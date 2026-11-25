Wie viel Kapital hat Oracle aufgenommen?

Rund 20 Milliarden Dollar: etwa 9,9 Milliarden Dollar über neue Aktien und zehn Milliarden Dollar über Anleihen.

Wie hoch sind die Zinsen auf die neuen Anleihen?

Die Kupons liegen je nach Laufzeit zwischen 7,0 und 8,65 Prozent.

Was plant Oracle für das Geschäftsjahr 2027?

Oracle bestätigt einen Umsatz von mindestens 90 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 8,10 Dollar.