Die Oracle Aktie steht im Zentrum einer der größten Finanzierungsrunden der Tech-Branche in diesem Herbst. Oracle hat rund 86,2 Millionen neue Aktien zu je 116 Dollar platziert und damit etwa 9,9 Milliarden Dollar eingenommen. Dazu kommen vorrangige Anleihen über zehn Milliarden Dollar in fünf Tranchen mit Laufzeiten bis 2046. Die Kupons reichen von 7,0 bis 8,65 Prozent – ein Zinsniveau, das zeigt, welchen Preis der Markt für die KI-Expansion verlangt.
Oracle Aktie: 20 Milliarden frisches Kapital, Anleihen mit bis zu 8,65 Prozent – wie teuer wird die KI-Wette für Aktionäre?
Neue Aktien unter Kurs, Anleihen zu Zinsen wie bei schwächeren Schuldnern und das Versprechen, ab 2029 ohne frisches Geld zu wachsen. Was hinter der Finanzierungsoffensive steckt und was sie für die Oracle Aktie bedeutet.
Das Versprechen
Ab 2029 aus eigener Kraft
Den Rahmen hatte Oracle auf dem Investorentag Ende Oktober abgesteckt: Für den gesamten Investitionszyklus der Geschäftsjahre 2027 bis 2030 soll zusätzliches Kapital vom Markt auf 20 Milliarden Dollar begrenzt bleiben – je zur Hälfte Eigen- und Fremdkapital. Diese Grenze ist mit der aktuellen Transaktion bereits ausgeschöpft. Ab dem Geschäftsjahr 2029 will Oracle sein Wachstum selbst finanzieren und die Nettoverschuldung unter das 3,5-Fache des bereinigten EBITDA drücken. Für das Geschäftsjahr 2027 bestätigte der Konzern einen Umsatz von mindestens 90 Milliarden Dollar.
Die Reaktion
Erleichterung statt Panik
Nach der Festlegung der Konditionen reagierte die Oracle Aktie mit einem Kurssprung von rund sieben Prozent – offenbar überwog die Erleichterung, dass der Finanzierungsbedarf nun klar begrenzt ist. Die neuen Aktien wurden nur leicht unter dem letzten Schlusskurs von 119,22 Dollar platziert. Teuer bleibt dagegen die Fremdfinanzierung: Zum Vergleich zahlt Microsoft für seine längste Anleihe deutlich weniger Zinsen als Oracle.
Oracle hat sich das Geld für den KI-Ausbau gesichert und die Obergrenze selbst gezogen. Jetzt muss der Konzern zeigen, dass die Milliarden in Rechenzentren auch die versprochenen Erlöse bringen.
Häufige Fragen zur Oracle Aktie
Wie viel Kapital hat Oracle aufgenommen?
Rund 20 Milliarden Dollar: etwa 9,9 Milliarden Dollar über neue Aktien und zehn Milliarden Dollar über Anleihen.
Wie hoch sind die Zinsen auf die neuen Anleihen?
Die Kupons liegen je nach Laufzeit zwischen 7,0 und 8,65 Prozent.
Was plant Oracle für das Geschäftsjahr 2027?
Oracle bestätigt einen Umsatz von mindestens 90 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 8,10 Dollar.
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