertung bei fast allen der 41 Abstimmungen über Rechenzentren gegen neue Anlagen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bernstein-Analyst Varun Govindaraj zu lesen ist:
Riesiger Auftragsbestand
Die vertraglich gesicherten künftigen Erlöse lagen Ende August bei 664 Milliarden US-Dollar.
Wachstum in der Cloud
Der Umsatz mit Cloud-Infrastruktur stieg im ersten Geschäftsquartal um 121 Prozent auf 7,4 Milliarden US-Dollar.
Ehrgeizige Prognose
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Oracle mindestens 90 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Hohe Schulden
Die Verschuldung lag im August bei rund 125 Milliarden US-Dollar.
Aktie unter Druck
Nach den Wahlen fiel die Oracle-Aktie am 5. November um rund 7 Prozent, als Anleger eine strengere politische Prüfung des Rechenzentrumsbaus fürchteten. Im ersten Geschäftsquartal war der freie Cashflow mit minus 5 Milliarden US-Dollar negativ.
Eine Oracle-spezifische Begründung nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Bernstein Autonomous LLP, Analyst Varun Govindaraj. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 16.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 325 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Oracle Corporation (ORCL): Kaufen, Kursziel 325,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Varun Govindaraj, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP vom 16.11.2026, 18:11 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:10 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:10 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Varun Govindaraj, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.