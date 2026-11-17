Kredite für Verbraucher mit schwächerer Bonität: Barclays-Analyst Terry Ma bestätigt für die OneMain-Aktie das Rating „Equal Weight“ und das Kursziel von 59 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 54,78 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Abstand von rund 8 Prozent.
OneMain-Aktie: Konsumentenkredite im Blick – Barclays bleibt neutral
Barclays-Analyst Terry Ma bestätigt „Equal Weight“ und ein Kursziel von 59 US-Dollar für die OneMain-Aktie. Er äußerte sich am selben Tag auch zu Capital One und American Express.
Steckbrief
- Unternehmen
- OneMain Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- OMF (NYSE)
- Analyst
- Terry Ma
- Bank
- Barclays
- Rating
- Equal Weight (bestätigt)
- Kursziel
- 59 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur OneMain-Aktie
Neutral im Konsumentenkredit – Ma bleibt abwartend
Terry Ma hat am 17. November mehrere Finanzwerte aus dem Konsumentenkreditsektor eingestuft.
OneMain vergibt in den USA Ratenkredite und Kreditkarten vor allem an Kunden mit mittlerer oder schwächerer Bonität.
Neben OneMain bestätigte Ma laut Ratingübersicht am selben Tag auch Capital One („Overweight“) und American Express („Equal Weight“).
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Terry Ma zu lesen ist:
Neutrale Einstufung
Barclays erwartet für die Aktie eine Entwicklung im Rahmen des Sektors.
Begrenzter Abstand
Das Kursziel liegt rund 8 Prozent über dem Schlusskurs vom 16. November.
Sektorsicht
Die Einstufung erfolgte zusammen mit weiteren Konsumentenfinanzierern.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Konjunktur als Schlüssel
Bei Konsumentenfinanzierern entscheidet die Kreditqualität über die Gewinne. Steigen die Ausfälle, müssen höhere Rückstellungen gebildet werden.
Konkrete Aussagen der Studie dazu sind nicht öffentlich.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Terry Ma. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 59 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
OneMain Holdings, Inc. (OMF): Halten, Kursziel 59,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Terry Ma, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 13:20 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 13:20 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Terry Ma, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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