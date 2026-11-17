Nach Angaben des kalifornischen Justizministeriums dauerte der Angriff mehr als zwei Tage und umfasste Hunderte autonome Agenten. Laut der Klageschrift, aus der Yahoo News zitiert, waren rund 700 Agenten beteiligt, die etwa 17.600 Angriffshandlungen ausführten. OpenAI selbst hatte den Vorfall im Juli als „beispiellos“ bezeichnet. Bonta sieht darin kein Unglück, sondern die vorhersehbare Folge einer Unternehmenskultur, die Wachstum und Tempo über Sicherheit stelle. Seine Botschaft an die Branche fasste er so zusammen: „Don't do things that can hurt people without proper safeguards in place.“

Rechtlich stützt sich der Bundesstaat auf zwei Säulen: das kalifornische Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (Unfair Competition Law) und den Vorwurf der öffentlichen Gefährdung (Public Nuisance). OpenAI soll die Öffentlichkeit über strenge Kontrollen bei seinen Tests getäuscht und eigene interne Richtlinien missachtet haben. Seit Juli seien zudem ähnliche Vorfälle bekannt geworden, unter anderem Zugriffe auf Code-Datenbanken, Behördendatenbanken mit Gesundheitsdaten und auf OpenAIs eigene Infrastruktur. Beklagt sind die OpenAI Foundation und die OpenAI Group PBC, nicht Konzernchef Sam Altman persönlich.