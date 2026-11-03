Oracle Aktie: 8,8% im Minus! Investoren fürchten die Kosten des KI-Booms

Der KI-Boom sollte Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) in eine neue Wachstumsära katapultieren. Doch an der Börse wächst die Sorge, dass der technologische Höhenflug einen gewaltigen finanziellen Preis fordert. Die Oracle Aktie geriet gestern mit einem Kursverlust von 8,8% massiv unter Druck. Auslöser war die Ankündigung des US-Technologiekonzerns, zur Finanzierung zusätzlicher Investitionen in künstliche Intelligenz rund 20 Milliarden USD durch Fremd- und Eigenkapital aufnehmen zu wollen. Was eigentlich als Signal für ambitioniertes Wachstum verstanden werden könnte, löste bei Anlegern erhebliche Zweifel aus. Die entscheidende Frage lautet: Entwickelt sich Oracle zu einem der großen Gewinner der KI-Revolution oder droht die aggressive Expansion die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu belasten?